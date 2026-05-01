桃園向陽農場200公分巨無霸花海開放採摘！18000坪黃金花海與親子螯蝦體驗一日遊全攻略。

北台灣最大18000坪向日葵花海於桃園觀音盛大登場。資深編輯李維唐表示，2026向陽農場花季採每週滾動式種植，5月30日迎來首波大盛開，是兼具親子野趣與生活質感的高CP值休閒首選。

週末別再待在家裡吹冷氣了，不如開車去感受一下夏天最熱情的金色浪濤。位於桃園市觀音區的向陽休閒農場，占地廣達18000坪，是很多追花族心目中北台灣最大的向日葵主題農場。隨著2026年向日葵花季從5月起開跑，園區即將在5月30日迎來第一波大盛開。這裡天天都有滿滿的金黃色花海可以欣賞，非常適合平時工作忙碌、渴望在大自然裡充充電的熟齡朋友，或是想帶全家人一起出門踏青的爸爸媽媽。

▲向陽休閒農場呈現一望無際的金黃色向日葵花海。圖／向陽休閒農場提供；窩客島整理



桃園觀音向陽農場200公分巨無霸向日葵採摘體驗

這場美麗的黃金派對會一路熱鬧到10月，完全不用擔心太晚去會看不到美景。農場非常貼心，每週都會定時種植新一批的向日葵，所以不論你安排在哪個週末過去，迎接你的絕對都是開得最漂亮、最飽滿的滿滿花海。現場最厲害的亮點，就是高達200公分的巨無霸向日葵，走進花叢裡真的會有被金色花牆包圍的奇妙驚喜感。更棒的是，大家還可以親自拿起剪刀體驗採切鮮花的樂趣，挑幾朵最喜歡的向日葵帶回家，把一整天的好心情延續到家裡的客廳。

▲遊客漫步在茂密的向日葵花田中。圖／向陽休閒農場提供；窩客島整理

桃園觀音一日遊親子景點推薦

除了拍不完的網美照與壯麗花海，農場裡面的活動規劃得相當豐富，兼顧了大人想要的放鬆質感，也滿足了小小孩放電的需求。走進蓮花生態區可以放慢腳步散散步，旁邊還有讓孩子玩到不想走的遊戲沙坑。在可愛動物區裡，大朋友小朋友都能近距離餵食兔子、天竺鼠，還有超級療癒的羊群。另外，園區還設計了現在少見的釣青蛙、釣螫蝦和奶瓶餵魚，雖然部分設施與飼料需要額外付費，但能陪著孩子一起體驗一下我們小時候的野趣，真的非常值得。

▲小朋友們在池邊體驗釣螯蝦的樂趣。圖／向陽休閒農場提供；窩客島整理



向陽農場門票100元全額折抵

帶著小朋友出門，豐富的遊樂設施肯定是必備的。這裡準備了小火車、碰碰船，還有很受歡迎的行動水彈射擊場與小高爾夫球練習場，看孩子們在園區裡跑跑跳跳，一週的工作壓力瞬間都消失了。在大家最關心的消費方面，入園清潔費每人只要100元，重點是這100元可以全額折抵園區裡面的所有消費。不管是想喝杯冰涼清爽的向日葵花茶、來一球濃郁的葵花籽冰淇淋，還是嚐嚐看香氣撲鼻的葵花香腸跟造型可愛的葵花雞蛋糕，都能直接用門票兌換，有吃又有玩。

向陽農場園區活動與店家資訊指南

優惠與活動內容

門票折抵優惠：入園清潔費每人100元，可全額折抵園區內所有消費（如美食、伴手禮、部分遊樂設施）。

金黃花海採摘體驗：現場提供剪刀，遊客可親自進入花田體驗「採切向日葵花」的樂趣。

多元親子休閒活動：設有小火車、碰碰船、行動水彈射擊場、小高爾夫球練習場，以及釣青蛙、釣螫蝦、奶瓶餵魚（部分設施與飼料需額外付費）。

可愛動物近距離互動：開放近距離接觸、餵食羊群、兔子與天竺鼠。

葵花主題美食兌換：可使用門票折抵購買向日葵花茶、葵花籽冰淇淋、葵花香腸、葵花雞蛋糕等特色點心與伴手禮。

向陽休閒農場（向陽農場）

店家地址：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號

營業時間：9:00-18:00（週一公休；若週一遇國定假日則正常營業，改休週二）

聯絡電話：03-4870629

本篇報導內容由大數據分析AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

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