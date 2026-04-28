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線條小狗壽司店！爭鮮聯名線條小狗3款壽司 3大周邊一次看，線條小狗壽司娃必入手。

爭鮮線條小狗壽司加價購
2026-04-28 17:40文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

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爭鮮線條小狗聯名活動登場，結合聯名餐點、盲盒周邊與主題店體驗，編輯張人尹表示，粉絲們揪團約吃，可一次收藏多款口愛周邊小物。

超萌「線條小狗」變成壽司！爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS這次特別聯名療癒系IP「線條小狗」，讓粉絲在吃飯同時也能被馬爾濟斯「Maltese」與棕色黃金獵犬「小金毛」的可愛包圍。這波聯名在4/28起推出聯名餐點、超萌周邊小物滿額加購活動，還有線條小狗店裝場景，可以吃、可以拍、也能收藏，讓粉絲們討論度超高。

▲爭鮮攜手線條小狗推出聯名活動，讓Maltese與小金毛走進壽司餐桌，打造吃喝拍照收藏一次到位體驗（攝影：張人尹）
▲爭鮮攜手線條小狗推出聯名活動，讓Maltese與小金毛走進壽司餐桌，打造吃喝拍照收藏一次到位體驗（攝影：張人尹）
▲爭鮮於4/28起推出線條小狗聯名企劃，從餐點到周邊與店裝全面登場，吸引粉絲關注討論（攝影：張人尹）
▲爭鮮於4/28起推出線條小狗聯名企劃，從餐點到周邊與店裝全面登場，吸引粉絲關注討論（攝影：張人尹）


線條小狗聯名餐點好吃也好拍

爭鮮這次在4/28至6/8推出線條小狗聯名餐點，主打三款限定品項，讓粉絲邊吃邊拍。「小狗貼貼炙燒拼」結合和牛與鰈魚邊鰭，以蒜香炙燒堆疊風味，「小小狗愛明太鮭」將鱈明太子與鮭魚結合，呈現濃郁海味，另一款「小金毛吃漢堡排」則以蒜香漢堡排搭配起士與奶油乳酪醬，主打濃厚系路線。每份餐點都附上線條小狗限定插卡，讓粉絲們要打卡、要收藏。
▲爭鮮推出線條小狗聯名餐點三款，包含炙燒拼盤、明太鮭與漢堡排，打造好吃又好拍的用餐亮點（攝影：張人尹）
▲爭鮮推出線條小狗聯名餐點三款，包含炙燒拼盤、明太鮭與漢堡排，打造好吃又好拍的用餐亮點（攝影：張人尹）


盲盒環保袋冷水瓶療癒小物登場

除了餐點，爭鮮同步推出聯名周邊商品，其中最受關注的是六款「絨毛公仔盲盒」，將Maltese與小金毛玩偶上頭套，變身成稻荷壽司、鮮蝦與茶碗蒸造型，呆萌可愛大加分。另外也有三款環保袋、三款冷水瓶，分時段依次開賣。活動採會員加購方式，自4/28至6/8期間，只要單筆消費滿200元可購買1件，滿400元可購買2件，數量有限售完為止。
▲爭鮮推出線條小狗絨毛公仔盲盒六款，結合壽司與茶碗蒸造型設計，增加收藏驚喜感（攝影：張人尹）
▲爭鮮推出線條小狗絨毛公仔盲盒六款，結合壽司與茶碗蒸造型設計，增加收藏驚喜感（攝影：張人尹）


全台8間主題店打造沉浸式打卡場景

特別的是，這次爭鮮與線條小狗聯名也延伸到實體空間，爭鮮於全台打造8間期間限定主題店，從門口到用餐區全面換上線條小狗設計，讓粉絲一走進店內就能感受到角色氛圍。牆面與座位區都融入角色元素，無論是與Maltese合影或與小金毛拍照，每個角落都成為打卡熱點。
▲爭鮮打造線條小狗主題店共8間，從門口到用餐空間全面換上角色設計吸引粉絲拍照（攝影：張人尹）
▲爭鮮打造線條小狗主題店共8間，從門口到用餐空間全面換上角色設計吸引粉絲拍照（攝影：張人尹）


爭鮮X線條小狗加購商品資訊

活動時間：4/28(二)~6/8(一) 

活動方式：凡加入爭鮮APP會員，且於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿200元，即可購買1個線條小狗聯名系列商品；單筆消費滿400元即可購買兩個，依此類推，數量有限，售完為止。

商品開賣時間與加購價格:

4/28(二)：聯名款環保袋，共三款，加購價99元/款。

5/12(二)：聯名款絨毛公仔盲盒，共六款，加購價229元/款。

5/19(二)：聯名款冷水瓶，共三款，加購價129元/款。

看更多爭鮮X線條小狗加購小物

▲爭鮮同步推出環保袋與冷水瓶共六款設計，讓粉絲把線條小狗元素帶入日常使用情境（攝影：張人尹）
▲爭鮮同步推出環保袋與冷水瓶共六款設計，讓粉絲把線條小狗元素帶入日常使用情境（攝影：張人尹）
▲爭鮮於4/28起推出線條小狗聯名企劃，從餐點到周邊與店裝全面登場，吸引粉絲關注討論（攝影：張人尹）
▲爭鮮於4/28起推出線條小狗聯名企劃，從餐點到周邊與店裝全面登場，吸引粉絲關注討論（攝影：張人尹）
▲爭鮮聯名餐點皆附線條小狗限定插卡，讓粉絲用餐同時也能收藏角色設計提升打卡話題（攝影：張人尹）
▲爭鮮聯名餐點皆附線條小狗限定插卡，讓粉絲用餐同時也能收藏角色設計提升打卡話題（攝影：張人尹）
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記者 蕭芷琳
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