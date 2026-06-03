又有藉口衝壽司郎！Double V開心果甜點聯名，16款新品創業祭。

壽司郎８周年創業祭限時開跑！爽吃夢幻黑鮪魚金三角與日本空運海鮮，加碼開心果聯名甜點讓壽司控嗨翻。編輯 鄭雅之表示：壽司郎甜點永遠不會讓人失望啊！

壽司控又有藉口吃壽司郎了！日本第一迴轉壽司「壽司郎」為了慶祝登台8周年，特別在6月3日至6月28日舉辦盛大的創業祭活動，這次帶著滿滿的誠意回饋台灣壽司控，一口氣推出16款期間限定的夢幻菜單，不僅把極致澎湃的頂級海鮮空運過來，還驚喜跨界聯名台北知名義式冰淇淋名店，打造視覺與味覺雙重饗宴的開心果甜點，就是要用豐富的料理滿足大家的胃。

▲酥脆開胃的「特製塔塔醬酥炸大牡蠣」握壽司，選用瀨戶內海產新鮮牡蠣，讓壽司控一吃上癮。 ▲壽司郎「檸檬鹽味豬五花韓式海苔包」脂香濃郁，搭配麻油海苔極具層次感。





話題堅果聯名冰品引爆初夏甜點潮

這次周年慶最引人注目的焦點，絕對是首度與台北義式冰淇淋名店Double V攜手合作的限定甜點，主廚陳謙璿特別挑選今年最火紅的頂級食材開心果，而且是嚴選來自西西里島並獲得歐盟最高等級認證的極品，精心研發出「開心果義式冰淇淋&慕斯蛋糕」，這款充滿高雅果香且質地滑順的Gelato，搭配上入口即化、細緻綿密的慕斯蛋糕，交織出濃郁迷人的幸福滋味，是甜點控到壽司郎必吃限定款。

▲壽司郎攜手義式冰淇淋名店Double V強勢推出的「開心果義式冰淇淋&慕斯蛋糕」。





經典頂級海味極致登場老饕手刀衝

海鮮狂熱者絕對會為了這次的限量海鮮瘋狂，主廚特別搜羅一條鮪魚只能取出極少量的「黑鮪魚金三角」，這個下巴連接肚子的部位油脂無敵豐厚，放進嘴裡就如同霜降牛肉般細緻甘甜，另外還有特別與日本漁民協商空運直送的「日本產白魽」，在賀田灣孕育2年的魚肉油脂飽滿、肉質無比緊實，如果想要品嚐純淨爽脆的口感，生食級的「生斑節蝦」更是必點，鮮甜彈牙的層次讓人回味無窮。

▲老饕手刀瘋搶的夢幻「黑鮪魚金三角」握壽司，下巴連接肚子的珍稀部位油脂豐厚，如霜降牛肉般入口即化。





壽司郎熟食也很推！麻辣炸物、南洋麵

除了冷食握壽司之外，這回的熱食菜單也展現出濃濃的夏日異國風情，特別在泰國當地生產製作「泰式綠咖哩烏龍麵」，經典正統的綠咖哩基底散發著濃厚椰奶香，後勁十足的辛辣感完美包覆著Q彈滑順的烏龍麵，吃起來非常過癮，而無辣不歡的人則必須挑戰「麻辣酥炸赤魷」，高溫油炸鎖住了生食級赤魷的鮮甜與Q彈，再淋上四川風特製麻辣醬並灑上香菜與花椒提香，讓人越吃越涮嘴。

▲壽司郎引進生食級赤魷特製的「麻辣酥炸赤魷」，鹹香麻辣的花椒與香菜風味讓人越吃越涮嘴。 ▲壽司郎歡慶登台8周年創業祭，期間限定推出多達16款澎湃的日本空運海鮮與異國風創意熟食。





創意海苔包多重口感一次滿足

在壽司的日常研發上也玩出全新花樣，像是深受年輕人喜愛的「鮭魚親子生菜海苔包」，就是以生菜與特選海苔為基底，將鮮美鮭魚淋上韓式醬汁，再巧妙運用奶油乳酪與酥炸麵衣點綴，甜鹹交織非常清爽，如果是想要一次擁有多重享受的人，一定要點「嚴選壽司3貫」，一盤就能吃到炙燒水章魚、輕醋漬竹筴魚及魷魚海苔包鮭魚卵，而瀨戶內海產的「特製塔塔醬酥炸大牡蠣」更是脆口開胃。

▲壽司郎「嚴選壽司3貫」一次滿足老饕的胃，爽吃炙燒水章魚、輕醋漬竹筴魚與魷魚鮭魚卵海苔包。 ▲外型吸睛的「鮭魚萩餅」口感豐富迷人，搭配特製的「鮭魚親子生菜海苔包」顯得清爽可口。

壽司郎創業祭新品資訊

活動期間：2026年6月3日（一）起至6月28日（日）止，共計26天。食材皆期間限定，數量有限售完為止。

期間限定菜色：

黑鮪魚金三角 90元

日本產白魽 70元

生斑節蝦 40元

嚴選壽司3貫 100元

鮭魚親子生菜海苔包 80元

特製塔塔醬酥炸大牡蠣 80元

炙燒平貝 60元

醬煮嫩章魚 60元（6月16日開始販售）

鮭魚萩餅 50元

醬烤目光魚 70元

大切長鰭鮪 50元

西西里風牛肉生菜卷 60元（6月16日開始販售）

檸檬鹽味豬五花韓式海苔包 30元

麻辣酥炸赤魷 120元

泰式綠咖哩烏龍麵 180元

開心果義式冰淇淋&慕斯蛋糕 160元





壽司控也要吃這些！

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