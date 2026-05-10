信義區柯南展必衝！名偵探柯南動畫30週年紀念展必拍必買，入場免費送柯南收藏卡。

名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展正式在台北開展，從經典名場面、動畫幕後到限定周邊一次公開，編輯張人尹表示，柯南粉絲近期一定要安排朝聖。

柯南鐵粉衝了！今年名偵探柯南劇場版還沒上映，這一波柯南特展搶先掀起話題。「名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展」海外首站即日起正式在台北信義A11開展，從動畫企畫、角色設定到歷年主題曲與名場面一次整理，讓大家重新回到熟悉的推理世界。展覽現場除了有大量珍貴設定資料與經典畫面，現場還同步推出限定周邊與Café stand，入場還直接送限定收藏卡作紀念，柯南鐵粉一定要衝。



▲名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展海外首站正式登陸台北信義A11，現場集結大量經典角色與動畫回憶。



▲名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展同步推出限定收藏卡與話題周邊，柯南鐵粉近期必衝。

名偵探柯南動畫幕後細節一次公開

▲名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展公開角色設定稿與分鏡手稿，完整呈現動畫幕後製作細節。

經典名場面變身大型打卡區

▲名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展打造「新一．小蘭」與「平次．和葉」大型拍照區，重現經典場景。

限定周邊與法式甜點同步開逛

▲名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展推出分鏡馬克杯、壓克力鑰匙圈與30週年畫冊等限定商品。



▲名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展 Café stand供應角色馬卡龍、水果茶與限定角色收藏卡。

名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展 展覽資訊

這次「名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展」以動畫30年歷史作為主軸，從入口開始就能看到柯南與人氣角色迎接粉絲進場，現場利用大型影像帶大家重溫歷代片頭與熟悉畫面。展覽另一大亮點，就是把平常很少公開的動畫製作過程完整呈現。從角色設計稿、美術設定，到實際使用過的分鏡複製手稿都能近距離看到，讓粉絲了解一部動畫從企畫到完成的流程。現場也特別整理30年來的動畫與電影主題曲，搭配不同年代畫面，讓粉絲一秒進入回憶殺。現場最熱門的區域之一，就是「MEMORY SCENE」經典名場面展區，集結許多粉絲熟悉的動畫瞬間，還特別打造「新一．小蘭」與「平次．和葉」大型拍照裝置，重現新一與小蘭在遊樂園的合照、以及平次和葉被綁在閣樓中的經典場景。展覽最後還設有「感謝劇場」與「NEXT CONAN'S HINT」互動區，透過特別影像與趣味設計增加觀展沉浸感。除了展覽內容之外，周邊商品區與Café stand也是粉絲停留最久的地方。現場引進日本話題商品，包含分鏡馬克杯、束口袋、壓克力鑰匙圈、收藏卡與30週年畫冊等，許多都是台灣首次亮相。場外Café stand則升級推出角色icon馬卡龍、瑪德蓮與水果茶系列，飲品以玫瑰紅玉、蜜桃四季等茶款搭配角色元素設計，消費還能獲得限定角色卡，柯南鐵粉準時揪團先衝。

時間：2026/05/09-06/21

地點：新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場

(台北市信義區松壽路11號)



