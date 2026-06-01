BTS新加坡演唱會套票Klook獨家開賣！2026防彈少年團票價熱門景點體驗全解析。

海外追星已成為當代生活風格的新指標 。資深編輯李維唐指出，這次娛樂與旅遊大廠深度合作，推出免去排隊痛苦的一站式套票，不僅成功解決粉絲搶票痛點，更開創出高質感的享樂度假新顯學 。

2026年想出國玩，如果你還只是單純走馬看花那就太落伍了，現在最流行也最讓人羨慕的，絕對是把看偶像演唱會和異國度假完美結合的追星旅行 。就在今天，旅遊預訂平台Klook在台北帶來了一個讓所有阿米心跳加速的大好消息，他們家要獨家開賣「BTS防彈少年團世界巡迴演唱會新加坡站」的體驗套票 。這次最厲害的地方，是他們直接幫大家把最難搶的演唱會門票，和新加坡當地的厲害景點、頂級住宿打包在一起，變成一站式搞定的超爽追星行程 。這樣一來，大家不用一邊焦慮搶票一邊頭痛排行程，看完BTS帥氣的現場演出之後，還能順便用最優雅的步調好好感受新加坡的城市魅力 。

▲Klook宣布成為「BTS防彈少年團世界巡迴演唱會新加坡站」的官方娛樂夥伴，攜手打造一站式朝聖旅遊行程 。 圖／Klook提供；窩客島編輯李維唐整理



2026年底給自己安排一場獅城大旅行

這次的「BTS防彈少年團世界巡迴演唱會新加坡站」早就讓全球粉絲期待到不行，演出時間特別選在2026年12月17、19、20以及22日，要在新加坡國家體育場一連唱滿四場 。算一算，這可是BTS在韓國和日本以外的亞洲地區當中，停留時間最久、最重量級的巡演場次之一 。隨著團員們陸續回歸大螢幕與舞台，這四場演出絕對會是2026年底全亞洲最熱鬧的娛樂盛事，不管你是老粉絲還是想犒賞自己的上班族，這場辦在年底的東南亞盛宴都很值得衝一波 。

順便去環球影城與夜間動物園度假放鬆

平常工作那麼累，難得出國看演唱會當然要把自己寵上天，這次套票最貼心的就是可以隨你自己的喜好，把新加坡最精華的景點一起排進去 。你可以選擇去萬態野生動物世界的飛禽公園、夜間野生動物園散散步 ，或是去聖淘沙名勝世界的新加坡環球影城和新加坡海洋生態館瘋狂拍照打卡 。如果你跟朋友想要完全不動腦、享受最極致的奢華度假感，還有包含了水上探險樂園門票跟邁克爾酒店頂級住宿的一整套方案 。白天去水上樂園玩水、晚上回漂亮的飯店好好睡一覺，這才是真正有質感的生活體驗 。

搶票前先看清楚預算與限購規則

大家最關心的票價與細節，這次Klook都幫大家列好清單了，套票是直接用新加坡幣（SGD）計價，大家可以依照預算來挑選 。最基本的「1張演唱會門票加1個熱門景點門票」方案是SGD 207起 ；如果想多玩幾個地方，可以選「1張門票加2個景點門票」的SGD 265起方案 ；如果是兩個人想要一起去過二人世界，最推薦「2張演唱會門票、1間飯店2天1晚住宿再加2個景點門票」的全包式體驗套票，價格是SGD 804起 。

不過搶票前有些小規矩要特別注意，每一個Klook註冊帳號最多只能買4張演唱會門票，也就是每一次交易最多只能買4組景點套票，或是2組有包含酒店住宿的方案 。還有，負責辦理飯店入住的人必須要年滿18歲 ，景點門票之後都會用Klook優惠券的方式發到你的帳戶裡 。另外要記得，這個獨家體驗套票是不能使用任何折扣碼、優惠券或者是Klook酷幣的 。這整套幫你省去排隊跟規劃煩惱的夢幻行程，即將在6月5日中午12點在Klook官方網站和手機APP上正式開賣 ，想去的朋友趕快把鬧鐘定好準備準時開搶 。

▲Klook新加坡體驗套票最低新幣207元起，內含演唱會門票並全面整合當地熱門景點與星級飯店住宿。 圖／Klook提供；窩客島編輯李維唐整理





BTS防彈少年團世界巡迴演唱會新加坡站體驗套票開賣

活動時間：2026年6月5日中午12點正式開賣 （演唱會時間為2026年12月17、19、20、22日 ）

活動內容：Klook獨家推出結合BTS新加坡演唱會門票、熱門景點門票與星級住宿的一站式朝聖旅遊套票 。

官方線上預訂網站：Klook 獨家活動特頁