麥香盲盒小七瘋搶！麥香萌友 4款麥香娃娃加價購，麥香奶茶 麥香紅茶搶起來。

麥香娃娃盲盒開搶，7-ELEVEN限時推出「麥香萌友 限時出動」加價購活動，買麥香滿79元即可加購。編輯張人尹表示，超萌麥香娃娃掀起粉絲收藏熱潮。
飲料控都在搶麥香盲盒！這次熟悉的麥香特別推出「麥香萌友 限時出動」限定小物活動，把粉絲們熟悉的麥香鋁箔包飲料，變成可愛造型娃娃，吸引粉絲收藏。這次麥香娃娃系列總共有4款造型，以盲盒方式開賣，即日起到小七指定消費滿額，就能加購一個，掀起粉絲搶買收藏熱潮。
麥香娃娃4款造型 盲盒開抽這次由統一麥香打造超可愛「麥香娃娃」角色玩偶，以1:1等比例還原經典麥香鋁箔包飲料造型，包含經典麥香紅茶、麥香綠茶、買香奶茶，還有一款隱藏版角色，隨機出貨讓粉絲收藏。每款搭配不同的角色表情與四肢設計，在手部還有磁鐵，蒐集兩隻麥香娃娃就可以用磁鐵手牽手，增添收藏樂趣。
麥香萌友限時出動 活動加價購這次「麥香萌友限時出動」自5/27起於全台7-ELEVEN登場，只要到7-ELEVEN門市買麥香系列滿額79元，就能用159元加購一個「麥香娃娃」盲盒，無論是買鋁箔包、寶特瓶皆可。消息一出讓粉絲們通通衝小七搶買，把超可愛、經典的「麥香」掛在包包上帶著走。
麥香萌友 限時出動 活動資訊活動期間：2026/05/27起，售完為止
活動通路：全台7-11
活動方式：於7-11買麥香系列滿79元，可用159元加購「麥香娃娃」盲盒。共4款隨機出貨。
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