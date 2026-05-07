咖波壽司郎聯名爆萌！炸蝦咖波領軍18款周邊要搶，買飲料再送咖波壽司杯。

壽司郎×咖波二度聯名回歸！超萌吊飾、限定餐盤與6大主題店全台開衝。編輯 鄭雅之表示：有炸蝦咖波也太ㄎㄧㄤ！
咖波又來佔領壽司郎了！壽司郎再度攜手台灣超人氣IP「貓貓蟲咖波」，於5月11日起推出超療癒聯名。這次以躲貓貓大戰為主題，規模比初次合作更龐大，不僅準備了4款充滿巧思的期間限定餐點，更一口氣祭出14款萌度爆表的周邊商品。從壓克力吊飾到職人感十足的陶瓷壽司盤，每一款都讓咖波粉想全部帶回家收藏。全台更有6間門市同步變身為可愛咖波主題店，讓大家在品嚐新鮮壽司的同時，也能沉浸在咖波與好朋友們變裝偵探的獵奇世界裡，再次掀起咖波壽司店打卡熱潮。
壽司郎Ｘ咖波加價購與滿額贈
這次的聯名贈品採取分波段登場，專業粉絲一定要記好時間。首波從5月11日開始，只要點購特定飲料組就能直接擁有咖波壽司列車杯。接著在5月18日推出大家最期待的盲盒絨毛吊飾，內用消費滿500元就能以299元加購，看著咖波軟萌的樣子真的超療癒。而質感爆棚的陶瓷壽司盤則分別在5月25日與6月1日分兩款限量放送，只要單筆消費滿1200元就能把迴轉壽司款或偷吃鮪魚款帶回家。因為是二度聯名，預期搶購人潮會比上次更熱絡，想蒐集全套的朋友記得一定要提早去報到。
咖波聯名碳酸冰聖代與鮭魚拼盤超驚喜
為了慶祝第二次聯名，餐點設計也玩出新花樣。最推薦的就是「咖波躲躲碳酸冰聖代」，壽司郎特別研發彈珠汽水風味的碳酸冰，入口後的氣泡彈跳感非常清爽，裡面還藏著可愛的咖波驚喜。喜愛鮭魚的朋友則不能錯過「青森縣產鱒鮭拼盤」，點這盤就直接送一款盲袋壓克力吊飾，一次滿足味覺與蒐藏慾。另外還有專為愛肉族設計的「日式烤牛肉雙饗」，以及口感柔滑的「鹽漬熟成鮪魚極上赤身」，這些料理不僅食材嚴選，更將咖波貪吃萌的形象完美融合，讓每一口壽司都充滿了生活中的小確幸與趣味。
隱藏版福利！抽巨型抱枕與主題店打卡必訪
除了好吃的壽司，這次的50盤大挑戰活動更是粉絲展現食量的時刻。活動期間內用餐每累積10盤就能獲得1點，集滿點數就有機會參加抽獎。集滿2點可以抽超精緻的招財咖波麻將組或是露營推車，如果累積到5點更有機會獲得高達80公分的巨型咖波茶碗蒸抱枕，這可是市面上買不到的非賣品。最後別忘了到台北、桃園、三重、台中、台南、高雄這6家指定主題店朝聖，店內佈滿了狗狗、兔兔與變裝偵探咖波的蹤跡，絕對是2026年夏天全台灣最好拍、最好玩的指標性美食景點。
壽司郎 × 貓貓蟲咖波聯名 活動資訊
活動時間： 2026年5月11日至6月14日止。
壽司郎 × 貓貓蟲咖波 聯名加價購商品
- 5月11日起：點購限定飲料組（200元）送「咖波壽司列車杯」。
- 5月18日起：內用滿500元加價299元購「絨毛吊飾盲盒」。
- 5月25日起：內用滿1200元贈「咖波壽司盤-迴轉壽司款」。
- 6月1日起：內用滿1200元贈「咖波壽司盤-偷吃鮪魚款」。
壽司郎 × 貓貓蟲咖波 聯名限定餐點
- 青森縣產鱒鮭拼盤 220元：附盲袋壓克力吊飾。
- 日式烤牛肉雙饗 60元
- 鹽漬熟成鮪魚極上赤身 70元
- 咖波躲躲碳酸冰聖代 120元
壽司郎 × 貓貓蟲咖波 主題店
全台6家主題店： 台北公館、中壢中正、三重Citylink、台中黎明、台南永康、高雄義享天地店。
超萌強強聯名要跟上！
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