迷客夏貓貓手搖杯！迷客夏聯名韓國MIND.A.DAY，貓咪環保杯 寵物圍兜兜必收。

迷客夏夏季飲品與MIND.A.DAY聯名同步登場，從果然荔夏系列到加價購商品一次推出，編輯張人尹表示，貓奴除了搶飲料杯、還有貓咪圍兜兜超可愛。

迷客夏變成貓貓手搖杯！迷客夏這次同步推出夏季菜單與IP聯名企劃，從飲品到周邊通通話題滿分。結合近年持續升溫的萌寵話題，迷客夏特別找來韓國人氣IP「MIND.A.DAY」合作，打造療癒又可愛小物如環保杯、飲料提袋，還有貓咪圍兜兜等周邊。搭配新品果茶荔枝系列登場，讓粉絲們喝起來、也萌起來。



▲迷客夏推出夏季菜單與MIND.A.DAY聯名，從飲品到周邊打造完整貓咪主題體驗，吸引粉絲關注。（攝影：張人尹）



▲迷客夏結合萌寵IP設計多款療癒小物與飲品，讓粉絲在日常喝手搖也能感受可愛氛圍。（攝影：張人尹）

果然荔夏主打清爽果香 夏季飲品全面登場

▲迷客夏推出果然荔夏系列，以荔枝與蜜桃為主軸延伸多款果茶與冰沙新品，清爽登場。（攝影：張人尹）

聯名MIND.A.DAY角色設計 包裝與概念同步呈現

▲迷客夏推出荔枝系列新品活動，購買指定飲品可獲得迷之喵盲袋貼紙，增加收藏樂趣。（攝影：張人尹）

這次迷客夏夏季主打「果然荔夏」系列，以荔枝與蜜桃為核心，延伸出多款不同口感的果茶與冰沙選擇，包括清爽茶底「荔荔茉莉」、無咖啡因的「荔荔蜜桃椰果」與加鮮奶基底的「荔多鮮奶果昔」，從清爽茶感到濃郁系飲品都有。新品也加入全新配料「荔荔椰果」，帶出微脆口感，讓整體層次更豐富。同時搭配其他回歸飲品如蜜桃系列「蜜桃烏龍」、芒果系列「夏嶼果茶」、葡萄柚系列「蔗杯紅柚凍飲」，讓粉絲在炎熱天氣中有更多清爽選擇。在聯名設計上，迷客夏選擇與韓國原創IP「MIND.A.DAY」合作，主角CoverCat以戴著面具的貓咪形象呈現，呼應品牌「每天展現不同自我」的理念。整體視覺設計延伸至商品與活動包裝，包含限定紙杯、飲料封膜等，５/6起買兩杯荔枝系列新品，直接送「迷之喵盲袋貼紙」兩款造型隨機贈送，讓貓奴喝飲料也可愛。





聯名加價購登場 多款實用周邊同步推出

▲迷客夏設計寵物圍兜等可愛周邊，加價購最低29元即可入手，吸引粉絲收藏使用。（攝影：張人尹）



▲迷客夏推出多款聯名加價購商品，包含環保杯與飲料袋等日常實用配件。（攝影：張人尹）

迷客夏 MIND.A.DAY聯名活動

5月6日(三)至5月12日(二)首波驚喜贈

配合聯名活動，迷客夏同步推出多款加價購商品，5月6日起，只要在活動門市購買任2杯L杯飲品，即可享有加價購資格，可愛周邊包含「造型環保杯、雙杯保冷袋、貓咪大頭造型飲料袋」，還有超萌寵物周邊「寵物圍兜兜」，加價購系列最低29元就能入手，從日常使用到寵物配件一次到齊。至迷客夏活動門市現場購買任2杯「果然荔夏」系列新品，即贈限量 「MIND.A.DAY 迷之喵盲袋貼紙」

5月6日(三)起「迷客夏 x MIND.A.DAY聯名商品」限量加購

活動內容：至迷客夏活動門市現場購買任2杯L杯飲品，即享加價購乙個

活動商品：

造型環保杯（夏日喵迷、迷之喵喵款）：加價購 $399

布偶飲料袋（吉荔喵、迷之喵款）：加價購 $159

寵物圍兜兜（吉荔喵、迷之喵款）：加價購 $129

雙杯保冷袋（吉荔喵、迷之喵款）：加價購 $29

活動可累購及挑選任乙款式，數量有限，售完為止





迷客夏果然荔夏 系列新品

荔荔茉莉：$50 (L)

荔荔蜜桃椰果：$65 (L)

荔多鮮奶果昔：$60 (M)

荔荔椰果：$15 (份)





看更多迷客夏 x MIND.A.DAY聯名商品

▲迷客夏推出多款聯名加價購商品，包含環保杯與飲料袋等日常實用配件。（攝影：張人尹）

