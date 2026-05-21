2026TTE旅展必搶！桃禧飯店5館住宿券超狂下殺41折，八里福朋喜來登溫泉晨湯與百匯餐券限時大回饋。

初夏正值規劃年度旅遊的好時機。資深編輯李維唐表示，本次桃禧飯店集團針對TTE旅展推出的全方位優惠，不僅打破單一館別的限制，更首度將高端溫泉體驗與精緻餐飲結合，可說是近年國旅市場最具誠意且兼具彈性的高CP值度假方案。

隨著初夏陽光灑落，許多人已經開始規劃下半年的旅遊與聚餐行程。桃禧飯店集團看好上半年全台最大的旅遊盛會，特別集結旗下桃園喜來登酒店、台北八里福朋喜來登酒店、桃園機場假日酒店、桃園智選假日飯店及臺北車站智選假日酒店等5大指標性人氣飯店，於2026年5月22日起一連4天，在台北世貿1樓的TTE台北國際觀光博覽會B1031攤位盛大登場。本次旅展不僅在實體展場推出極具彈性的聯合住宿券與超值自助餐券，官方線上旅展也同步提前開跑，讓無法親臨現場的消費者也能動動手指，輕鬆規劃一場兼具品質與高CP值的夏日質感生活。

▲臺北車站智選假日酒店大廳呈現現代摩登與舒適溫馨交織的形象，提供旅客便捷且質感的入住環境。 圖／臺北車站智選假日酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



台北車站智選假日與桃園喜來登，全台5館聯合住宿券下殺41折彈性安排行程

針對喜愛自由行且重視住宿品質的精明旅人，桃禧飯店集團在實體旅展現場獨家祭出「聯合住宿券」，每套共5張，售價11,000元，平均每張面額僅需2,200元，可依照不同的旅遊需求靈活組合使用。想要來一場台北大稻埕古蹟巡禮或是西門町美食之旅，持1張券即可入住位於交通樞紐的臺北車站智選假日酒店，若在最貴旺日入住，原價5,400元的房型相當於直接打41折，是本次旅展最不容錯過的超值首選。此外，持1張券也能選擇入住桃園智選假日飯店或鄰近國門的桃園機場假日酒店，後者旺日價值達4,500元，換算下來也有49折的超高折扣，非常適合商務出差或準備出國轉機的旅客。

若渴望升級住宿體驗，持2張聯合住宿券即可入住桃園喜來登酒店，享受高檔的現代化客房與完善的商旅服務，在最貴旺日價值約7,000元的情境下，憑券入住相當於享受63折優惠。對於追求極致度假感的人來說，持3張券則能前往北台灣知名的渡假勝地，入住台北八里福朋喜來登酒店，在最貴旺日高達8,300元的精緻客房中，盡情放鬆身心，享受約8折的優質海景假期。這種創新的多館聯合使用機制，讓旅人能自由在城市商旅、機場過境或是渡假溫泉酒店之間無縫切換，完美契合現代人說走就走的旅遊生活型態。

▲坐落於國門交通樞紐的桃園機場假日酒店外觀，是國內外商務與觀光旅客的中繼度假首選。 圖／桃園機場假日酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

八里福朋喜來登無邊際泳池與黃金溫泉，首次推出晨湯晨食餐券42折極致享受

想要暫時遠離城市喧囂，台北八里福朋喜來登酒店是許多人心中兼具泡湯與美食的度假首選。為了回饋長久支持的湯友與饕客，飯店在線上旅展同步推出多款專屬限定組合。最受矚目的便是首度登場的「晨湯晨食單人券」，一套4張售價2,800元，下殺至驚人的42折。持券不僅能在大啖The Mesh Kitchen豐富的自助式早餐，開啟元氣滿滿的一天，還能單次體驗長達90分鐘的俱樂部晨湯，沉浸在珍貴的氯化物碳酸氫鹽泉中，一邊欣賞觀音山的幽靜，一邊洗去日常的疲憊。

除了晨湯專案，館內休閒設施也推出全天候的體驗票券，包含一套6張售價2,520元的「俱樂部平日單次使用券」，折扣達48折，以及一套12張售價7,920元的「俱樂部假日單次使用券」，折扣為75折。購券者可全權使用飯店最具代表性的無邊際游泳池、專業健身房以及男女室內溫泉大眾池，在舒適的溫泉水療中感受身心靈的平衡。在住宿與餐飲方面，線上旅展更祭出91折的「橋畔輕旅一泊一食住宿券」，每張7,400元即可在平日入住精緻市景客房並享用雙人早餐。適合親友歡聚的The Mesh Kitchen「平日自助餐券」則有雙人券2,100元與四人券4,100元兩種選擇，分別享有81折與79折優惠。喜愛愜意午後時光的閨蜜或情侶，則可選擇不分平假日皆可使用的The Mesh Bar「雙人英式下午茶券」，一套4張共2,800元，下殺72折，是點綴悠閒週末的絕佳方案。

▲台北八里福朋喜來登酒店無邊際感游泳池遠眺壯麗山河，讓旅人在天光雲影下享受極致奢華的夏日假期。 圖／台北八里福朋喜來登酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



桃園喜來登優廚西餐廳百匯買五送一，全館餐飲抵用券83折自由搭配中西美饌

鄰近桃園國際機場的桃園喜來登酒店，同樣展現十足誠意，在線上旅展獨家推出多元化的吃喝玩樂組合。最吸睛的莫過於「雅緻客房平日雙人住宿券」，原價高達11,000元，這次限時下殺4折，每張只要4,400元即可入住，憑券訂房還能額外享有飯店早餐買一送一的超值加碼，是精打細算族群規畫桃園微旅行的完美起點。

針對饕客最愛的餐飲部分，實體旅展與線上旅展皆主推桃園喜來登酒店「優廚西餐廳」與台北八里福朋喜來登酒店「The Mesh Kitchen」兩大自助餐廳聯名的「平日自助百匯餐券」套票，原價7,788元，展場特別推出買五送一專案，相當於6張券折扣後只要6,300元，下殺8折。消費者憑1張券即可在平日周三至周五，大啖桃園喜來登優廚西餐廳的精緻午餐或晚餐，亦或是選擇台北八里福朋喜來登The Mesh Kitchen周一至周四的晚餐，以及周五的午餐或晚餐，靈活度極高。此外，桃園喜來登也特別推出「全館餐飲抵用券」套票，一套5張售價2,500元，限時優惠83折，每張面額高達600元。這款抵用券可廣泛使用於館內頂級的禧粵樓中餐廳、優廚西餐廳以及廊居酒吧，無論是想要品嚐道地粵菜、美式酒吧輕食還是豐盛的異國百匯，都能自由搭配票券使用，滿足全家人挑剔的味蕾，為即將到來的暑假聚餐做好最聰明的準備。

▲台北八里福朋喜來登酒店The Mesh Kitchen全日自助餐廳採用復古磚牆與工業風鐵件點綴，呈現時髦極致的饗宴空間。 圖／台北八里福朋喜來登酒店提供；窩客島編輯李維唐整理





2026 TTE台北國際觀光博覽會 桃禧飯店集團線上線下聯合旅展

活動時間

TTE現場旅展：2026/05/22（五）至2026/05/25（一）

台北八里福朋喜來登酒店線上旅展：2026/05/15（五）12:00至2026/05/31（日）17:00

桃園喜來登酒店線上旅展：2026/05/19（二）12:00至2026/05/28（四）17:00

實體旅展現場限定優惠

五館聯合住宿券：每套5張售價11,000元（單張面額2,200元） 。

持1張券可入住臺北車站智選假日酒店（旺日最高省5,400元，約41折）、桃園智選假日飯店、桃園機場假日酒店（旺日最高省4,500元，約49折） 。

持2張券可入住桃園喜來登酒店（旺日價值約7,000元，約63折） 。

持3張券可入住台北八里福朋喜來登酒店（旺日價值約8,300元，約8折） 。

平日自助百匯餐券（集團套票）：主推桃園喜來登酒店「優廚西餐廳」與台北八里福朋喜來登酒店「The Mesh Kitchen」，買五送一優惠價6,300元（原價7,788元，約8折） 。憑券1張可享優廚西餐廳平日週三至週五午或晚餐乙客，或The Mesh Kitchen週一至週四晚餐、週五午或晚餐乙客 。

台北八里福朋喜來登酒店線上旅展優惠

橋畔輕旅一泊一食住宿券：限時優惠91折，每張7,400元，可平日入住精緻市景客房含雙人早餐 。

The Mesh Kitchen平日自助餐券：雙人券2,100元（限時81折）、四人券4,100元（限時79折） 。

The Mesh Bar雙人英式下午茶券：一套4張2,800元（下殺72折），不分平假日皆可使用 。

晨湯晨食單人券：首次推出，一套4張下殺42折，每套2,800元 。含The Mesh Kitchen自助式早餐及俱樂部晨湯單次體驗90分鐘 。

俱樂部單次使用券：平日券一套6張2,520元（下殺48折）、假日券一套12張7,920元（折扣75折），可使用無邊際泳池、室內溫泉大眾池等設施 。

桃園喜來登酒店線上旅展優惠

雅緻客房平日雙人住宿券：限時下殺4折，每張4,400元（原價11,000元），憑券訂房再享早餐買一送一 。

優廚百匯平日午餐或晚餐券：買五送一超值套票一套6,300元（限時8折） 。

全館餐飲抵用券：一套5張每套2,500元（限時83折），每張面額600元，適用於禧粵樓中餐廳、優廚西餐廳、廊居酒吧 。

活動地點：台北世貿1樓（攤位編號B1031）

台北八里福朋喜來登酒店

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桃園喜來登酒店

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