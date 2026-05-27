圓山漢堡市集衝！2026漢堡大學「6公斤巨人堡 鰻魚堡」領軍，免費喝星巴克。

台北人週末就去圓山花博逛市集！2026漢堡大學強勢開課，集結超狂萬豪巨人堡與米其林龍蝦堡。編輯 鄭雅之表示：漢堡控會選擇障礙發作！

台北人週末來逛漢堡市集！今年初夏圓山花博再度迎來最潮的漢堡市集，由有趣市集策劃的「2026 漢堡大學」即將在5/30重磅登場。首次以漢堡美食、音樂與心動交友三大主題跨界共振，現場不僅有視覺震撼的超大漢堡與星級名廚限定料理，更邀請實力派知名音樂人輪番轟炸舞台區，打造限時兩天的美食戀愛派對。



▲台北人週末逛市集首選圓山花博，2026漢堡大學限時開課吸引大批美食控朝聖。

▲台灣BBQ界指標性名店帶來極致柴燒煙燻香氣，完美將職人火候與極致食材呈現給老饕。





零社恐的沉浸式交友舞會

來到這場市集不僅能大口吃美食，更能輕鬆擴展社交圈。主辦單位特別攜手最強交友平台，在現場打造免報名的沉浸式互動。大家可以在舞台區自由領取專屬的漢堡身份標籤，一眼就能看出彼此的感情狀態。現場還舉辦多場考驗默契的黑白猜與趣味氣球爭奪戰，透過歡樂的遊戲互動，徹底打破所有社恐人的防線，在音樂律動裡研修初夏戀愛學分。



▲和牛方程式以特製松露醬與蛋黃醬打造「和牛三明治」，用恰到好處的濃郁脂香直球對決。





星級名廚豪奢海陸天花板

漢堡控們準備好尖叫了嗎。這次活動集結了全台頂尖的星級美味，其中米其林推薦餐廳特別推出每日限量 5 顆的「羅西尼牛排堡」，現刨黑松露搭配極品鴨肝與金箔醬汁，奢華感直接點滿。另外還有與營多麵強強聯手的「水姑娘尬波士頓龍蝦二重奏」，以及名廚餐酒館限量的「Smoky 鳳梨雞腿堡」。多款結合頂尖海鮮與多汁肉排的夢幻料理，準備重擊所有老饕的舌尖。



▲米其林推薦餐廳每日限量5顆的尊榮「羅西尼牛排堡」，現刨黑松露搭配極品鴨肝。





百年鰻魚與巨無霸漢堡現身

除了星級名店之外，現場的視覺震撼更是讓人驚艷。台北萬豪酒店這次強勢參戰，推出重達 6 公斤且份量直逼一般漢堡 16 倍的 10 吋「萬豪巨人堡」，豪氣堆疊滿滿的手打牛肉排與厚片培根，絕對是全場最吸睛的打卡地標。美食界最期待的夢幻聯動，則由小倉屋與吳寶春聯手呈現「皇冠布里歐蒲燒鰻魚堡」與「白燒鰻酸種麵包佐魚子醬」，打造獨一無二的絕佳風味。



▲小倉屋與吳寶春首度夢幻聯動，重磅推出揉入蜂蜜美乃滋的「皇冠布里歐蒲燒鰻魚堡」。





職人特製與狂野風味漢堡

想品嚐極具個性的異國風味，現場也有多款職人漢堡任你挑選。知名店與型男餐車分別帶來柴燒煙燻「S club 煙燻總匯三明治」與蘋果木低溫煙燻的「辣蜂蜜煙燻手撕豬漢堡」，展現極致工藝。禾田餐車更驚喜呈現每日限量的「金門十三香碳烤鹿肉堡」，而「加州韓墨混合漢堡塔可」與「和牛三明治」則以獨特醬料直球對決。甚至還有毛孩專屬的「繽紛蔬果牛豬堡」。



▲啦啦塔可餐車大膽呈現「加州韓墨混合漢堡塔可」，結合野獸風格醬料帶來瘋狂異國戀曲。





墨式辣醬與知名飲品大放送

漢堡大學的美味版圖更少不了頂尖辣醬與飲品的加碼支持。世界第一香辛料品牌味好美引進「丘魯拉哈辣醬」，攜手四家漢堡品牌打造限時聯名美味。現場還有四大飲品龍頭品牌共襄盛舉，無論是暢快伶俐的生啤酒、星巴克免費招待的「星巴克冰美式」與「星巴克拿鐵」，還是帶著漢堡完成指定任務就能免費兌換的「Coke® 無糖」，完整串連風味節奏。



▲型男餐車低溫煙燻辣蜂蜜手撕豬漢堡，肉質軟嫩多汁且焦香獨特。





智慧導覽體驗與優惠票倒數

為了讓大家在活動現場擁有更流暢的參與體驗，今年特別攜手智掃通優化現場資訊整合。參與者無需註冊也必不下載程式，只需掃描一次條碼即可即時瀏覽菜單、優惠資訊與活動內容，把時間真正留給體驗本身。活動優惠票券現正進入最後倒數計時，最新活動資訊將持續更新於官方社群，快約朋友一起預訂這場初夏最具話題性的漢堡市集。



▲活動特別邀請五位實力派DJ群輪番轟炸舞台區，用流暢且具衝擊感的鼓點帶動全場情緒。

2026漢堡大學 活動資訊

活動日期： 5 月 30 日（六）至 5 月 31 日（日）

活動時間： 週六 13:00 至 22:00、週日 13:00 至 20:00

活動地點： 圓山花博環形及花海廣場（圓山捷運站 1 號出口）





2026漢堡大學購票資訊

優惠票券截止至 5 月 29 日，購票連結可至官方公告（https://funtastyhamburger.pse.is/92pp7f）查詢。





2026漢堡大學 優惠

星巴克家享咖啡優惠： 現場免費招待「星巴克冰美式」與「星巴克拿鐵」，並提供限量星贈禮沖泡式咖啡。

Coke® 無糖優惠： 推出【肉肉換 Coke®】任務，只要帶著漢堡至攤位，即可免費兌換一罐「Coke® 無糖」，每日前 300 名加碼贈送精美小禮。

KIRIN 優惠： 現場提供一番搾及新商品「一番搾零糖質」啤酒，並加碼大放送限量贈品一番榨環保袋。





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