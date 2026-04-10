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微風南山Second Morning快閃店！微風限定檸檬娃娃吊飾，超大角色打卡點加碼拍。

微風南山Second morning微風快閃店台北快閃店
2026-04-10 15:50文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
編輯 鄭亦庭

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Second Morning快閃店在微風南山！微風限定超萌檸檬娃娃周邊、打卡點必衝，編輯鄭亦庭表示：微風南山超大型檸檬打卡點必拍。

Second Morning微風快閃店！ BREEZEONLINE微風精品線上首度攜手韓國人氣插畫IP「Second Morning」，即日起至5月31日在微風南山1樓 BREEZEONLINE《Showroom》推出期間限定主題快閃店，不只有超可愛檸檬與地瓜娃娃吊飾，也跟微風熊一起推出限定周邊，還有Second Morning大型打卡區，讓粉絲們買檸檬、地瓜娃娃回家時，也能打卡留念。

▲Second Morning快閃店在微風南山！超可愛檸檬與地瓜娃娃吊飾、Second Morning大型打卡區帶你看。(攝影：鄭亦庭)
▲Second Morning快閃店在微風南山！超可愛檸檬與地瓜娃娃吊飾、Second Morning大型打卡區帶你看。(攝影：鄭亦庭)

▲微風南山Second Morning快閃店！有多款Second Morning周邊，還有微風聯名限定周邊。(攝影：鄭亦庭)
▲微風南山Second Morning快閃店！有多款Second Morning周邊，還有微風聯名限定周邊。(攝影：鄭亦庭)

韓國人氣插IP Second Morning打卡區必拍

韓國人氣插畫IP「Second Morning」名稱靈感來自《魔戒》中哈比人悠然生活的哲學，象徵自在感受當下、擁抱平凡的生活態度，以溫暖且充滿療癒感的插畫風格，創作出檸檬、地瓜等角色，本次微風快閃店特別打造雙主題情境打卡區，店內超大角色打卡牆，以野餐為主題，大家可以站在草皮上跟角色們打卡，巨型檸檬也出沒在內店中央，店外還有檸檬、地瓜等角色們的大型打卡區，讓粉絲在買周邊時，也能走入療癒場景中，拍下打卡照。

▲微風南山Second Morning快閃店！Second Morning大型打卡牆有餐主題必拍。(攝影：鄭亦庭)
▲微風南山Second Morning快閃店！Second Morning大型打卡牆有餐主題必拍。(攝影：鄭亦庭)

韓國Second Morning微風限定聯名周邊商品

本次Second Morning快閃店推出微風限定聯名系列商品，特別將Second Morning經典角色與微風吉祥物微風熊結合，推薦必搶Second Morning盲盒娃娃絨毛吊飾，檸檬、地瓜娃娃掛在包包上超療癒，還有實用性小物刺繡棒球帽、質感吸管杯，目前在微風限定周邊也同步在BREEZEONLINE官網開賣，在家也能輕鬆搶購。

▲微風南山Second Morning快閃店！微風聯名限定周邊有盲盒檸檬娃娃、微風熊娃娃等。(攝影：鄭亦庭)
▲微風南山Second Morning快閃店！微風聯名限定周邊有盲盒檸檬娃娃、微風熊娃娃等。(攝影：鄭亦庭)

Second Morning微風快閃店加價購周邊

除了Second Morning微風聯名周邊，現場也有多款Second Morning周邊小物，檸檬娃娃吊飾、檸檬大抱枕、電腦包、擦手巾、卡套、地墊等，各種周邊小物鐵粉全要收，此外，只要加價購99元，就有隨身凸面鏡、Second Morning的鏡面貼，而加價購199元，則有聯名磁鐵燈箱，微風熊跟檸檬地瓜們一起變裝，超可愛燈箱鐵粉必收。

▲微風南山Second Morning快閃店！有多款Second Morning周邊，還有微風聯名限定周邊。(攝影：鄭亦庭)
▲微風南山Second Morning快閃店！有多款Second Morning周邊，還有微風聯名限定周邊。(攝影：鄭亦庭)
▲微風南山Second Morning快閃店加價購周邊！可把Second Morning凸面鏡、聯名磁鐵燈箱帶回家。(攝影：鄭亦庭)
▲微風南山Second Morning快閃店加價購周邊！可把Second Morning凸面鏡、聯名磁鐵燈箱帶回家。(攝影：鄭亦庭)

Second morning X BREEZEONLINE期間限定快閃店 活動資訊

活動時間：2026年4月10日至5月31日（4月10日11:30開放入場）
活動地點：BREEZEONLINE SHOWROOM 微風南山1F（高樓層電梯旁）
※詳細活動資訊與相關辦法，依BREEZEONLINE官方網站公告為準。

Second morning X BREEZEONLINE期間限定快閃店 周邊商品清單

Second Morning x BREEZEONLINE盲盒娃娃絨毛吊飾（三款隨機）750元
Second Morning x BREEZEONLINE 韓系刺繡棒球帽 799元
Second Morning x BREEZEONLINE 韓系質感吸管杯 750元
Second morning 絨毛票卡夾 360元
Second morning 變裝吊飾 480元
Second morning 絎縫筆記型電腦包 1,080元

超萌IP聯名必去推薦

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更多 Second morning X BREEZEONLINE期間限定快閃店 照片：

▲Second Morning快閃店在微風南山！超可愛檸檬與地瓜娃娃吊飾、Second Morning大型打卡區帶你看。(攝影：鄭亦庭)
▲Second Morning快閃店在微風南山！超可愛檸檬與地瓜娃娃吊飾、Second Morning大型打卡區帶你看。(攝影：鄭亦庭)

▲Second Morning快閃店在微風南山！超可愛檸檬與地瓜娃娃吊飾、Second Morning大型打卡區帶你看。(攝影：鄭亦庭)
▲Second Morning快閃店在微風南山！超可愛檸檬與地瓜娃娃吊飾、Second Morning大型打卡區帶你看。(攝影：鄭亦庭)
▲微風南山Second Morning快閃店！有多款Second Morning周邊，還有微風聯名限定周邊。(攝影：鄭亦庭)
▲微風南山Second Morning快閃店！有多款Second Morning周邊，還有微風聯名限定周邊。(攝影：鄭亦庭)
▲微風南山Second Morning快閃店！有多款Second Morning周邊，還有微風聯名限定周邊。(攝影：鄭亦庭)
▲微風南山Second Morning快閃店！有多款Second Morning周邊，還有微風聯名限定周邊。(攝影：鄭亦庭)
▲微風南山Second Morning快閃店！Second Morning周邊小物推薦寵物頭套。(攝影：鄭亦庭)
▲微風南山Second Morning快閃店！Second Morning周邊小物推薦寵物頭套。(攝影：鄭亦庭)
▲微風南山Second Morning快閃店！微風聯名限定Second Morning周邊刺繡棒球帽。(攝影：鄭亦庭)
▲微風南山Second Morning快閃店！微風聯名限定Second Morning周邊刺繡棒球帽。(攝影：鄭亦庭)

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