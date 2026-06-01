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藏壽司聯名DINOTAENG！矮袋鼠扭蛋 加價購清單，DINOTAENG周邊小物壽司控必收。

藏壽司DINOTAENG周邊小物扭蛋
2026-06-01 15:50文字：編輯 張人尹 圖片提供:藏壽司
編輯 張人尹

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藏壽司DINOTAENG聯名活動自6/5登場，推出DINOTAENG扭蛋、絨毛提袋、造型毛毯及特色店抽獎活動。編輯張人尹表示，這波療癒系聯名將成為DINOTAENG粉絲必朝聖話題。

矮袋鼠扭蛋抽起來！藏壽司今年夏天攜手超人氣IP「DINOTAENG」推出期間限定聯名活動，從扭蛋、加價購商品到主題特色店一次登場，讓粉絲用餐時也能走進QUOKKA與BOBO所在的療癒世界。這次扭蛋總共有13款限定設計，搭配超可愛加價購、特色店打卡抽獎活動等療癒小物，鐵粉一定要準時約衝壽司。

▲藏壽司攜手DINOTAENG推出期間限定聯名活動，結合扭蛋周邊與主題門市打造療癒用餐體驗。
▲藏壽司攜手DINOTAENG推出期間限定聯名活動，結合扭蛋周邊與主題門市打造療癒用餐體驗。
▲DINOTAENG造型毛毯6/17起登場，療癒設計與柔軟材質成為粉絲焦點。
▲DINOTAENG造型毛毯6/17起登場，療癒設計與柔軟材質成為粉絲焦點。

13款DINOTAENG扭蛋療癒開抽

6/5至7/5期間登場的DINOTAENG主題扭蛋活動，共推出13款限定設計，包含扭蛋吊飾、壓克力吊飾與馬口鐵磁鐵。其中最吸睛的是結合藏壽司經典元素與DINOTAENG角色的扭蛋吊飾，將QUOKKA與BOBO融入壽司造型之中，呈現探險、睡覺、擁抱等可愛日常畫面，就連鮮度君外殼都是可愛角色造型。壓克力吊飾與馬口鐵磁鐵同樣以Marshville居民為主角，透過繽紛配色與呆萌表情設計，鐵粉一定要收藏。
▲DINOTAENG角色結合藏壽司鮮度君與壽司盤設計，打造充滿故事感的收藏周邊。
▲DINOTAENG角色結合藏壽司鮮度君與壽司盤設計，打造充滿故事感的收藏周邊。
▲藏壽司推出13款DINOTAENG限定扭蛋，包含吊飾、壓克力吊飾與馬口鐵磁鐵。
▲藏壽司推出13款DINOTAENG限定扭蛋，包含吊飾、壓克力吊飾與馬口鐵磁鐵。


絨毛提袋與造型毛毯限量加價購

除了扭蛋之外，藏壽司也規劃兩波DINOTAENG加價購活動。自6/5起單筆消費滿800元，即可加價399元購買DINOTAENG絨毛提袋，以柔軟絨毛材質搭配QUOKKA與BOBO表情設計，兼具實用與收藏價值。接著6/17起推出DINOTAENG造型毛毯，同樣只要單筆消費滿800元即可加價299元帶回家。毛毯以QUOKKA舉起BOBO的溫馨畫面為主題，適合居家休息、辦公或追劇使用，陪伴粉絲日常生活。
▲藏壽司推出DINOTAENG絨毛提袋加價購活動，滿800元可加價399元收藏。
▲藏壽司推出DINOTAENG絨毛提袋加價購活動，滿800元可加價399元收藏。


主題特色店打卡再抽絨毛玩偶

為了讓聯名體驗更加完整，藏壽司特別在6/5至7/5於桃園大興西店、板橋遠科店、台北館前店、台中惠文路店及高雄五福光華店打造5間DINOTAENG特色店，門市空間融入Marshville棉花糖村元素，讓粉絲彷彿走進DINOTAENG童趣世界。活動期間只要於指定門市拍照打卡並完成指定社群任務，即可參加抽獎，有機會獲得QUOKKA讀書款絨毛玩偶與BOBO睡前故事款絨毛玩偶。讓DINOTAENG粉絲這波約吃壽司搶周邊。
▲完成DINOTAENG特色店指定任務，即有機會抽中限定絨毛玩偶收藏品。
▲完成DINOTAENG特色店指定任務，即有機會抽中限定絨毛玩偶收藏品。


藏壽司DINOTAENG 加價購活動

第一回

活動時間：2026 年 06月 05 日（五）~售完為止

品項：DINOTAENG QUOKKA、BOBO絨毛提袋（共2款 ）

活動方式：至全台藏壽司門市單筆消費滿800元，可享399元加價購DINOTAENG絨毛提袋乙款；兩款合購優惠價為750元。

第二回

活動時間：2026 年 06月 17 日（三）~售完為止

品項：DINOTAENG造型毛毯共1款

活動方式：至全台藏壽司門市單筆消費滿800元，即可享299元加價購DINOTAENG造型毛毯乙款。

DINOTAENG社群打卡抽獎活動

活動期間：2026 年 06 月 05 日（五）至 2026 年 07 月 05日（日）

實施店家：桃園大興西店、高雄五福光華店、板橋遠科店、台北館前店、台中惠文路店，共 5 間 

活動方式：

完成藏壽司官方Facebook、Instagram社群任務，有機會抽中QUOKKA絨毛玩偶讀書款(約30cm) 共8名，或BOBO絨毛玩偶睡前故事款(約20cm)共8名。
▲DINOTAENG角色結合藏壽司鮮度君與壽司盤設計，打造充滿故事感的收藏周邊。
▲DINOTAENG角色結合藏壽司鮮度君與壽司盤設計，打造充滿故事感的收藏周邊。

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