麥香盲盒小七瘋搶！麥香萌友 4款麥香娃娃加價購，麥香奶茶 麥香紅茶搶起來。

麥香娃娃盲盒開搶，7-ELEVEN限時推出「麥香萌友 限時出動」加價購活動，買麥香滿79元即可加購。編輯張人尹表示，超萌麥香娃娃掀起粉絲收藏熱潮。

飲料控都在搶麥香盲盒！這次熟悉的麥香特別推出「麥香萌友 限時出動」限定小物活動，把粉絲們熟悉的麥香鋁箔包飲料，變成可愛造型娃娃，吸引粉絲收藏。這次麥香娃娃系列總共有4款造型，以盲盒方式開賣，即日起到小七指定消費滿額，就能加購一個，掀起粉絲搶買收藏熱潮。



▲麥香推出「麥香萌友 限時出動」盲盒活動，把經典麥香紅茶、綠茶與奶茶變成超萌娃娃吊飾，吸引粉絲收藏。（攝影：張人尹）



▲麥香娃娃系列共有4款角色，除了經典飲料造型外，還有隱藏版角色隨機出貨，增添盲盒開抽驚喜感。（攝影：張人尹）

麥香娃娃4款造型 盲盒開抽

▲統一麥香打造1:1比例「麥香娃娃」，搭配可愛表情與磁鐵手部設計，兩隻娃娃還能手牽手互動。（攝影：張人尹）

麥香萌友限時出動 活動加價購

▲7-ELEVEN自5/27起推出麥香限時加價購，購買麥香系列滿79元，即可159元加購麥香娃娃盲盒。（攝影：張人尹）



▲麥香推出「麥香萌友 限時出動」盲盒活動，把經典麥香紅茶、綠茶與奶茶變成超萌娃娃吊飾，吸引粉絲收藏。（攝影：張人尹）

麥香萌友 限時出動 活動資訊

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這次由統一麥香打造超可愛「麥香娃娃」角色玩偶，以1:1等比例還原經典麥香鋁箔包飲料造型，包含經典麥香紅茶、麥香綠茶、買香奶茶，還有一款隱藏版角色，隨機出貨讓粉絲收藏。每款搭配不同的角色表情與四肢設計，在手部還有磁鐵，蒐集兩隻麥香娃娃就可以用磁鐵手牽手，增添收藏樂趣。這次「麥香萌友限時出動」自5/27起於全台7-ELEVEN登場，只要到7-ELEVEN門市買麥香系列滿額79元，就能用159元加購一個「麥香娃娃」盲盒，無論是買鋁箔包、寶特瓶皆可。消息一出讓粉絲們通通衝小七搶買，把超可愛、經典的「麥香」掛在包包上帶著走。活動期間：2026/05/27起，售完為止活動通路：全台7-11活動方式：於7-11買麥香系列滿79元，可用159元加購「麥香娃娃」盲盒。共4款隨機出貨。

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