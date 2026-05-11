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可達鴨甜甜圈！Mister Donut皮卡丘甜甜圈領軍開賣，寶可夢加價購99元就入手。

寶可夢皮卡丘可達鴨Mister Donut
2026-05-11 15:30文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

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Mister Donut寶可夢聯名再度回歸，皮卡丘甜甜圈、可達鴨甜甜圈與寶可夢周邊同步開賣，編輯張人尹表示，夏季水果甜點與限定飲品也成為粉絲最新打卡話題。

可達鴨變成甜甜圈！Mister Donut寶可夢聯名甜甜圈再度回歸，這次Mister Donut第四度攜手寶可夢推出全新夏季企劃，從甜甜圈造型到包裝通通換上滿滿寶可夢元素。這次在5/12起除了推出經典「皮卡丘甜甜圈」之外，還有首次在台灣登場的「可達鴨甜甜圈」也成為話題焦點，搭配精靈球與超級球造型波堤，以及5大周邊小物加價購，最低99元就能入手，讓寶可夢粉絲們揪團吃下午茶。

▲Mister Donut第四度攜手寶可夢聯名，推出皮卡丘與可達鴨造型甜甜圈，從包裝到甜點通通換上寶可夢元素。（攝影：張人尹）
▲Mister Donut第四度攜手寶可夢聯名，推出皮卡丘與可達鴨造型甜甜圈，從包裝到甜點通通換上寶可夢元素。（攝影：張人尹）
▲Mister Donut同步推出精靈球波堤與5款寶可夢周邊加價購，最低99元就能入手。（攝影：張人尹）
▲Mister Donut同步推出精靈球波堤與5款寶可夢周邊加價購，最低99元就能入手。（攝影：張人尹）

皮卡丘與可達鴨甜甜圈最吸睛

這次最吸引粉絲目光的，就是兩款寶可夢角色造型甜甜圈。回歸款「皮卡丘甜甜圈」以皮卡丘大臉為主題，外層裹上鳳梨可可沾醬，內餡則加入熱帶水果鮮奶油，打造夏日酸甜果香風味。「可達鴨甜甜圈」則是台灣首次推出，外層使用芒果可可與優格可可沾醬還原可達鴨呆萌表情，內餡再擠入芒果鮮奶油。甜甜圈更搭配卡比獸造型紙托、盒裝與提袋更有卡比獸、可達鴨、呆呆獸等角色設計，讓粉絲們拍照打卡更可愛。
▲Mister Donut首次推出「可達鴨甜甜圈」，以芒果與優格風味還原可達鴨呆萌表情。（攝影：張人尹）
▲Mister Donut首次推出「可達鴨甜甜圈」，以芒果與優格風味還原可達鴨呆萌表情。（攝影：張人尹）


精靈球波堤與水果甜甜圈同步開吃

這次寶可夢聯名系列中，還有兩款球體造型波堤同步登場。「精靈球波堤」以蘋果可可與白可可沾醬呈現經典紅白配色，「超級球波堤」則使用蘇打風味可可與白可可沾醬，再以蘋果可可點綴細節，讓粉絲邊吃邊感受抓寶氛圍。同步推出的夏季水果系列則包含「芒果波波隆尼」將芒果果餡注入鬆軟圈體中，另一款「鳳梨優格波堤」，以鳳梨與優格風味打造酸甜口感，整體甜點選擇更加豐富。
▲Mister Donut推出「精靈球波堤」與「超級球波堤」，以不同可可風味打造寶可夢球體造型。（攝影：張人尹）
▲Mister Donut推出「精靈球波堤」與「超級球波堤」，以不同可可風味打造寶可夢球體造型。（攝影：張人尹）


寶可夢實用周邊最低百元有找

為了滿足寶可夢粉絲，Mister Donut同步推出5款寶可夢主題周邊商品加價購，讓粉絲們通通買爆。其中包含多款收納小物，透明款「寶可夢扣式零錢包」99元就能入手，還有可以收納成小體積的「寶可夢旅行收納袋」、「寶可夢收納購物袋」大容量超能裝。外出必備「可達鴨吸管杯」以及「寶可夢餐具組」通通一次登場，從外出飲料杯到旅行收納小物都有寶可夢角色陪伴。
▲Mister Donut同步推出5款寶可夢聯名周邊，包含零錢包、收納袋與餐具組等實用商品。（攝影：張人尹）
▲Mister Donut同步推出5款寶可夢聯名周邊，包含零錢包、收納袋與餐具組等實用商品。（攝影：張人尹）
▲Mister Donut「可達鴨吸管杯」與寶可夢餐具組同步亮相，讓粉絲外出也能帶著寶可夢。（攝影：張人尹）
▲Mister Donut「可達鴨吸管杯」與寶可夢餐具組同步亮相，讓粉絲外出也能帶著寶可夢。（攝影：張人尹）


夏季果茶與新品優惠一起開跑

除了甜甜圈之外，Mister Donut這次也同步推出4款夏季限定現做飲品，包含「愛文芒果冰沙」、「荔枝蘋果青茶」、「梅子青茶」與「紅心芭藥青茶」，從濃郁果香到清爽茶感通通都有。其中愛文芒果冰沙主打濃厚芒果香氣，荔枝蘋果青茶則帶有明顯果茶層次，很適合夏天搭配甜甜圈一起享用。配合新品上市，5/12至5/17期間購買指定商品可享買5送1或買6送2優惠，夏季限定現做飲品則享第二件5折，讓粉絲下午茶飲料搭甜甜圈都優惠。
▲Mister Donut推出愛文芒果冰沙與荔枝蘋果青茶等4款夏季限定現做飲品。（攝影：張人尹）
▲Mister Donut推出愛文芒果冰沙與荔枝蘋果青茶等4款夏季限定現做飲品。（攝影：張人尹）
▲Mister Donut於5/12至5/17推出指定商品買5送1、買6送2與飲品第二件5折優惠。（攝影：張人尹）
▲Mister Donut於5/12至5/17推出指定商品買5送1、買6送2與飲品第二件5折優惠。（攝影：張人尹）


Mister Donut 寶可夢聯名新品推薦

上市日期：2026/05/12(二)起，售完為止
寶可夢甜甜圈新品：
  • 皮卡丘甜甜圈：85元
  • 可達鴨甜甜圈：85元
  • 精靈球波堤：59元
  • 超級球波堤：59元

寶可夢加價購：
  • 寶可夢扣式零錢包：消費滿100元，加購價99元/個。
  • 可達鴨吸管杯：消費滿100元，加購價399元/個。
  • 寶可夢旅行收納袋：消費滿100元，加購價329元/個。（預購）
  • 寶可夢收納購物袋：消費滿100元，加購價239元/個。（預購）
  • 寶可夢餐具組：消費滿100元，加購價239元/個。（預購）

Mister Donut 寶可夢聯名優惠活動

新品買5送1及買6送2

活動期間：2026/5/12(二)~2026/5/17(日)
活動方式：活動期間挑選六或八個甜甜圈，需含一款指定商品，其中一個或兩個由Mister Donut招待。
注意事項：
指定商品為 皮卡丘甜甜圈、可達鴨甜甜圈、精靈球波堤、超級球波堤、芒果波波隆尼、鳳梨優格波堤。

夏季限定飲品 第2杯5折

活動期間：2026/5/12(二)起至售完為止。
活動方式：指定飲品享第2杯5折優惠。
注意事項：
5/12(二)起指定飲品新增 愛文芒果冰沙、荔枝蘋果青茶、梅子青茶、紅心芭藥青茶。


看更多Mister Donut 寶可夢聯名

▲Mister Donut「皮卡丘甜甜圈」使用鳳梨可可沾醬搭配熱帶水果鮮奶油，打造夏日水果風味。（攝影：張人尹）
▲Mister Donut「皮卡丘甜甜圈」使用鳳梨可可沾醬搭配熱帶水果鮮奶油，打造夏日水果風味。（攝影：張人尹）
▲寶可夢聯名甜甜圈搭配卡比獸造型紙托、盒裝與提袋等包裝設計，讓粉絲們拍照打卡更可愛。
▲寶可夢聯名甜甜圈搭配卡比獸造型紙托、盒裝與提袋等包裝設計，讓粉絲們拍照打卡更可愛。
▲Mister Donut首次推出「可達鴨甜甜圈」，以芒果與優格風味還原可達鴨呆萌表情。（攝影：張人尹）
▲Mister Donut首次推出「可達鴨甜甜圈」，以芒果與優格風味還原可達鴨呆萌表情。（攝影：張人尹）

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