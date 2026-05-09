2026酷夏救星！台隆手創館AI語音風扇進化登場，瞬冷-26度技術實測，5大必買涼感神物全攻略。

極端高溫席捲全台，隨身降溫設備已成民生剛需。資深編輯李維唐表示，2026年的風扇市場已由傳統送風進化至AI智能與晶片製冷時代。台隆手創館此次搶先上市的AI語音與瞬冷面板新機，精準解決了雙手提物與極速降溫痛點，引領今夏涼感生活新趨勢。

隨著全球氣候異常，2026年的夏季熱浪來襲得比往年更早。根據2025年手持風扇市場銷量推估，全台對於隨身降溫設備的需求量已突破百萬台大關。面對這股沁涼商機，生活雜貨龍頭台隆手創館提前布局，宣布今夏「沁涼專區」正式開跑。今年最顯著的趨勢，是隨身風扇已從早期的單純送風，演進至結合AI智能語音與極致製冷技術的新階段。消費者追求的不僅是風量，更是能隨時隨地帶走體表熱度的個人行動空調。

▲韓國VOTO製冷手持風扇具備三秒製冷技術，可摺疊設計方便隨身掛繩或桌立使用。圖／台隆手創館提供；窩客島整理



AI語音與極致製冷，科技定義手感清涼

今年討論度最高的亮點商品，莫過於ADAMOUTDOOR推出的AI手持冰能扇。這款新機型徹底革新了傳統的操作邏輯，導入AI智慧語音控風功能，讓使用者在雙手提物或是戶外運動時，只需透過語音指令即可精準調節風量。科技感十足的LED螢幕可即時顯示剩餘電量與風級，搭配強大的急速冰鎮功能，讓科技真正服務於體感需求。此外，台隆獨家引進的CICILIFE製冷手持風扇，以質感的冰川藍透明外觀搶攻視覺清涼，核心採致冷晶片轉換技術，內建-26度瞬冷冰鎮面板，貼近肌膚即可快速降溫，是外勤族對抗高溫的最後防線。

▲ADAMOUTDOOR AI手持冰能扇導入AI智慧語音功能，提供沉穩的工業風色系選擇。圖／台隆手創館提供；窩客島整理

羽量級機身與超強續航，山系穿搭與辦公降溫首選

針對追求極致輕量化的族群，WONDER超輕量製冷手持高速扇刷新了市場標準。這款機身高度僅9.5公分、重量118g的風扇，等同於2顆雞蛋的重量，卻具備驚人的199檔風速調節能力，完美平衡了便攜性與高效能。而針對戶外愛好者，ADAMOUTDOOR隨身掛繩機能冰鎮風扇則以低調的工業風色系切入，結合掛繩設計，讓風扇成為山系穿搭的一部分。若需長效陪伴，FUNY冰晶2.0多功能手持風扇憑藉LG原廠電芯，提供了長達15小時的驚人續航力，無論是跨日出遊或是一整天的辦公室使用都能維持電力充沛。

▲ADAMOUTDOOR AI手持冰能扇導入AI智慧語音功能，提供沉穩的工業風色系選擇。圖／台隆手創館提供；窩客島整理 ▲ADAMOUTDOOR隨身掛繩機能冰鎮風扇隨附質感綁繩，完美融入時下山系穿搭。圖／台隆手創館提供；窩客島整理

銷量冠軍與超長保固，智慧消費者的涼感提案

在眾多選擇中，去年度的熱銷王者韓國VOTO製冷手持風扇依然強勢。其標榜的3秒製冷技術在市場上累積了優異口碑，折疊式設計可靈活變換為桌面模式，加上台隆提供長達13個月的超長保固服務，成為許多消費者安心入手的關鍵。台隆手創館此次沁涼特輯不僅展示最新AI技術，更針對多款熱門商品推出特惠，如CICILIFE製冷扇特價990元、韓國VOTO特價980元等。即日起至2026年8月31日，全台門市皆可實際體驗這些進化版的個人降溫神物，讓每個消費者都能找到最適合自己的夏日解方。

▲WONDER超輕量製冷手持高速扇高度僅9.5公分，是目前極致輕量化的效能代表。圖／台隆手創館提供；窩客島整理







台隆手創館今夏最強涼感提案「沁涼專區」特輯

活動時間： 即日起至2026年8月31日止

活動內容：