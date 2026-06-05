全聯芒果甜點好吃嗎？楊枝甘露與晶鑽芒果慕斯開箱試吃，產地直送愛文金煌芒果特價。

熱到快融化的夏天正式報到，舌尖對酸甜滋味的渴望也隨之甦醒，通路龍頭全聯於2026年6月5日宣告一年一度的芒果季盛大開跑，推出多款產地直送鮮果與誘人甜點。資深編輯李維唐表示，今年業者不僅將去年賣翻的熱銷前3名高規格升級回歸，更祭出任選2件現折10元的有感優惠，成功結合高CP值與便利性，預計將掀起新一波搶購熱潮。

隨著高溫蟬連炎夏，舌尖對酸甜滋味的渴望也隨之甦醒，在這個屬於金色陽光的季節裡，最具代表性的夏日果實無疑就是芒果，通路龍頭全聯與大全聯於2026年6月5日正式宣告一年一度的芒果季盛大開跑，從產地直送的鮮甜鮮果，到各式誘人的精緻甜點，展開為期超過一個月的夏季水果饗宴，不必頂著烈日奔波南部產地，走一趟巷口賣場就能將盛夏的甜美滋味輕鬆帶回家，全面攻佔芒果控的味蕾。

▲WeSweet於6月5日至7月9日期間推出5款精緻芒果甜點，限時祭出任選2件現折10元特惠。圖／全聯福利中心提供；窩客島編輯李維唐整理



全聯芒果季甜點推薦，WeSweet熱銷前3名強勢回歸

身為全聯甜點鐵粉，每年最期待的就是WeSweet的水果季，這次主辦單位非常懂大家的心，直接把去年賣到翻掉、排行榜前3名的夢幻逸品通通請回來，去年最受歡迎的冠亞季軍，分別是芒果鮮果布蕾、芒果生乳捲還有每次看到必拿的楊枝甘露，這次不僅經典重現，研發團隊還悄悄把內餡成分做了有感升級，就是要讓老饕們吃得出誠意，難怪內行人都預估，在這些人氣王回歸的加持之下，今年業績絕對能比去年再往上衝高1成。

▲人氣霸主升級版芒果鮮果布蕾分量十足，鋪滿新鮮金黃果肉挑戰市場超高CP值。圖／全聯福利中心提供；窩客島編輯李維唐整理

芒果鮮果布蕾生乳捲開箱，高CP值挑戰市場最低價

這次5款芒果系列甜點裡，最讓人驚艷的就是分量拿起來沉甸甸、足足有450公克的芒果鮮果布蕾，這次升級版非常重本，直接用鋪得滿滿的新鮮芒果果肉代替原本的鮮奶油，中間還藏了酸甜的百香果凍，挖一勺放進嘴裡，滑順布蕾跟鮮果肉交織在一起，一盒特價159元，真的很考驗市場最低價，另外下午茶必備的芒果生乳捲，柔軟的蛋糕體包著香濃生乳跟大塊芒果內餡，切開來畫面感十足，奶香輕盈完全不膩口，220公克一盒特價129元，配黑咖啡剛好。

晶鑽芒果慕斯蛋糕與楊枝甘露，打造夏日視覺系甜品

如果你是吃甜點前一定要先拍照發動態的人，那這次的新品晶鑽芒果慕斯蛋糕絕對是你的菜，外層用透明晶凍把現切芒果鎖在裡面，看起來就像一顆亮晶晶的芒果寶石，內層還奢侈地用了奶油跟煉乳做成雙層慕斯，一口咬下去能吃到果肉的嚼勁、晶凍的Q彈跟慕斯的絲滑，350公克特價159元，層次多到像在舌尖跳舞，而身為經典港式甜品的楊枝甘露，這次也以45元的超划算銅板價登場，滿滿的芒果肉、柚子肉跟西米露，天氣越熱喝上一碗越過癮。

▲去年熱銷前3名的經典港式楊枝甘露與團購最愛芒果生乳捲強勢回歸。圖／全聯福利中心提供；窩客島編輯李維唐整理



芒果水晶蕨餅與百香果涼糕，消暑系點心輕鬆分享

除了大蛋糕跟杯裝甜點，這次全聯也照顧到上班族下午想吃點小點心果腹的心情，芒果水晶蕨餅2入特價59元，亮晶晶又超級Q彈的蕨餅皮，咬開來裡面是會爆漿的酸甜芒果餡，非常適合分給同事一起吃，同步登場的還有夏日限定百香果涼糕，300公克特價55元，這款涼糕做得很真材實料，嚼著嚼著還能吃到百香果籽的清脆口感，而且清爽完全不黏牙，建議買回家先丟進冰箱冰個幾小時，炎熱的午後拿出來吃一口，整個人都清涼了起來。

愛文芒果與金煌芒果產地直送，限時20天任2件折10元

熱愛自己切芒果沾梅子粉或打冰沙的人，這次鮮果區的優惠也記得要跟上，從6月5日到6月25日整整20天，只要買包裝芒果商品不含裸賣，任選2件就能現場現折10元，如果喜歡濃郁香氣的，推薦在6月12日到6月18日去搶尚選愛文芒果，一盒約1公斤特價119元，果皮紅通通、果肉金黃細緻又多汁，如果追求大口吃肉的飽足感，那就不能錯過6月19日到6月25日限定的金煌芒果，一粒約700公克特價85元，金煌芒果沒什麼纖維，肉質扎實，拿來打芒果優格冰沙最對味，這個夏天就去全聯把這些甜美滋味通通搬回家吧。

▲視覺系新品晶鑽芒果慕斯蛋糕宛如寶石般吸睛，與清涼Q彈的芒果水晶蕨餅同步登場。圖／全聯福利中心提供；窩客島編輯李維唐整理





2026全聯芒果季

活動時間： 2026年6月5日至2026年7月9日（鮮果加碼優惠至2026年6月25日）

活動內容：

We Sweet芒果甜點優惠： 6月5日至7月9日期間，購買指定芒果季甜點，任選2件現場現折10元。

產地直送鮮果優惠： 6月5日至6月25日期間，購買包裝芒果商品（不含裸賣）任選2件現場現折10元。

尚選愛文芒果限時特價： 6月12日至6月18日期間，每盒（約1公斤）特價119元。

金煌芒果限時特價： 6月19日至6月25日期間，每粒（約700公克）特價85元。

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

如果還想知道今年夏天還有哪些必吃的人氣消暑聖品，絕對不能錯過接下來的精選推薦

推薦閱讀：脆上瘋傳的大人系甜點！全家ICC冰淇淋餅乾三明治限時抽抽樂最低0元抱走公仔。

推薦閱讀：甜點控都給我去吃！NO COFFEE爆漿可頌、開心果司康、杜拜巧克力冰沙，限定極黑潮流。

推薦閱讀：又有藉口衝壽司郎！Double V開心果甜點聯名，16款新品創業祭。