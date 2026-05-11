518國際博物館日免費逛！29間雙北博物館、美術館門門票優惠清單，編輯鄭亦庭表示：本週末就衝台北博物館、美術館逛爆。

518國際博物館日，雙北博物館、美術館免費逛！2026年國際博物館日以「博物館聯結歧異的世界：對話、諒解、包容、和平」為主題，為響應518博物館日，全台多個博物館、美術館開放免費參觀，而今年5月18日在許多展館公休的星期一，這次特別在5月18日開放參觀，或是5月16日、5月17日提前開放免門票，窩客島幫你整理雙北29間博物館、美術館等，518博物館日免費參觀日、優惠清單，北美館、故宮、臺灣博物館、歷史博物館通通免費逛爆。



▲518博物館日免費開放！雙北29間博物館、美術館免門票優惠清單，故宮、北美館全免費。



▲518博物館日免費開放！雙北29間博物館、美術館免門票優惠清單，故宮、北美館全免費。





2026年518博物館日免門票國立臺灣博物館

原本週一休館的國立臺灣博物館，為響應518博物館日，特別於5/18(一)當天限定開放，四大展館包括本館、古生物館、南門館、鐵道部園區全都免門票參觀，館內展出內容超豐富，從台灣自然生態標本、歷史文物到超震關的恐龍化石一次看，尤其古生物館超巨大恐龍化石展示，連空中也懸掛了鯨豚骨架，讓你一秒進入侏羅紀世界，大人、小孩都能一起玩。



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▲518博物館日免門票必逛！國立臺灣博物館5/18(一)當天特別開放，四大展館包括本館、古生物館、南門館、鐵道部園區全都免門票參觀。(攝影：鄭亦庭)





2026年518博物館日免門票國立歷史博物館

國立歷史博物館於5/18(一)當天開放免票參觀，目前國立歷史博物館展出「窯變．釉韻-范振金特展」、「推力—巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散」典藏展，以及「馳騁—馬的多重形象」特展等展覽，另外也於5/16~5/18推出3大主題活動「摺摺撐騎 摺紙體驗」、「518一起想像博物館 實境解謎」，以及「心靈顯影一拍即合」，至1樓展場尋找出畫作，完成現場拍照及公開分享，即可兌換小禮物。





國立歷史博物館518博物館日主題活動

摺摺撐騎 摺紙體驗

時間：5/16(六)-5/18(一) 14:00-16:30，共3場。

地點：B1兒童創意共學空間

參與：現場報名。



518一起想像博物館 實境解謎

時間：5/18(一) 14:00-16:30（ 約2節課內 ）

地點：本館

參與：網路報名。 國小班級申請，體驗人數上限33人(本館提供11台平板分組使用)



心靈顯影一拍即合

時間：5/16(六)-5/18(一) 10:00-18:00。

地點：本館1樓

參與：完成「心靈顯影－尋找你心目中的藝術大師線上測驗」，至1樓展場尋找出畫作，完成現場拍照及公開分享，即可兌換小禮物（數量有限送完為止）。



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▲518博物館日免門票必逛！國立歷史博物館5/18(一)當天開放免票參觀，並於5/16~5/18推出3大主題活動。(攝影：鄭亦庭)





2026年518博物館日免門票臺北市立美術館

臺北市立美術館518博物館日活動

臺北市立美術館雖然5/18照常週一休館，但為響應518博物館日，特別於5/16週六整天免門票就能參觀，再加上週六延長開到晚上8點半，整個北美館當期特展包括「超現實主義：對話中的世界」、「物質世界」等，一整天逛到晚上，不怕逛不完，另外也推出「問我，Q導覽」活動，找到配戴Q導覽識別的導覽員，進行問答與講解，可蒐集不同紀念印章，參與Q導覽者，即可獲得「北美館限定印帳」一本。

「問我，Q導覽」

活動時間：11:00-12:00、15:00-16:00

活動內容：免費參加，找尋展場裡的4位導覽員，將可蒐集不同紀念印章



《13 號兒童樂園》無線電身體工作坊

活動時間：14:00-15:30

參加方式：免費，網路報名/現場開放候補



《共感：存在的節奏—連結之中，存在之間》講座

活動時間：14:00-16:30

參加方式：免費，網路報名/現場開放候補



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▲518博物館日免門票必逛！台北市立美術館特別於5/16週六免門票就能參觀，當天延長開到晚上8點半。(臺北市立美術館提供)





2026年518博物館日免門票台北記憶倉庫

北門旁百年紅磚老洋樓「台北記憶倉庫」，早期是三井物產的舊倉庫，現在結合常設展覽、文創書店與咖啡香的迷你博物館，館內一樓除了展示臺北舊城的發展脈絡，更規劃了充滿書卷氣息的文創書店，還設有「川流之島書店咖啡廳」，推薦必點古蹟雞蛋糕，還原北門、撫臺街洋樓以及臺北郵局等代表性建築，今年518博物館日週一休館，但5/16、5/17六日期間內，只要入館參觀並填寫滿意度問卷，即贈送紀念小禮品一份。



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▲518博物館日免門票必逛！臺北記憶倉庫5/18週一休館，5/16、5/17六日期間內，只要入館參觀並填寫滿意度問卷，即贈送紀念小禮品一份(攝影：鄭雅之)



▲518博物館日免門票必逛！大稻埕百年古蹟「台灣新文化運動紀念館」5/18週一休館，5/16~5/17期間入館打卡即可獲得一本《掛號3》，每日限量，送完為止。(攝影：鄭亦庭)





2026年518博物館日免門票新北市美術館

新北市美術館5/18週一特別正常開館，改為5/19週二休館，開館時間從早上10點到下午17點半，除了「共織宇宙」特展外，其他展覽都能免費參觀，包含4樓展覽室「擺渡：回望民間」新美典藏展、3樓展覽室「棉線與石頭」展覽，以及原本就能免費參觀的地下1樓探索基地，如有購買「共織宇宙」特展票，則能全館免費參觀，另外新北市美術館戶外園區不只綠植草地，也有多個藝術裝置可以邊逛邊打卡。



▲518博物館日免門票必逛！新北市美術館5/18週一特別正常開館，改為5/19週二休館，除了「共織宇宙」特展外，其他展覽都能免費參觀。



▲大518博物館日免門票必逛！大稻埕百年古蹟「台灣新文化運動紀念館」5/18週一休館，可於週末5/16~5/17一次逛2大展覽。(攝影：鄭亦庭)





2026年518國際博物館日 台北博物館、美術館免費優惠清單

1、國立臺灣博物館

5/18(一)國立臺灣博物館四館(含本館、古生物館、南門館、鐵道部園區)，當天限定開放票費參觀。





2、國立歷史博物館

5/18(一)當天開放免票參觀

5/1~5/18商店選品9折優惠，另有博物館日限定福袋。



3、國家鐵道博物館籌備處

5/18(一)當天開放參觀；柴電工場常設展免費參觀。

當日於本館大禮堂賣店消費滿500元，即可享加價20元優惠，購買紀念扇1支(共3款，售完為止)



4、臺北市立美術館

5/16(六)當天免票參觀

活動期間辦理「問我Q導覽」集章活動，參與者可獲得限定印帳(數量有限，送完為止)

5/18(一)休館



5、西門紅樓

5/18(一)~6/18(四)免費參觀《你今天上廁所了嗎?》特展，主題論壇與導覽活動免費報名



6、臺北記憶倉庫(免門票景點)

5/16(六)~5/17(日)活動期間凡入館參觀並填寫滿意度問卷，即贈送紀念小禮品一份(數量有限，送完為止)

5/18(一)休館



7、臺灣新文化運動紀念館(免門票景點)

5/5(二)~5/17(日)期間購買《掛號8》就送《掛號3》

5/16(六)~5/17(日)期間入館打卡即可獲得一本《掛號3》，每日限量50本，送完為止

5/18(一)休館



8、新芳春茶行(免門票景點)

5/16(六)~5/17(日)活動期間下載指定導覽App並掃描展覽資訊，贈送紀念小禮品一份(數量有限，送完為止)

5/18(一)休館



9、國立故宮博物院

5/16(六)~5/18(日)北部院區第一展覽館及南部院區皆免費參觀。



10、國立臺灣科學教育館

5/16(六)~5/17(日)科教館3-6樓常設展門票優惠每張90元(原價120元/張)

4/2(四)~6/30(二)【追捕時空搗蛋鬼：科教館心理測驗】



11、郵政博物館

為慶祝國際博物館日，115年5月17日(星期日)及5月19日(星期二)開放民眾免票參觀。

5/18(一)休館



12、國家人權博物館

5/18(一)當天開放免票參觀

景美園區博物館商店提供優惠折扣，出版品享7折優惠；文創商品全面9折優惠；一般消費滿500元、文化幣消費滿200元即贈推廣品



13、國立國父紀念館

5/18(一)紀念館主體因工程休館，中山文化園區開放免費參觀



14、中正紀念堂

5/18(一)當天開放免費參觀常設展：「自由花蕊」、「蔣中正總統與中華民國」與「覺醒浪潮-迢迢民主路上的自由呼聲」

特別活動與優惠：

5/17(日)自由花蕊臺語工作坊免費參加

5/18(一)自由花蕊加場導覽免費參加

趣活TAIWAN corner：單筆消費滿1000現折100元

亞熱帶大忠門廳臺灣伴手禮店及大孝門廳亞熱帶禮品店：單筆消費滿1000元送小禮物

靜思書軒：購買圖書類商品享9折優惠 」及「 滿888元 贈送小禮品」

臺灣布衣：出示任一博物館週/日相關文宣、海報、電子海報等實體或虛擬文宣海報，享全付款方式8折優惠(合作品牌不參加折扣，特價商品與活動折扣限從優擇一使用)

漢典buy&bite：平日消費滿千折百(得與志工9折、學員95折優惠合併使用)



15、國立傳統藝術中心

5/18(一)當天開放參觀

特別活動與優惠：

5/16(六)[大師講座]世紀初戀：楊麗花的時代

(凡成功報名者，活動當天5/16享免費入園優惠，名額100人)

5/15(五)~5/31(日)「看戲學傳藝──楊麗花特展導覽學習活動」



16、國立臺灣工藝研究發展中心(臺北當代工藝設計分館)

5/18(一)當天開放免票參觀

五月期間持當日南海學園區內博物館、劇場購票票根，可享蕃薯藤餐飲95折優惠



17、北投溫泉博物館(免門票景點)

5/18(一)當天於北溫館賣店消費滿500元，即贈北投特色資料夾乙個



18、士林官邸正館

5/16(六)~5/17(日)參觀正館全票享優待票50元優惠

5/18(一)休館



19、台北二二八紀念館

5/18(一)當天開放參觀



20、長榮海事博物館

即日起至6/30，配合「2026張榮發基金會藝術季」，開放全民免費參觀。





2026年518國際博物館日 新北博物館、美術館免費優惠清單

1、新北市美術館

5/18(一)當日正常開館，開館時間：10:00-17:30免費參觀展覽，當日除「共織宇宙」特展外，其他展覽皆可免費參觀。

如有購買「共織宇宙」特展票，則能全館免費參觀。

5/19(二)休館一日



2、新北市立淡水古蹟博物館

5/18(一)當天開放免票參觀

5/16(六)~5/18(一)10：30-12：00每日3場「制高望遠‧歷史視線」淡江大橋主題特色導覽



3、新北市立十三行博物館

5/18(一)當天開放免票參觀

特別活動：

5/16(六)~5/18(一)未來的考古學家

5/16(六)十三綠時尚X小樹市集



4、國定古蹟林本源園邸

5/18(一)當天開放免票參觀

特別活動：

5/16(六)~5/17(日)10：00、14：30每日2場「跟著故事走進林園」



5、新北市坪林茶業博物館

5/18(一)當天開放免票參觀



6、新北市立黃金博物館

5/18(一)當天開放免票參觀



7、新北市立鶯歌陶瓷博物館

5/18(一)當天開放免票參觀

特別活動：

5/18(一)「心手相連.藝起平權-- 愛心小陶盤彩繪」

5/16(六)~5/18(一)陶藝文本在手



8、朱銘美術館

5/16(六)~5/17(日)免門票參觀

5/18(一)休館

特別活動：

藝起樂購｜限定購物折扣

文創好物：指定文創商品，享第二件半價。

現場設有 518 文創商品優惠專區，精選好物限時入手。



藝起相伴｜美術館之友招募加碼

限時入會禮：活動現場加入「美術館之友」(捐款 1,000 元)，即可獲得好禮二選一：

1、 美術館門票 1 張（效期至 2026/12/31）。

2、精美明信片套組。

專屬禮遇：本人享一年免費入館、館內購物9折、館內自製餐點85折。



藝起打卡｜限量好禮免費送

活動方式：拍下《恆形—雕塑作為方法》特展任一作品照片。

分享任務：上傳 IG 或 FB 並標註 #朱銘美術館 #新北市文化友善年。

好禮雙重送：

贈送 A4 資料夾 一個（每日限量，送完為止），並加碼抽 「新北美學廊帶手提袋」 一只。



青少年專屬驚喜：文化幣打卡任務

活動時間：5/15 – 5/31

參加方式：持有115年文化幣的青少年，於館內持APP掃描 QRCODE 完成打卡兩次，即可獲得 第二季限定「瞬行制霸」徽章 乙個。



9、世界宗教博物館

5/16(六)~5/17(日)購買常設展全票，即升等一票通，暢遊《光在萬物：LIGHT A LIFE x LIVE A LIGHT》、《文物開窗－永恆之法》與《不只一百種III－靈性回歸》等三大特展。

5/18(一)休館



特別活動：

解鎖任務．讓光回應你

活動時間：即日起至~5/31

活動內容：走入展區，分享至個人 FB 或 IG，標記 #世界宗教博物館 #光在萬物 ，完成以上動作，即可至方寸之間兌換「心靈小禮·和平鴿磁鐵」乙份。



解鎖眾神密碼－鯉魚の祝福

活動時間：5/17(日)

活動內容：從女兒節、兒童節到七五三節，每一個節點，都是與神明相遇的時刻。邀請你和孩子一起走進博物館，從文化與故事出發，展開一段關於誕生、成長與祝福的旅程。

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