苗栗花露農場繡球花季驚喜延長！網美必吃開心果霜淇淋、一日遊私房推薦五大秘境全攻略。

今年氣候穩定讓苗栗卓蘭的花露農場繡球花季驚喜延長至6月中旬。資深編輯李維唐表示，這次花期延展得益於園區創新的催花技術，讓網美與毛小孩家長在初夏依然能體驗頂級的植物美學。

今年氣候穩定且最近天氣也不至於太熱，位於苗栗卓蘭知名的花露農場再度為喜愛微旅行的網美與網帥們帶來賞花大驚喜。原本園區公告2026年的繡球花季只到5月底，結果農場裡被譽為花老大的園藝專家展現精湛技術，成功培育出一整批試驗開花的繡球花，在花季尾聲順利促成全新花苞接力綻放。雖然時序進入6月後整體的繡球花量會逐漸變少，但因為這批剛好趕上盛開期的新花，現場看過去依然非常有視覺層次感，絕對能讓注重生活美學的拍照愛好者拍得非常過癮。根據2026年5月24日的最新實地拍攝觀察，藍紫色的夢幻花海依然展現出飽滿且迷人的姿態，正等待著大家攜手家人或是伴侶前來慢活散步，留下屬於今年夏日的浪漫足跡。

▲滿開的藍紫色繡球花海搭配夢幻的藍色風車與歐風造景，非常適合全家大小或是閨蜜情侶一同前來漫步感受初夏的植物美學。圖／花露農場提供；窩客島編輯李維唐整理



苗栗卓蘭一日遊秘境推薦引領網美網帥探索五大夢幻花卉展館打卡點

親自走進這片占地廣闊的自然園區，大家將會發現除了最受矚目的荷蘭風繡球花海之外，農場裡面其實還隱藏了多處細緻且充滿文藝氣息的角落。散發著優雅異國情調的戶外英式花園讓人彷彿一秒置身歐洲小鎮，而色彩斑斕的巨大牽牛花牆更是堆疊出讓人驚豔的視覺震撼，愛漂亮的網美與網帥站在前面隨手捕捉都能呈現絕美畫面。接著將腳步移往室內，集結了珍稀品種的室內蘭花火鶴館以及充滿熱帶風情的寶蓮花館更讓人放慢生活步調，搭配隨四季更迭的園區四季花卉，整座農場構築出一幅兼具深度與自然美感的風景。對於重視生活質感的熟齡族群與家庭客而言，這裡不只是走馬看花的觀光景點，更是一個能夠徹底沉澱心靈，細細品味植物美學與自然療癒的靜謐空間。

網美必吃高顏值花露農場繡球花淇淋開心果口味令人驚豔

來到這裡絕對不能錯過的感官重頭戲，就是一場視覺與味覺雙重享受的高顏值繡球花淇淋體驗。這款季節限定的精緻冰品每支售價200元，特別推出了充滿浪漫氣息的玫瑰口味，清爽解膩的優格口味，以及近期在社群網路上引爆話題，最受歡迎的開心果口味。當工作人員遞上冰淇淋時，那層層堆疊的外觀就如同盛開的繡球花瓣般栩栩如生，在夏日微風中拿著特製霜淇淋與背後的繽紛花牆合影，早已成為每位網美造訪時的經典儀式。透過舌尖上的綿密口感與濃郁香氣，開心果的堅果香與醇厚奶香完美融合，為這趟充滿花香的閨蜜漫遊畫下最完美的句點。

▲粉藍色調的繡球花淇淋擁有一朵朵精緻的立體花瓣造型，拿在手上與背後的繽紛花海合影早已成為網美網帥到訪時的指定打卡儀式。圖／花露農場提供；窩客島編輯李維唐整理

苗栗寵物友善景點門票消費折抵與完整交通指南資訊

花露農場在友善環境的規劃上相當用心，每人入園門票是250元，其中100元可以直接單一折抵園區內的消費，無論是購買綠意盎然的小盆栽，品嚐下午茶或享用本報推薦的繡球花淇淋都相當便利，而6歲以下的兒童還可以享有免費入園的貼心優惠。同時這裡也是極為受歡迎的寵物友善空間，毛小孩家長只要幫愛犬繫上牽繩或安置於推車上就可以一同入園散步，非常適合全家大小帶著毛寶貝一同感受大自然的洗禮。農場地址位於苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43之3號，雖然花期驚喜延長到6月中，但實際花況仍會隨每日天氣變化而波動，建議想規劃賞花行程的朋友提早出發，出發前也可以關注官方粉絲專頁獲取最新資訊。





2026花露農場荷蘭風繡球花季

活動時間：即日起延長至2026年6月中旬

活動內容：園區內展示出荷蘭風繡球花季，戶外英式花園，牽牛花牆，室內蘭花火鶴館，寶蓮花館以及園區四季花卉與精緻裝置藝術

活動優惠：每人入園門票250元，其中100元可單一折抵園區內消費，6歲以下兒童享有免費入園優惠

店家地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43之3號

官方網站：詳細花況與最新資訊請至官方粉絲專頁查詢

欣賞完這次令人驚豔的初夏花海展演之後，不妨繼續跟著我們的腳步探索更多不容錯過的在地私房景點。

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