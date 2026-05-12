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超巨海綿寶寶在三峽！客家圓樓變身巨型鳳梨屋，市集演唱會嗨翻三峽。

免費景點海綿寶寶派大星三峽景點
2026-05-12 11:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:新北市客家局
編輯 鄭雅之

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海綿寶寶降落三峽！新北客家文化園區打造巨型鳳梨屋與氣偶，結合實境解謎與野餐派對，邀請粉絲打卡。編輯 鄭雅之表示：超巨萌海綿寶寶我要拍！

海綿寶寶佔領三峽！最近路過新北客家文化園區的朋友，一定會發現經典的客家圓樓竟然換上新裝，變成了超巨大的鳳梨屋。這次新北市政府客家事務局特別規劃了山河海系列活動，把大家最熟悉的海綿寶寶與派大星帶進了三鶯生活圈。園區現場不僅有巨型氣偶讓大家拍到手軟，還巧妙地將客家精神中的堅韌與活力，透過童趣的角色展現在大家眼前。這場結合文化與人氣角色的盛會，不僅提升了園區的觀光魅力，更讓原本傳統的藝文空間，瞬間變成粉絲爭相造訪的療癒打卡新聖地。

▲超萌海綿寶寶氣偶攻陷客家圓樓，於6/11之前免費拍。
▲超萌海綿寶寶氣偶攻陷客家圓樓，於6/11之前免費拍。
▲新北客家文化園區有派大星巨型氣偶坐鎮草皮區，享受三鶯休閒時光。
▲新北客家文化園區有派大星巨型氣偶坐鎮草皮區，享受三鶯休閒時光。

船長野餐派對抽獎拿好禮

想要享受輕鬆的週末午後，絕對不能錯過 5月 16日限定的船長野餐派對。當天園區準備了豐富的文創生活市集，讓大家在草地上聽著金曲歌手黃宇寒與怕胖團的熱力開唱。最吸引人的莫過於好康滿滿的抽獎活動，只要在現場消費滿額，就有機會把 iPhone 17或時尚耳機帶回家，簡直是誠意十足。除此之外，現場還貼心安排了免費拍貼機與限量 200份的絹印 DIY 體驗。這種有吃有玩又能看表演的行程，非常適合情侶約會或是帶小朋友來放電，讓人在忙碌的都市生活中，找到一處充滿歡笑的避風港。

▲客家圓樓變身巨大鳳梨屋，海綿寶寶驚喜降臨三峽，超萌期間限定打卡點要朝聖。
▲客家圓樓變身巨大鳳梨屋，海綿寶寶驚喜降臨三峽，超萌期間限定打卡點要朝聖。

城市實境解謎玩透三鶯線

對於喜歡邊走邊玩的旅人來說， 5月 11日開始的《大漢溪水靈救援》實境解謎絕對是必玩清單。這場冒險從新北客家文化園區出發，一路延伸到充滿陶藝氣息的鶯歌老街、陶博館，甚至是美拍聖地新北美術館。玩家可以一邊解謎，一邊提前感受捷運三鶯線通車後的交通便利與周邊風景。這不僅是一場遊戲，更是一次深度探索在地文化的機會。只要順利完成任務，還能兌換限量版的聯名毛巾組。這種將旅遊路線與闖關遊戲結合的創新體驗，讓平凡的散步行程變得更有挑戰性，也讓三鶯地區的文化魅力被更多人看見。

▲粉紅巨星派大星快閃新北，親子假日散步推薦景點，快到三峽捕捉可愛氣偶身影。
▲粉紅巨星派大星快閃新北，親子假日散步推薦景點，快到三峽捕捉可愛氣偶身影。


新北市客家文化園區「是誰住在山河海的大鳳梨裡？」活動資訊

展出時間：即日起至 6月 11日
地點：新北市三峽區鳶山里隆恩街239號，新北市客家文化園區
展出內容：海綿寶寶與派大星巨型氣偶、客家圓樓鳳梨屋。

《大漢溪水靈救援》實境解謎

活動日期：5月 11日至 6月 11日。
解謎熱點：三鶯線沿線、鶯歌老街、陶博館、新北美術館。
活動獎勵：完成任務可換「海綿寶寶聯名毛巾組」（數量有限）。

山河海生活市集 演唱會

活動時間：2026/5/16
大獎抽不停： 消費滿額抽 iPhone 17、Beats 耳機、聯名周邊。
舞台演出： 黃宇寒、粹垢、怕胖團接力演唱。
限定體驗： 限量 200份絹印 DIY、免費拍貼機。
見面會：海綿寶寶和派大星見面會

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