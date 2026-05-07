咖波壽司郎聯名爆萌！炸蝦咖波領軍18款周邊要搶，買飲料再送咖波壽司杯。

壽司郎×咖波二度聯名回歸！超萌吊飾、限定餐盤與6大主題店全台開衝。編輯 鄭雅之表示：有炸蝦咖波也太ㄎㄧㄤ！

咖波又來佔領壽司郎了！壽司郎再度攜手台灣超人氣IP「貓貓蟲咖波」，於5月11日起推出超療癒聯名。這次以躲貓貓大戰為主題，規模比初次合作更龐大，不僅準備了4款充滿巧思的期間限定餐點，更一口氣祭出14款萌度爆表的周邊商品。從壓克力吊飾到職人感十足的陶瓷壽司盤，每一款都讓咖波粉想全部帶回家收藏。全台更有6間門市同步變身為可愛咖波主題店，讓大家在品嚐新鮮壽司的同時，也能沉浸在咖波與好朋友們變裝偵探的獵奇世界裡，再次掀起咖波壽司店打卡熱潮。



▲壽司郎聯名加價購必收絨毛吊飾，咖波變裝炸蝦與狗狗變裝玉子燒的獵奇萌造型。

▲全台限量6家壽司郎聯名主題店，巨型咖波裝飾牆面是這次活動最熱門的打卡景點。





壽司郎Ｘ咖波加價購與滿額贈

這次的聯名贈品採取分波段登場，專業粉絲一定要記好時間。首波從5月11日開始，只要點購特定飲料組就能直接擁有咖波壽司列車杯。接著在5月18日推出大家最期待的盲盒絨毛吊飾，內用消費滿500元就能以299元加購，看著咖波軟萌的樣子真的超療癒。而質感爆棚的陶瓷壽司盤則分別在5月25日與6月1日分兩款限量放送，只要單筆消費滿1200元就能把迴轉壽司款或偷吃鮪魚款帶回家。因為是二度聯名，預期搶購人潮會比上次更熱絡，想蒐集全套的朋友記得一定要提早去報到。



▲點購飲料組即可獲得咖波壽司列車杯，清透材質印上長長咖波背壽司的限定圖樣。





咖波聯名碳酸冰聖代與鮭魚拼盤超驚喜

為了慶祝第二次聯名，餐點設計也玩出新花樣。最推薦的就是「咖波躲躲碳酸冰聖代」，壽司郎特別研發彈珠汽水風味的碳酸冰，入口後的氣泡彈跳感非常清爽，裡面還藏著可愛的咖波驚喜。喜愛鮭魚的朋友則不能錯過「青森縣產鱒鮭拼盤」，點這盤就直接送一款盲袋壓克力吊飾，一次滿足味覺與蒐藏慾。另外還有專為愛肉族設計的「日式烤牛肉雙饗」，以及口感柔滑的「鹽漬熟成鮪魚極上赤身」，這些料理不僅食材嚴選，更將咖波貪吃萌的形象完美融合，讓每一口壽司都充滿了生活中的小確幸與趣味。



▲壽司郎聯名限定餐點實拍，嚴選青森縣產鱒鮭拼盤與烤牛肉雙饗讓粉絲大飽口福。





隱藏版福利！抽巨型抱枕與主題店打卡必訪

除了好吃的壽司，這次的50盤大挑戰活動更是粉絲展現食量的時刻。活動期間內用餐每累積10盤就能獲得1點，集滿點數就有機會參加抽獎。集滿2點可以抽超精緻的招財咖波麻將組或是露營推車，如果累積到5點更有機會獲得高達80公分的巨型咖波茶碗蒸抱枕，這可是市面上買不到的非賣品。最後別忘了到台北、桃園、三重、台中、台南、高雄這6家指定主題店朝聖，店內佈滿了狗狗、兔兔與變裝偵探咖波的蹤跡，絕對是2026年夏天全台灣最好拍、最好玩的指標性美食景點。



▲壽司郎聯名咖波二度回歸現場實拍圖，超大茶碗蒸咖波抱枕與絨毛吊飾盲盒萌度爆表。

▲壽司郎聯名咖波周邊全系列合照，包含陶瓷壽司盤、壓克力吊飾與限定餐點。

壽司郎 × 貓貓蟲咖波聯名 活動資訊

活動時間： 2026年5月11日至6月14日止。





壽司郎 × 貓貓蟲咖波 聯名加價購商品

5月11日起：點購限定飲料組（200元）送「咖波壽司列車杯」。

5月18日起：內用滿500元加價299元購「絨毛吊飾盲盒」。

5月25日起：內用滿1200元贈「咖波壽司盤-迴轉壽司款」。

6月1日起：內用滿1200元贈「咖波壽司盤-偷吃鮪魚款」。





壽司郎 × 貓貓蟲咖波 聯名限定餐點

青森縣產鱒鮭拼盤 220元：附盲袋壓克力吊飾。

日式烤牛肉雙饗 60元

鹽漬熟成鮪魚極上赤身 70元

咖波躲躲碳酸冰聖代 120元





壽司郎 × 貓貓蟲咖波 主題店

全台6家主題店： 台北公館、中壢中正、三重Citylink、台中黎明、台南永康、高雄義享天地店。





超萌強強聯名要跟上！

推薦閱讀：迷客夏貓貓手搖杯！迷客夏聯名韓國MIND.A.DAY，貓咪環保杯 寵物圍兜兜必收。

推薦閱讀：線條小狗壽司店！爭鮮聯名線條小狗3款壽司 3大周邊一次看，線條小狗壽司娃必入手。

推薦閱讀：麥當勞聯名鋼彈！四盎司牛肉堡鋼彈聯名特餐 送台灣限定版鋼彈，RX-78-2鋼彈周邊一次看。





壽司郎 × 貓貓蟲咖波聯名 更多照片

▲壽司郎主題店限定桌面佈置，可愛的咖波探險隊正在尋找藏在迴轉壽司裡的美味。

▲長長咖波背著各種口味壽司可愛現身，粉絲必訪的壽司郎聯名主題店限定餐桌風景。

▲壽司郎主題店打卡牆面，跟著貓貓蟲咖波、狗狗與兔兔一起在店內展開尋寶大戰。

▲收藏指數滿分的咖波壽司盤，迴轉壽司款與偷吃鮪魚款限量周邊實體質感開箱。

▲藏身在壽司郎茶碗蒸裡的咖波絨毛吊飾，完美還原插畫IP經典又吸睛的獵奇設計。

▲壽司郎限量周邊咖波列車杯附帶精美外包裝盒，是2026年夏季最具話題性的實用小物。

▲全套六款壽司郎聯名壓克力吊飾盲袋開箱，包含隱藏版在內都是粉絲想收藏的夢幻周邊。