愛河海景新商場！FOCUS 13珊瑚廣場輕軌出站就到，高雄約會新選擇。

高雄最美的海邊風景不再只是散步經過，現在更能坐下來吹海風喝咖啡！由台南傳奇百貨林百貨團隊高青創意，砸下3億元重金打造的全台首座海景複合式商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」，今日在愛河灣正式與大家見面。這裡曾是充滿離情依依的高雄港13號碼頭，如今轉化為佔地2100坪的藝文潮流地標。緊鄰高雄流行音樂中心與駁二特區，從試營運期間就憑藉著絕美海景氛圍吸引百萬人次造訪，成功將歷史碼頭轉型為充滿活力的生活空間。



▲珊瑚廣場二樓的海景第一排景觀座位區，讓旅人能一邊享用下午茶一邊遠眺愛河灣美景。

▲珊瑚廣場室內木質色調呈現舒適環境。





仿生珊瑚礁結構的純白美學

西班牙設計團隊以海洋生物為靈感，運用大量白色六角形結構堆疊出「仿生六角珊瑚礁結構」，讓整座建築看起來就像是具有生命的藝術品。特殊的透光設計讓高雄的陽光能在館內交織出迷人光影，隨著時間推移呈現出動態的生命力。二樓特別規劃了海景階梯座位，讓旅客能以最舒服的姿態遙望港灣與城市天際線，這種開放式且會呼吸的設計徹底打破了傳統百貨的封閉感，成為高雄亞洲新灣區最具指標性的美拍景點。



▲全台首創仿生六角珊瑚礁結構建築美學，是高雄愛河灣最受注目的純白系美拍地標。





質感選物與在地藝術的火花

為了打造獨一無二的購物體驗，商場內進駐了近 40 家充滿風格的品牌，其中南台灣首間丹麥設計品牌 HAY 的進駐更是話題十足。除了國際時尚感，這裡更深耕在地文化，特別邀請國寶大師顏振發老師親手繪製巨型彩繪牆，將手繪電影看板的溫潤質感完美融入現代商場中。結合自有選物品牌與多位創作者的藝文物件，讓民眾在逛街的過程中，不僅能買到質感小物，更能透過每一處轉角的藝術佈置，感受到高雄與台南深厚的文化底蘊。



▲文創選物店內精緻的手作羊毛氈小物，擬真蔬果造型與療癒觸感吸引許多旅客駐足收藏。





深夜港畔的微醺燒肉新定義

館內最受矚目的美食亮點，莫過於全台首創的沉浸式電音燒肉「Meat cute」。這間店集結了頂級熟成技術與亞洲百大酒吧 Bar T.C.R.C 的特調靈魂，加上國秀名店的強強聯手，主打極致口感的究好豬熟成工法。走進餐廳內，天花板設計如同巨型音響，結合專業 DJ 演出與幻彩燈光藝術，讓吃燒肉變成一場視覺與聽覺的社交派對，徹底定義了高雄最嗨的港畔夜生活，是追求時尚與美味的夜貓族絕對不能錯過的聚餐首選。



▲全台最嗨沉浸式電音燒肉MeatCute正式開幕，幻彩燈光與迷幻氛圍定義港畔社交新生活。

▲二樓落地窗景觀座位區坐擁愛河灣第一排美景，階梯式座位區讓每位旅客都能愜意賞海。





人氣甜點插旗

除了火辣的燒肉饗宴，這裡也規劃了超 Chill 的輕食下午茶聚點。包含來自台南的人氣巧克力布朗尼名店「堯平」，以及充滿質感咖啡香的「FULA COFFEE 芙拉咖啡」和「伯虎在二樓」等品牌，讓遊客能在海風吹拂下，一邊品嚐精緻甜點一邊遠眺大港橋美景。無論是想找個安靜角落閱讀，或是與好友愜意談心，商場內大量的落地窗景與開放式座位，都完美營造出屬於港都的慢活節奏，將碼頭文化轉化為能深度品味生活的飲食新地圖。



▲人氣巧克力布朗尼名店堯平進駐珊瑚廣場，簡潔金屬質感櫃位與藝術掛畫打造優雅甜點空間。

▲國寶畫師顏振發親手繪製珊瑚廣場巨型彩繪牆，將海洋生物律動完美呈現於港邊商場。

高雄愛河 FOCUS 13 珊瑚廣場 店家資訊

地址： 高雄市苓雅區海邊路 110 號。

營業時間： 每日 11:00 至 21:00。





FOCUS 13 珊瑚廣場 交通

建議搭乘高雄輕軌至「光榮碼頭站」或「真愛碼頭站」，出站步行即可抵達。





高雄愛河 FOCUS 13 珊瑚廣場 開幕優惠

開幕前 3 日：限量免費兌換「鮮自然」、「GOR' Coffee」及「堯平」等高人氣餐飲禮券。

開幕首 7 日：全館單筆消費累積滿 2,000 元，現場加碼贈送 100 元現金禮券。





FOCUS 13 珊瑚廣場 特色整理

海港最大美學商城： 由台南「林百貨」團隊高青創意斥資 3 億元打造，佔地 2100 坪，結合歷史 13 號碼頭記憶，轉化為亞灣區最時尚的海景複合式文創商場。

仿生六角珊瑚礁建築： 由西班牙建築團隊操刀，運用「仿生六角珊瑚礁結構」與大量幾何拼接，打造會呼吸的純白空間，二樓設有海景階梯座位，是白天賞海、傍晚看夕陽的絕美觀景台。

潮流大牌與國寶藝術結合： 南台灣首間丹麥家居品牌 HAY 進駐，並邀請國寶畫師顏振發繪製巨型彩繪牆，完美融合北歐設計美學與台灣在地手繪工藝。

沉浸式電音燒肉餐飲： 全台首創電音燒肉「Meat cute」，結合究好豬熟成工法與亞洲 50 最佳酒吧調酒，搭配 DJ 演出與幻彩燈光，定義高雄最嗨的港畔社交夜生活。

質感下午茶慢活空間： 集結人氣布朗尼「堯平」、精品咖啡「FULA COFFEE」與「伯虎在二樓」等質感輕食，提供充滿海風氣息的沉浸式食光。





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