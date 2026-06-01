黃仁勳同款超商冰棒！25元小美紅豆粉粿熱賣29年，零下18度Q彈黑科技大公開。

輝達執行長黃仁勳在兆元宴後，於台北街頭大嗑25元小美紅豆粉粿冰棒，引發全網熱烈討論。對此資深編輯李維唐表示，這種科技巨頭與平民美食的強烈反差，不僅成功創造跨世代的在地情感共鳴，更瞬間激活了台灣傳統冰品的懷舊經濟學。

身價破5兆的輝達執行長黃仁勳，日前在台北磚窯古早味懷舊餐廳宴請台灣供應鏈大咖，這場被大家笑稱是兆元宴的聚會剛結束。現場聚集了台積電與鴻海還有廣達等科技業大佬，本來是全球財經界最關注的焦點。沒想到黃仁勳一走出餐廳，外頭全是被熱情粉絲和媒體塞滿的畫面。他一如往常超級親民，這時候有個小朋友突然遞上一支包裝簡單的冰棒，這位掌握全球AI命脈的科技教父竟然毫不猶豫接過來，直接在街頭拆開大口吃了起來。這個充滿台灣在地生活感的畫面，瞬間在網路上瘋傳。誰能想到科技巨頭吃了一整晚的奢華私廚料理，最後竟然被一支銅板價的平民甜點給徹底征服。這舉動不僅展現他接地氣的魅力，更喚醒無數台灣人對這款懷舊冰棒的滿滿回憶。

▲小美紅豆粉粿冰棒盒裝內含4支，濃郁奶香與經典紅豆粉粿是無數台灣人共同的童年滋味。 圖／編輯 李維唐 攝



黃仁勳狂嗑紅豆粉粿冰棒急問哪裡買

黃仁勳站在街頭一口接一口品嚐這支小美紅豆粉粿冰棒，他一邊嚼一邊露出滿意笑容，還一直跟旁邊的人點頭大讚這冰棒真的很好吃。吃到一半，他甚至停下來轉頭問旁邊的民眾這款冰棒到底要去哪裡買。當大家熱情回應只要去超商就能輕鬆買到時，他立刻露出驚喜的表情，好像把這個生活情報牢牢記在心裡，隨後迅速把整支冰棒吃得精光，完全沒有科技大佬的架子。這段真實畫面在社群平台上被瘋傳，網友紛紛留言笑稱，黃仁勳根本是台灣胃代表，還有人開玩笑說小美冰棒成功打進AI供應鏈。這支25元的平價冰品，意外成為兆元宴後最熱門的話題主角，拉近了科技巨頭與大家的距離。

零下18度的Q彈製冰黑科技

這款讓黃仁勳大讚的冰棒其實大有來頭，小美食品在1997年推出這款小美紅豆粉粿冰棒，至今已經熱賣超過29年。當年品牌其實面臨巨大的經營低潮，團隊為了翻身，傾盡全力打造這款充滿本土風情的產品。這款冰棒最厲害的地方，就是突破了傳統製冰技術的限制，研發團隊成功把傳統小吃粉粿包進冰棒內餡裡，即使放在零下18度的冷凍庫保存，外層冰涼的同時，裡面的粉粿居然還能維持Q彈的特殊口感。這種紅豆香氣與濃郁牛奶還有Q彈粉粿完美結合的層次感，當年迅速打中消費者的心。不僅成功拯救了品牌，更曾創下單月賣出1200萬支的驚人紀錄，重新奪回台灣冰品市場的龍頭寶座。

▲擺放在超商與量販店冷凍食品櫃的國民冰品，因黃仁勳在街頭大口品嚐而再度掀起一波瘋搶熱潮。 圖／編輯 李維唐 攝

25元國民冰品再次掀起懷舊熱潮

時至今日，這款陪伴無數台灣人長大的經典冰棒依然在市場上屹立不搖。早年冰棒售價長期維持在20元，直到2022年才因為成本調漲到25元，超高性價比讓它始終是超商與量販店的熱銷常勝軍。根據2024年台灣品牌冰品排行，小美紅豆粉粿依然穩居第4名。雖然市場上也有義美紅豆粉粿牛奶冰棒和杜老爺曠世奇派等強勁對手，但小美承載的童年味道依舊無可取代。這次黃仁勳在聚會後的無心插柳，再次展現他驚人的帶貨能力，用最自然的生活風格把台灣的在地美好傳遞出去，也讓這份專屬台灣的甜蜜滋味再次成為大家茶餘飯後的溫暖話題。





本篇關於科技名人效應與台灣在地懷舊冰品市場脈動的生活類新聞報導，由AI輔助生成。

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