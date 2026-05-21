全聯整箱飲料16元！1元不到可樂 咖啡，小資族囤貨搶全聯優惠。

全聯全電商520飲料節回歸，限時3天每日開搶16元箱購飲料，滿額再送福利點，讓飲料控免搬運輕鬆囤貨。編輯 鄭雅之表示：有可樂、有無糖茶，我要囤貨！

全聯整箱飲料16元！炎夏腳步逼近，全聯全電商在520打造了最狂諧音梗的哇愛拎飲料節。於5月20日至5月22日連續3天超狂回歸，每日11點及15點推出16元箱購飲料特賣，平均每瓶不到1元。不論是家庭囤貨還是辦公室分享，這場最震撼的夏天補貨盛宴，讓飲料控們免搬運就能輕鬆送到家。



▲全聯小資族優惠16元飲料箱購優惠。(攝影：編輯 鄭雅之)





16元箱購飲料熱門品項手刀開搶

這次限定優惠涵蓋超多熱門飲品，像是經典黑松沙士、維大力汽水、御茶園麥萃以及可口可樂，甚至連熱銷的喬亞雲朵拿鐵和舒味思氣泡水也都加入爆殺行列。每日11點、15點兩個時段準時開搶，小資族一定要調好手機鬧鐘，手速夠快就能用銅板價把一整箱飲料全部抱回家。



▲全聯全電商限時開搶16元箱購飲料，讓飲料控輕鬆補滿夏日庫存。





限定加碼滿額送福利點超划算

沒搶到限量爆殺品也別傷心，5/21前加碼推出舒跑、黑松茶花綠茶、台鹽離子水等箱購特價優惠，最便宜整箱24瓶才348元，指定品項還加碼再送福利點，Crystal Valley礦沛氣泡水多送贈600福利點，囤越多賺越多，絕對是夏日省荷包的完美飲料採購指南。



▲全聯全電商520滿額贈點，並祭出16元整箱爆殺的最省錢箱購攻略。

全聯52016哇愛拎飲料節

活動時間：5月20日至5月22日，每日11點、15點限時開搶16元箱購飲料，數量有限，售完為止。

優惠內容：

16元整箱搶購時間表

5月20日11點：黑松汽水2000ml共6瓶、黑松沙士加鹽600ml共24瓶、黑松沙士2000ml共6瓶。

5月20日15點：味丹究選SUAN氣泡蜜桃紅茶540ml共24瓶、御茶園冰釀麥萃低熱量590ml共24瓶、可口可樂纖維正330ml共24瓶。

5月21日11點：可口可樂ZERO1250ml共12瓶、喬亞榛果白巧克力風味雲朵拿鐵350ml共24瓶。

5月21日15點：喬亞焦糖風味雲朵拿鐵350ml共24瓶、喬亞滴濾拿鐵咖啡350ml共24瓶、維大力汽水600ml共24瓶。

5月22日11點：舒味思氣泡水原味500ml共24瓶、味丹青草茶560ml共24瓶。

5月22日15點：波蜜靠茶四季青茶無糖580ml共24瓶、波蜜靠茶極品紅茶580ml共24瓶、伯朗咖啡240ml共24罐。





期間限定箱購特惠

5月15日至5月21日：舒跑運動飲料590ml共24瓶特價388元。

5月20日至5月21日：黑松茶花綠茶無糖580ml共24瓶特價399元。

5月20日至5月21日：舒味思氣泡水原味或萊姆風味500ml共24瓶特價348元。

5月21日限定：礦沛氣泡水585ml共24瓶特價360元，再贈送600福利點。

五月就是要吃滿滿的優惠！

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