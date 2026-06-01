CoCo買一送一！CoCo都可好友日茉香凍奶綠買一送一，6月優惠西谷米奶茶 西西里2杯99元。

CoCo都可優惠再度成為飲料控話題，編輯張人尹表示，6月除了有週三好友日茉香凍奶綠買一送一，還有CoCo都可2杯99元活動，多款人氣飲品百元有找。

天氣越來越熱，飲料控要喝CoCo買一送一！CoCo都可6月推出兩大活動，包含每週最受期待的好友日限定優惠，以及整個6月都能參加的2杯99元優惠，從奶茶、果茶到咖啡系飲品都有機會用更划算的價格入手。6/3好友日推出「茉香凍奶綠」大杯買一送一，整個六月還有超人氣「葡萄柚果粒茶、擂擂穀麥奶茶、西谷米奶茶」等飲品2杯99元開喝，飲料控天天約喝都有理由。



▲CoCo都可6月推出好友日買一送一與2杯99元活動，讓粉絲在夏季喝飲料也能享受超值優惠。

6月3日好友日茉香凍奶綠買一送一

▲CoCo都可6/3好友日推出茉香凍奶綠買一送一，2杯只要60元吸引粉絲關注。

CoCo都可2杯99元整個6月開喝

▲CoCo都可6月推出2杯99元優惠，多款人氣飲品百元有找輕鬆入手。

CoCo都可6/3好友日優惠

CoCo都可6/3好友日主打「茉香凍奶綠」大杯買一送一優惠。這款飲品以茉莉花香融入綠茶茶葉，再搭配奶綠風味與手作茉香茶凍，喝得到雙重茉莉香氣與滑順口感。活動當天只要透過CoCo都可官方LINE線上領券，即可享有第二杯0元優惠，換算下來2杯60元。每人可領取2張優惠券，最多兌換4杯飲料，小週末就跟同事約喝。除了單日好友日活動之外，CoCo都可也持續推出熟客喜愛的2杯99元優惠，整個6月不限購買杯數。本月優惠品項包含「西西里手搗檸檬美式、葡萄柚果粒茶、擂擂穀麥奶茶、茉香凍奶綠、西谷米奶茶」等大杯飲品。其中西西里手搗檸檬美式以現做黑咖啡搭配現切手搗檸檬，融合果香與咖啡香氣，成為不少粉絲喜愛的夏季選擇。活動適用於門市臨櫃點餐及都可訂線上點購，讓粉絲們天天喝都優惠。

活動日期：2026/6/3 00：00後即可在線上平台領券預訂

活動平台：透過CoCo官方LINE線上點購

活動內容：「茉香凍奶綠」大杯買一送一





CoCo都可2杯99活動

活動品項：西西里手搗檸檬美式(L)、葡萄柚果粒茶(L)、擂擂穀麥奶茶(L)、茉香凍奶綠(L) 、西谷米奶茶 (L)，品項不定期更新請依門市供應為準

活動日期：2026/6月適用

活動門市：全門市(商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市供應為準)

活動平台：臨櫃點餐、都可訂線上點購皆適用