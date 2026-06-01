玩具總動員5免費拍！巨型莉莉板 叉奇婚禮超萌，信義區上班族被療癒。

台北信義區上班族被療癒！信義威秀驚現玩具總動員5免費打卡點，巨型青蛙平板與超萌叉奇婚禮限時快衝。編輯 鄭雅之表示：信義區上班族的上班路變可愛了！

為了迎接皮克斯經典動畫《電影玩具總動員5》即將在2026年6月17日於全台院線中英文版同步盛大上映，台北市信義威秀影城中庭廣場現在特別打造了期間限定的免費主題打卡點，這座充滿童趣與現代科技感交織的巨型戶外裝置，一登場就吸引大批粉絲前往朝聖，現場不僅完美重現全新續集的核心故事，更把玩具們面對3C世代的無奈與考驗活生生搬到現實世界，非常適合大小朋友走過、路過停下來打卡。

▲信義威秀搶拍玩具總動員5打卡點，藍色虛擬螢幕搭配點讚氣泡，體驗被科技包圍的趣味互動。(攝影：鄭雅之) ▲信義威秀打造巨型紫色書包戶外裝置，裡頭塞滿彈簧狗與抱抱龍公仔，完美模擬小主人日常。(攝影：鄭雅之)





信義區必拍青蛙平板莉莉板

走進信義威秀影城廣場，最引人注目的絕對是一台超級巨大的綠色青蛙造型平板電腦，這正是本集最新登場的科技反派角色莉莉板，巨大的螢幕相框兩側站著等身比例的胡迪與巴斯光年公仔，還有緊緊擁抱在一起的翠絲與紅心，螢幕內裝飾著許多點讚與愛心氣泡，邀請所有路過的粉絲站進色彩繽紛的虛擬視窗裡，一起加入經典玩具軍團與平板電腦爭寵，體驗被科技包圍的趣味互動。

▲001.jpg信義威秀驚現玩具總動員5打卡點，超大青蛙平板莉莉板化身互動相框，等身胡迪與巴斯光年公仔吸引影迷朝聖。(攝影：鄭雅之)





網路世代的靈魂拷問牆

繞到這個大型打卡裝置的另外一側，純白色的巨大壁面上寫著直擊現代父母與孩子痛點的靈魂拷問，有了科技誰還需要玩具這行大字深刻點出數位時代的社會現象，牆面上還能看到抱抱龍、火腿、彈簧狗等熟悉的人氣角色擠在角落，臉上露出既驚恐又委屈的生動表情，完美傳達出玩具們即將被小主人冷落的科技危機，充滿張力的文字與畫面絕對是不可錯過的特色拍照背景。

▲玩具總動員5免費拍照場景，白色背板寫著有了科技誰還需要玩具的靈魂拷問，是台北不可錯過的特色打卡背景。(攝影：鄭雅之)





叉奇與刀奇的浪漫婚禮

除了精彩的科技大戰主題之外，現場還特別隱藏了一個讓影迷們會心一笑的溫馨手作風彩蛋，在美麗的花草拱門下竟然打造了第四集爆紅角色叉奇與伴侶刀奇的迷你婚禮舞台，旁邊甚至還立著一塊寫有直到垃圾將我們分離的幽默誓言招牌，充滿療癒感的紙箱風格完美還原電影裡的經典氛圍，而後方還有一具超大的紫色小花書包，裡面塞滿了探出頭來的玩具公仔，每個角度都好拍到讓人忍不住手機按個不停。

▲浪漫重現叉奇與刀奇迷你婚禮，搭配垃圾誓言招牌，讓皮克斯粉忍不住快衝朝聖。(攝影：鄭雅之)



玩具總動員5 限時打卡活動資訊

活動地點： 台北市信義區松壽路20號（信義威秀影城中庭廣場）

門票費用： 全展期完全免費自由參觀拍照

電影上映日期： 2026年6月17日（三）全台戲院中英文版同步上映





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