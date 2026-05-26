新店甜點市集26家要吃！誠品新店「甜點人市場」香菜馬卡龍 難搶肉桂捲都有。

誠品生活新店「甜點人市場」搶先看！ 26 家爆紅排隊甜點「香菜馬卡龍、爆漿生甜甜圈」等 30款獨家限定點心。編輯 鄭雅之表示：新店甜點控等不及想逛、想吃！

新店甜點控的甜點市集！萬眾矚目的美食盛會即將在誠品生活新店華麗引爆。這次強勢登場的「甜點人市場」派對，大手筆集結了全台灣北中南共 26 家超人氣排隊名店，要在 6 月份展開連續兩個週末的美味對決。現場不僅有許多平時買不到的網路神店實體現身，更推出超過 30 款只有在新店才吃得到的限定版獨家點心，讓大家不用全台跑透透，就能一站式把所有夢幻逸品全部吃進肚子裡。



▲「不快樂的小花」蒜香菠菜毛豆乳酪磅蛋糕，奇妙的鹹甜滋味刷新跑咖族甜點清單。

▲「叩叩甜」濃鬱開心果巴斯克搭、「Once More」流心開心果巴斯克，引爆綠色開心果控的搶購熱潮。





邪惡系爆漿泡芙來襲

這次最讓網美們期待的，絕對是視覺感滿分的爆漿專賣店。從雲林特地北上的「東和泡芙」，這次帶來超高人氣的現做生泡芙與杜拜巧克力開心果泡芙。另外還有「Kuki house」造型超級吸睛的軟餅乾薯條，搭配特製沾醬讓人一吃就完全停不下來。新竹知名的「Hello World脆脆燕麥專賣店」也共襄盛舉，帶來香甜的蜂蜜開心果夾心燕麥。高顏值的紅茶芒果花糕與季節限定的檸檬奶霜可麗露，同樣是這次市集裡必須囤貨的話題點心。



▲「COME UP Patisserie」限時復刻經典栗子蒙布朗，濃郁栗香讓甜點控免設鬧鐘就能現場朝聖。





秒殺肉桂捲華麗回歸

提到現場的排隊大魔王，當然少不了被大批網友封為史上最難買的肉桂捲品牌「胖死我太太」，這次他們不只準備了招牌肉桂捲，更獨家研發焦糖鮮奶油香蕉蛋糕，用酸種風味搶攻甜點控的胃。「Miss V Bakery」也帶來巧克力焦糖牛奶布蕾，苦甜交織的滑順口感非常誘人。還有貴婦圈瘋狂敲碗的「MYRA」，推出讓人驚豔的金莎肉鬆口味。經典的栗子蒙布朗也在現場限時復刻，絕對讓老饕們排隊也甘願。



▲「胖死我太太」焦糖鮮奶油香蕉蛋糕、「東和泡芙」爆漿生泡芙，打造療癒的下午茶時光。





職人級法式正宗點心

除了台式創新之外，現場還能品嚐到由多位旅法職人主廚坐鎮的夢幻法式點心。網路上熱度爆棚的「WUnique Pâtisserie吳一無二」帶來超厲害的端午禮盒。而「Brillante Pâtisserie星忱甜點」則推出結合台灣在地包種茶香的特色聖多諾黑。再加上「P.f.甜點設計」特製的精緻花火聖多諾黑，每一款都美得像藝術品一樣。另外還有米其林星級水準的「Once More」，獻上濃郁回甘的流心開心果巴斯克。搭配「MEI.DESSERT」的開心果巧克力酥達克，直接引爆綠色開心果旋風。



▲「Brillante Pâtisserie星忱甜點」包種茶口味聖多諾黑，將在地茶香融入法式經典。



▲「ITUMO 9番」爆漿金沙奶酥生甜甜圈與「Moon Baking Studio」初夏莓果可頌齊聚，搶攻老饕味蕾。





日式大福免出國開吃

如果是熱愛日式點心或者是喜歡清爽口感的朋友，來到這裡也絕對不會失望。由台日夫妻創立的彰化鹿港散步名店「米弎豆お菓子処」，這次特別把滿滿的福氣包進櫻花大福與特製小判餅裡面，一口咬下就能品嚐到濃濃的江戶風情。「Moon Baking Studio」則特別推出充滿夏天清爽感的初夏莓果可頌。達克瓦茲專家「恬室」則獻上焙茶柑橘皮丁口味，用濃郁的日本茶香與清甜果香，幫大家在大熱天裡好好的消暑解膩。



▲「米弎豆お菓子処」日式櫻花大福與「Luna handmade dessert」開心果覆盆子千層，一站解鎖職人手藝。

▲「又室甜點」哈蜜瓜火腿法式千層酥、「餅不甜可麗露專賣」金沙起司可麗露，詮釋精緻鹹甜風味。





鹹蛋黃端午限定風味

隨著端午節即將到來，許多點心主廚也發揮創意，把傳統鹹蛋黃融入法式點心當中。「ITUMO 9番」現場限量供應金沙奶酥生甜甜圈，咬下去就會爆漿。專賣可麗露的「餅不甜可麗露專賣」，也把濃郁的金沙流心內餡灌進脆皮可麗露裡面，表面還灑上起司脆片。「又室甜點」則推出哈蜜瓜火腿法式千層酥，高雅的大人系風味非常迷人。米其林烘焙工作室也帶來鹹食派必吃的義式火腿蛋堡，滿足大家的胃。



▲「WUnique Pâtisserie吳一無二」端午禮盒，多款法式常溫點心澎湃組合，是過節送禮的夢幻首選。

▲「COME UP Patisserie」限時復刻經典栗子蒙布朗，濃郁栗香讓甜點控免設鬧鐘就能現場朝聖。





獵奇香菜點心挑戰味蕾

這次市集還貼心幫大家省去排隊訂位的麻煩，把許多話題咖啡廳的私房點心直接搬到現場。清新日系風的「嬌嬌咖啡」這回大膽玩創意，把香菜研磨入餡，推出極具記憶點的香菜花生馬卡龍。「不快樂的小花」也推出蒜香菠菜毛豆乳酪磅蛋糕，奇妙的鹹甜滋味，絕對能刷新跑咖愛好者的味蕾體驗。「MU Pâtisserie沐林甜點烘焙坊」則特製大人味的巧克力鐵觀音可麗露，展現高雅的法式浪漫。



▲「嬌嬌咖啡」大膽玩創意，將話題香菜研磨入餡，特製成記憶點滿分的香菜花生馬卡龍。





誠品生活新店「甜點人市場」活動資訊

活動日期： 2026年06月12日至06月14日、06月19日至06月21日

活動地點： 誠品生活新店 1 樓中廣場（新北市新店區中興路三段 70 號）





誠品生活新店「甜點人市場」參與品牌

WUnique Pâtisserie 吳一無二法式甜點、Moon Baking Studio、胖死我太太、Hello World 脆脆燕麥專賣店、MYRA、Miss V Bakery、餅不甜可麗露專賣、米弎豆お菓子処、COME UP Patisserie、ITUMO 9番、MU Pâtisserie 沐林甜點烘焙坊、MEI.DESSERT、TEA IN BED 在床上の下午茶、嬌嬌咖啡、不快樂的小花、恬室、Brillante patisserie 星忱甜點、Once More、Luna handmade dessert、Kuki house、叩叩甜、P.f.甜點設計、又室甜點店、Butter Cake Cafe 奶油蛋糕咖啡廳、Lab. Naughty 手作甜點、東和泡芙





誠品生活新店「甜點人市場」亮點

全台 26 家排隊名店大齊聚： 首度破天荒集結北中南上萬人追隨的超人氣神店，包含網路秒殺品牌與貴婦指定名店，不用全台跑透透就能一站式朝朝聖。

超過 30 款新店獨家限定： 現場各路好手帶來超過 30 款專屬新店的獨家點心，包含結合在地包種茶的特製法點，打造甜點迷必訪的夢幻現場。

史上最難買肉桂捲強勢進駐： 網路熱度爆棚的肉桂捲品牌「胖死我太太」華麗現身，除了帶來招牌熱賣款，更獨家研發近期甜點控新歡的焦糖鮮奶油香蕉蛋糕。

端午節限定金沙流心爆漿系列： 職人專賣店大玩創意，現場限量供應一咬就爆漿的金沙奶酥生甜甜圈，以及注入濃郁金沙流心內餡、撒上起司脆片的脆皮可麗露。

網購秒殺名店免設鬧鐘實體現身： 平時在網路上開單即秒殺的話題工作室實體進駐，包含全新開心果巧克力酥達克、茶系法點與限時復刻的經典栗子蒙布朗。

話題咖啡廳私房甜點齊發： 幫跑咖迷省去排隊訂位的麻煩，將木柵小法國的鐵觀音可麗露、文青風開心果巴斯克與夾心餅乾等話題私房點心直接搬到現場。

奇葩跨界鹹甜風味挑戰味蕾： 日系風咖啡廳大膽將香菜研磨入餡推出香菜花生馬卡龍，板橋復古風名店也推出蒜香菠菜毛豆乳酪磅蛋糕，顛覆跑咖族的想像。

全台單一品項專賣店一次報到： 現場集結多間實力派專賣店，包含造型吸睛的厚餡軟餅乾薯條、雲林爆紅現做生泡芙、新竹脆脆燕麥以及大人系法式千層酥。

不出國也能體驗九州表參道風情： 台日夫妻創立的彰化鹿港人氣名店進駐，現場販售揉入清甜果香的櫻花大福，還有包裹綿密豆沙、象徵滿滿福氣的傳統小判餅。

米其林星級與貴婦圈奢華滋味： 米其林餐廳指定烘焙工作室帶來充滿初夏酸甜果香的莓果可頌與義式火腿蛋堡，搭配貴婦瘋搶的金莎肉鬆達克瓦茲，滿足老饕的胃。





甜點控要吃的甜點新品！

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