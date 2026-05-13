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肯德基買一送一！肯德基快閃優惠咔啦雞腿堡買一送一，再加碼炸雞買一桶送一盒。

肯德基蛋撻優惠買一送一
2026-05-13 10:40文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹圖片提供:肯德基
編輯 張人尹

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肯德基買一送一、肯德基46折神券再掀話題，炸雞桶餐與蛋撻優惠同步登場。編輯張人尹表示，肯德基這波「報稅季優惠」從個人套餐到多人桶餐，都很適合幫速食控省荷包。

肯德基買一送一開吃！速食控的小確幸優惠，不論揪團吃、自己吃都能衝，這次肯德基「炸翻星期三」優惠，快閃推出買一送一、桶餐56折等超殺優惠。同時，這次肯德基同步加碼「46折神券」升級版，買一桶炸雞、送一盒蛋撻，連最新爆脆無骨雞腿霸也能享優惠，換算下來直接打46折，讓速食控報稅季也不怕錢包空空。

▲肯德基5/13限定「炸翻星期三」優惠開跑，咔啦雞腿堡買一送一、六塊雞桶餐56折同步登場。
▲肯德基5/13限定「炸翻星期三」優惠開跑，咔啦雞腿堡買一送一、六塊雞桶餐56折同步登場。
▲肯德基爆脆無骨雞腿霸也加入46折優惠，搭配蛋撻套餐讓速食控報稅季省一波。
▲肯德基爆脆無骨雞腿霸也加入46折優惠，搭配蛋撻套餐讓速食控報稅季省一波。

肯德基炸翻星期三買一送一

這次肯德基5/13限定「炸翻星期三」優惠，推出4大優惠回饋粉絲，其中包含超人氣「咔啦雞腿堡」買一送一，等於一顆不到48元。揪團吃還能搶「六塊雞桶餐56折」優惠239元就有，同時還有「蛋撻點心神券」下午茶套餐79元開吃，外送滿額399元更可享免運優惠。速食控在5/13於PK APP搶優惠券，並且在5/13-5/15期間都可以使用優惠。
▲肯德基外送優惠同步加碼，單筆消費滿399元即可享免運，聚餐訂餐更划算。（攝影：張人尹）
▲肯德基外送優惠同步加碼，單筆消費滿399元即可享免運，聚餐訂餐更划算。（攝影：張人尹）


肯德基46折神券 報稅季優惠救星

除了快閃優惠券之外，這次肯德基也針對報稅季話題，推出升級版「46折神券 買一桶送一盒」優惠。自即日至5/25期間，買「咔啦脆雞x5+原味蛋撻x6」可享優惠價299元，還提供另一款無骨組合「爆脆無骨雞腿霸x5+原味蛋撻x6」同樣299元就能開吃。讓速食控無論自己吃、揪團吃，都能在報稅季省一波。
▲肯德基「46折神券」升級回歸，咔啦脆雞搭配原味蛋撻組合只要299元超有感。
▲肯德基「46折神券」升級回歸，咔啦脆雞搭配原味蛋撻組合只要299元超有感。


肯德基炸翻星期三優惠資訊

活動期間：5/13(三)上午10:30領券、並於5/13~5/15 使用
活動平台：PK APP
優惠內容：
  • 咔啦雞腿堡買一送一，優惠價 $95
  • 咔啦脆雞x6，優惠價 $239
  • 原味蛋撻x2+雙色轉轉QQ球x1+冰無糖茉莉綠茶(小)x1，優惠價 $79
  • 外送滿$399免運


肯德基46折神券優惠資訊

活動期間：即日起~5/25
活動平台：門市點餐、外送、預定快取、車道取餐都適用
優惠內容：
咔啦脆雞x5+原味蛋撻x6，優惠價299元
爆脆無骨雞腿霸x5+原味蛋撻x6，優惠價299元
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