報稅月省錢救星！全聯「水餃泡麵節」買一送一，香菜牛肉麵 香菜水餃要囤。

報稅季必看省錢攻略！全聯水餃泡麵節祭出買1送1優惠，滿額現折再抽萬元補助金，幫小資族聰明省荷包。編輯 鄭雅之表示：有這些優惠報完稅也不用吃土。

隨著報稅季節到來，聰明的小資族更要懂得精打細算，全聯與大全聯為了應援大家的荷包，從5月8日開始到5月21日止，聯手推出超強的「水餃泡麵節」活動，首推大家最愛的買1送1超殺回饋，讓你在報稅月不僅不用吃土，還能用最划算的價格囤好整年份的美味，只要在活動期間內購買水餃或泡麵，除了可以享受門市現場的現折優惠，單筆消費滿額並完成登錄，還有機會抽中價值10000元的繳稅補助金，快趁這波檔期把購物車塞滿。



▲全聯五月報稅季推小資族優惠。





全聯五月報稅季推優惠

這波優惠中最受矚目的就是「丟丟妹蝦仁水餃」，主打放入整尾鮮蝦的Q彈口感，買1送1後平均每盒不到120元，簡直是家裡冰箱必備的囤貨首選，而喜歡精緻口味的朋友，絕對要試試「灣仔碼頭X雙月抱湯餃」系列，這是與米其林必比登名店雙月合作的奢華新作，將溫潤的湯頭精華封鎖在餃子中，每一口都能吃到溫補的食補層次，另外像是「餡老滿冷凍水餃」也推出任2包特價優惠，讓消費者在家就能輕鬆重現名店餐廳的招牌風味，享受美味不用排隊。



▲全聯與大全聯限定水餃泡麵節，繳稅季省錢補荷包，滿額登錄抽萬元購物金活動。





話題香菜泡麵、香菜水餃推薦

除了傳統口味之外，這次活動更祭出了多款話題新品，像是香菜控絕對會瘋狂的「維力一度贊香菜牛肉麵」與「龍鳳香菜豬肉水餃」，濃郁的香氣讓餐桌充滿驚喜感，而大全聯也同步帶來充滿異國風情的驚喜，像是社群討論度極高的「POPOCHACHA香辣起司蛤蜊風味拌麵」，在活動期間同樣享有買1送1的強力折扣，無論是追求海味的鮮甜還是南洋風格的「Mykuali檳城白咖哩袋麵」，只要幾分鐘就能搞定豐富的一餐，讓忙碌的日常生活也能擁有滿滿的儀式感。



▲必買人氣水餃推薦，餡老滿高麗菜豬肉水餃與龍鳳香菜豬肉水餃兩件特價最划算。





滿額現折攻略

想要發揮極致省錢術就要看準門市的回饋機制，在全聯購買水餃系列任選2件就能折抵10元，泡麵則是單筆滿299元現折30元，針對需求量較大的家庭，前往大全聯選購麵品或水餃，滿399元更能現折40元，所有的優惠通通可以累計折抵，買越多省越多，別忘了持福利卡購買相關商品單筆滿300元後，一定要去登錄參加抽獎，20名的萬元電子禮卡或許就是你的，讓全聯幫你支付稅款，用最輕鬆的方式應對報稅季，為自己省下一筆生活小確幸。



▲全聯水餃泡麵節新品推薦，青花驕麻辣鍋牛肉麵與韓國不倒翁Q拉麵現折優惠。





全聯、大全聯「水餃泡麵節」優惠活動

活動期間： 2026年5月8日至5月21日

優惠內容：



超值買1送1推薦

丟丟妹蝦仁水餃 平均每盒119.5元。

POPOCHACHA香辣起司蛤蜊風味拌麵 平均每袋109元。





限定活動抽獎

持福利卡購買水餃、泡麵單筆滿300元並完成登錄，抽10,000元繳稅補助金（共20名）。





門市現折優惠

全聯門市： 水餃任2件折10元、泡麵單筆滿299元折30元（可累折）。

大全聯門市： 水餃與麵品單筆滿399元折40元（可累折）。





必買名店新品

灣仔碼頭X雙月抱湯餃系列：任2包特價398元。

餡老滿冷凍水餃招牌風味：任2包特價258元。

維力一度贊香菜牛肉麵」：每袋特價129元。

賈以食日胡麻花椒拌麵：第2件5折，平均每袋149元。





報稅月要省錢吃優惠！

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