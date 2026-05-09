LuLu豬攻佔麥味登！超實用磁吸手機架與罐頭毛巾義賣開跑，這3間限定店粉紅必拍。編輯 鄭雅之表示：吃早餐也被萌到！

LuLu豬攻佔麥味登！吃早餐也被萌到真的是太幸福了。這次麥味登與超人氣的罐頭豬LuLu展開為期2個月的快閃聯名，從15日正式開跑。除了有讓人看了心情大好的粉紅限定包裝，麥味登還把這次活動變成了暖心的公益義賣，讓大家在吃早午餐的同時，也能一起支持心路基金會。麥味登董事長更分享，LuLu豬那種隨遇而安的治癒形象，正好和麥味登想溫暖每一天的想法很合拍。大家只要透過選購限量周邊，就能把美味轉化為愛心，陪伴障礙朋友成就生命中的美好。



▲超人氣罐頭豬LuLu周邊大集合，五款限量周邊商品搭配麥味登現做漢堡吐司，打造最受矚目的跨界聯名。

▲手機背帶組吊飾細節特寫，以LuLu豬拿著相機拍照的軟萌造型設計，成為時下最流行的手機穿搭時尚配件。





麥味登LuLu豬聯名！必收磁吸手機架與驚喜毛巾

生活風格玩家最期待的，絕對是這次名為「Lu來Lu有愛」的5款義賣周邊。麥味登這次真的很懂粉絲的心，推出的越LU越乾巾竟然是用經典罐頭造型包裝，吸睛程度百分之百。另外還有超實用的磁吸手機豬架，讓軟萌的LuLu豬幫你撐起手機，不管是吃早餐配影片還是辦公室午休都好療癒。針對出門怕麻煩的人，還有時尚的手機背帶組以及環保必備的豬豬美袋子與豬杯杯提袋。這系列可愛單品在11日上午10點就會在APP搶先開放預購，想入手的朋友們動作一定要快。



▲LuLu豬磁吸手機豬架實測使用照，支援多視角支撐功能，一邊享用麥味登早餐一邊輕鬆追劇，療癒指數百分之百。





麥味登LuLu豬定門市打卡拍不停

為了讓粉絲們拍得過癮，麥味登特別挑選了3間限定門市進行華麗變身。分別是台北敦南遠企店、台中興大店與高雄西子灣店。走進店內不只能看到超大面積的LuLu豬窗貼，還有可愛的人形立牌等著跟大家合照，每個角落都充滿了治癒氛圍。就算不住在主題店附近也別擔心，全台麥味登門市都會同步換上公益限量的紙杯、提袋跟紙盒包裝。看著手裡的餐盒變身成粉嫩豬豬造型，就算只是路過外帶一份三明治，也能感受到滿滿的可愛電力，絕對是近期最值得收藏的風景。



▲LuLu豬早餐店衝麥味登！蛋餅盒 奶茶杯都變成LuLu豬，5款周邊要收。

麥味登LuLu豬聯名活動資訊

預購情報：2026年5月11日 10：00（麥味登APP限量預購）

快閃時間：2026年5月15日至2026年7月15日





麥味登LuLu豬聯名義賣商品

磁吸手機豬架：249元

豬杯杯提袋：249元

豬豬美袋子：299元

手機背帶組：349元

越LU越乾巾（罐頭包加擦手巾組）：429元

溫馨公益：義賣所得全數捐贈「心路基金會」協助障礙者服務





麥味登LuLu豬聯名主題店

台北敦南遠企店

台中興大店

高雄西子灣店





強強聯名療癒話題跟上！

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麥味登LuLu豬聯名更多照片

▲麥味登限定預購的手機背帶組，擁有質感綠色編織繩與精緻吊飾，讓LuLu豬可愛身影陪伴。

▲豬豬美袋子摺疊收納展示，大容量提袋可收納進LuLu豬大頭造型的小圓包中，隨身帶不佔空間且落實環保

▲越LU越乾巾罐頭造型擦手巾組，完美還原罐頭豬LuLu經典元素，掛在牆上吸水又實用，是粉絲必收的居家生活小物。