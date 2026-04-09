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萊爾富開賣綾鷹綠茶！萊爾富引進綾鷹系列3款茶飲，39元綾鷹綠茶 綾鷹黑豆焙茶必喝。

萊爾富綾鷹綠茶超商
2026-04-09 19:40文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

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萊爾富引進綾鷹綠茶、日本超商話題延燒，4/15開賣三款茶飲與限時39元優惠同步登場，編輯張人尹表示，萊爾富根本要把日本超商搬來台灣啦！
日本神級綠茶「綾鷹綠茶」系列，在萊爾富就喝得到！許多網友發現，近期萊爾富努力把「日本超商」搬來台灣，不只開賣日本必喝的「消除疲勞神器」以及伊右衛門系列檸檬水、綠茶系列，這次更悄悄在門市預告，即將開賣超人氣「綾鷹綠茶」。消息一出就在Threads上掀起話題，讓萊爾富抓住這波日本流量密碼，吸引粉絲們朝聖喝起來。
▲萊爾富引進綾鷹綠茶話題曝光，日本人氣茶飲即將在台開賣消息掀起社群討論，吸引粉絲關注日本超商商品動向。（攝影：張人尹）
▲萊爾富引進綾鷹綠茶話題曝光，日本人氣茶飲即將在台開賣消息掀起社群討論，吸引粉絲關注日本超商商品動向。（攝影：張人尹）

綾鷹綠茶即將進駐萊爾富

萊爾富在多間門市飲料櫃，已經搶先貼出預告，即將引進日本「綾鷹」系列瓶裝茶飲，包含經典的綠茶、清爽綠茶、黑豆焙茶共3款茶飲。萊爾富表示，綾鷹系列三款飲品即將在4/15起正式開賣，並且在4/15-4/28期間推出單瓶優惠價39元。粉絲們不論是想回味在日本天天必喝的綠茶風味，或是沒喝過想跟風嚐鮮，都能趁這一波先買起來。
▲萊爾富預告引進綾鷹綠茶三款茶飲，包含經典綠茶、清爽綠茶與黑豆焙茶，4/15開賣並推出期間限定優惠價。（攝影：張人尹）
▲萊爾富預告引進綾鷹綠茶三款茶飲，包含經典綠茶、清爽綠茶與黑豆焙茶，4/15開賣並推出期間限定優惠價。（攝影：張人尹）

萊爾富多款日本茶推薦

不只有綾鷹綠茶，先前萊爾富就陸續引進多款「京都伊右衛門系列」瓶裝茶飲，在社群掀起一波話題，其中超人氣「伊右衛門檸檬水」曾一度被買到缺貨，目前在各間門市多備貨充足，同時更增加了關西焙茶、季節限定煎茶、濃口綠茶等不同品項，讓粉絲們省下機票錢，在台灣就能喝。
▲萊爾富同步販售綾鷹綠茶與伊右衛門系列，多款日本茶飲齊聚門市，讓粉絲在台灣就能享受日本經典茶風味。（攝影：張人尹）
▲萊爾富同步販售綾鷹綠茶與伊右衛門系列，多款日本茶飲齊聚門市，讓粉絲在台灣就能享受日本經典茶風味。（攝影：張人尹）


萊爾富 綾鷹系列瓶裝茶飲

上市日期：2026/04/15起
優惠活動：
2026/04/15-4/28，綾鷹系列（綠茶、清爽綠茶、黑豆焙茶）單瓶優惠價39元。（原價45元）
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