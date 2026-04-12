高雄萬豪旅展攻略！萬元套房4折入手與自助餐買10送2，線上線下同步搶購攻略。

高雄萬豪酒店於ATTA旅展祭出驚人折扣，資深編輯李維唐指出，這次住房最低3折起的策略不僅具市場破壞力，行政酒廊禮遇的納入更大幅提升了高端度假的CP值，是旅客規畫年度旅遊的絕佳進場時機。

隨著春意漸濃，規畫一場說走就走的南台灣之旅正是時候。坐落於高雄市中心、以尊榮服務聞名的高雄萬豪酒店，正式宣布將於4月24日至4月27日強勢進軍2026 ATTA台中國際旅展，並在臺中國際會展中心E099攤位與中部的朋友見面。為了讓無法親臨現場的旅人也能共享盛惠，酒店更超前部署，於4月13日10:00提前在官方網站開啟線上旅展，將年度最狂、下殺至3折起的住宿方案與餐飲加碼回饋一次呈獻。這不僅是一場單純的票券展售，更是高雄萬豪對質感生活的深度提案。

▲超狂折扣萬豪雙人行，入住經典客房含兩客自助早餐僅需5500元，折扣力度約29折 。 圖／高雄萬豪酒店提供；窩客島整理



住房專案深度解析，萬豪雙人行挑戰市場最低價

對於精打細算的商務旅人或是尋求短期放鬆的小資族來說，本次推出的「萬豪雙人行」無疑是目光焦點。這項專案包含入住經典客房一晚，並能細細品味翌日清晨兩客精緻的自助早餐，原價19085元，在旅展期間僅需5500元，折扣力度逼近29折。若想在飯店內享受更完整的「宅度假」體驗，「超豪氣雙人行」則將服務升級至早餐與晚餐各兩客，讓旅人能在繁忙城市中，透過星級主廚的餐飲藝術，找回生活的節奏感，原價21769元的套組在旅展價只要7500元，現省超過萬元，是犒賞自己的最佳選擇。

▲奢華家庭旅遊首選，萬豪臻選天倫專案含家庭套房一晚及行政酒廊4位禮遇，旅展價18888元 。 圖／高雄萬豪酒店提供；窩客島整理

闔家旅遊與奢華天倫，家庭房型與行政酒廊尊榮體驗

針對家庭出遊的市場需求，高雄萬豪酒店同樣展現極大的誠意。「萬豪闔家歡」專案專為四人家庭設計，入住寬敞的家庭客房並享有四客自助早餐，旅展優惠價僅7500元，讓全家大小能在舒適的空間中盡情歡笑。而追求極致品味的旅客，則不能錯過「萬豪臻選天倫」專案，此專案提供家庭套房住宿，並包含行政酒廊四位貴賓禮遇。從晨間早餐、午後輕食到傍晚的雞尾酒微醺時光，都能在行政酒廊的靜謐氛圍中度過，原價46200元的尊榮套餐，旅展價僅18888元，約4折的價格即可擁抱豪華度假質感，且此票券不限平假日皆可使用，僅連續假期需補價差，靈活性與性價比皆屬頂尖。

▲入住高雄萬豪酒店期間，房客皆可免費體驗並使用館內寬敞舒適的室內恆溫游泳池 。 圖／高雄萬豪酒店提供；窩客島整理



異國百匯與蔬食饗宴，餐飲禮券加碼回饋多重選

美食愛好者的目光則聚集在餐飲優惠上。深受大眾喜愛的「豪享自助餐廳」，針對平日午餐推出買10送2或買20送5的超值套券，換算下來每客僅約836元，平日晚餐亦有約8折的優待。而推崇健康與蔬食美學的「京享蔬食百匯餐廳」，平日午晚餐套券同樣享有買10送2，平均每客715元，且購買該套券還加碼贈送500元餐飲抵用券，讓健康飲食也顯得豐盛且實惠。此外，全館10間餐廳共同適用的餐飲禮券，也祭出滿千送百的加碼活動。無論是想體驗異國料理的繽紛，或是尋求蔬食的細膩，高雄萬豪酒店都以多元的餐飲深度，滿足每一位老饕的挑剔味蕾。

▲豪享自助餐廳平日午晚餐券於台中國際旅展祭出買10送2優惠，換算下殺約83折 。 圖／高雄萬豪酒店提供；窩客島整理

搶購攻略與規畫建議，線上線下同步引爆搶購潮

這場限時的年度優惠自4月13日10:00起，至4月27日18:00止，於官網線上旅展同步開售。高雄萬豪酒店建議有興趣的民眾應提前鎖定目標，特別是熱門的雙人與家庭住房券。除了價格優惠，房客在入住期間皆可免費使用寬敞舒適的室內恆溫游泳池。無論是在ATTA台中國際旅展現場，或是在官網點擊預訂，這不僅是買到一張券，更是預約一場完美的高雄度假時光。數量有限，售完為止，建議民眾務必把握這段時間，輕鬆開啟您的五星級港都之旅。

▲京享蔬食百匯餐廳平日午晚餐券於台中國際旅展推買10送2優惠，平均每客僅715元，再加贈500元餐飲抵用券 。 圖／高雄萬豪酒店提供；窩客島整理



高雄萬豪ATTA台中國際旅展及線上旅展優惠

活動時間：

線上旅展：2026/4/13 10:00至2026/4/27 18:00

實體旅展：2026/4/24至2026/4/27

活動內容：

萬豪雙人行：經典客房含2客早餐，優惠價5500元（原價19085元）

超豪氣雙人行：經典客房含早晚餐各2客，優惠價7500元（原價21769元）

萬豪闔家歡：家庭客房含4客早餐，優惠價7500元（原價26620元）

萬豪臻選天倫：家庭套房含行政酒廊4人禮遇，優惠價18888元（原價46200元）

豪享自助餐廳：平日午餐券買10送2（10450元）或買20送5（20900元）

京享蔬食百匯：平日午晚餐券買10送2（8580元），加贈500元餐飲抵用券

全館餐廳：餐飲禮券滿千送百

官方網站：https://www.khhmarriott.com/