高美館必逛攝影展！高美館浮生人間報導攝影展，11位攝影師作品重溫40年前台灣。

高美館攝影展覽！浮生特展精選1980年代《人間》雜誌中11位攝影家拍攝影像，編輯鄭亦庭表示：高美館攝影展展出至8/30，暑假來高雄順路逛。

高美館攝影展覽！高雄市立美術館新展覽「浮生——《人間》中的報導攝影，1985–1989」即日起至8月30日展出，精選1980年代《人間》雜誌中11位攝影家拍攝的珍貴影像，鏡頭從城市、鄉村農田、原住民族部落，到社會邊緣群體與激烈的街頭遊行現場，帶你眾走入臺灣社會在解嚴、政經轉型的關鍵年代，親眼體會報導攝影直面現實與人性的力量。



▲高美館攝影展登場！高雄市立美術館攝影展覽《浮生》開展，精選1980年代《人間》雜誌珍貴影像，即日起展出至8/30。



▲高美館「浮生——《人間》中的報導攝影，1985–1989」帶領大家跟著雜誌鏡頭，感受報導攝影直面現實的震撼。





高美館攝影展精選《人間》雜誌影像

▲高美館新展覽從 《人間》雜誌精選出阮義忠等11位攝影家作品，還原人間雜誌報導攝影歷史脈絡。





高美館新展覽「浮生——《人間》中的報導攝影，1985–1989」精選1980年代《人間》雜誌影像，《人間》雜誌當年積極關懷少數民族、基層勞工與兒童福祉，記錄環境破壞、抗爭運動等，在臺灣走向民主化的歷程中，為媒體發展奠定基礎，策展團隊特別從47期雜誌、高達 5,497 張影像中，精選阮義忠、林柏樑、張詠捷等11位攝影家作品，部分在時間中佚失的原始影像，現場則以雜誌內頁輸出，還原人間雜誌報導攝影歷史脈絡

高美館攝影展集結11位攝影家影像

▲高美館攝影展也呈現7位攝影家的訪談紀錄片，回顧他們如何從拍攝興趣，到完成《人間》專題報導的過程。





高美館攝影展設置閱讀區

▲高美館攝影展「浮生——《人間》中的報導攝影，1985–1989」貼心設置閱讀區，讓大家可以親自翻閱當年的《人間》雜誌。



▲高美館攝影展也呈現7位攝影家的訪談紀錄片，回顧他們如何從拍攝興趣，到完成《人間》專題報導的過程。





浮生——《人間》中的報導攝影，1985–1989 展覽資訊

必逛台北展覽搭捷運就到

本次特展集結11位攝影家的獨特視角，展現報導攝影的多重面貌，其中高美館典藏的侯聰慧〈拆船廠〉系列也同步展出，真實記錄了昔日高雄拆船業全盛時期，勞工們在惡劣條件下依然迸發出生命韌性，在數位影像快速流轉的現在，高雄市立美術館新展覽邀請大家跟著紀實鏡頭，重返40年前的臺灣，在每個黑白瞬間中，感受攝影家們留存於底片上的時代溫度。展覽中特別呈現其中7位攝影家的訪談紀錄片，回顧他們如何從單純對拍攝感興趣，變成專業的攝影記者，最終實踐《人間》專題報導的歷程，同時展場罕見陳列了當年編輯在付印前、精心揀選照片的印樣原件，並貼心設置閱讀區，讓大家可以親自翻閱當年的《人間》雜誌，高美館攝影展即日起至8月30日展出，近期來高雄玩，不妨順路逛攝影展。展覽日期：即日起至8/30展覽地點：高雄市立美術館404-405展覽室(高雄市鼓山區龍水里美術館路80號)

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