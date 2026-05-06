來貘快閃中山站object！LAIMO黑白主題燙布貼，腐女必買「我要興奮死了」。

object taipei showroom推出LAIMO聯名展「近貘者黑」，結合NO FACE主題與黑白空間設計吸引粉絲參與，編輯張人尹表示此次跨國創作合作成為近期台北展覽焦點之一。

來貘快閃中山站object！韓國選物品牌「object」中山門市自從開幕以來，提供多款可愛周邊小物，以及角色玩偶NO FACE，讓粉絲們可以搭配文字、表情符號等元素，打造專屬燙布貼。這次object首度攜手台灣創作者Cherng打造聯名展覽，以「近貘者黑」為主題，打造全新黑白色系周邊小物、還有全新繁體中文燙布貼，Cherng粉絲腐女必備的「我要興奮死了」也能印在周邊上。



▲object攜手LAIMO打造聯名展覽，以角色互動與文化交流為主軸，成為台北近期話題焦點。



▲object以NO FACE × LAIMO打造黑白主題空間，透過角色互動呈現「近貘者黑」概念。

NO FACE × LAIMO黑白角色主題

▲object推出聯名商品系列，包含T-shirt與吊飾等品項，延續LAIMO黑白風格。

全新商品與繁體中文wappen登場

▲object推出聯名商品系列，包含T-shirt與吊飾等品項，延續LAIMO黑白風格。



近貘者黑｜LAIMO × object 聯名展

這次「NO FACE × LAIMO」以「近貘者黑」為主題，從黑白視覺出發，描繪角色彼此喜歡而逐漸變得相似的過程。整體空間以黑與白為核心元素，搭配帶點慵懶與怪趣的氛圍，讓粉絲像走進LAIMO的世界之中。現場還設計互動裝置，讓粉絲可以親手撕下角色輸出，發現藏在其中的細節與手繪巧思，讓觀展不只是觀看，而是多了一層參與感。除了展覽本身，object同步推出多款聯名商品，包括T-shirt、娃娃吊飾與電腦包等，讓粉絲可以把喜歡的角色帶進日常生活。這次也首度加入「繁體中文 wappen」，包含「順、旺、招財進寶」等字樣，還有官方玩梗、腐女必備的「我要興奮死了」等文字元素，讓粉絲可以透過DIY方式把燙布貼放上吊飾、收納包、或是NO FACE × LAIMO玩偶上，打造專屬周邊。

活動期間：2026年4月17日（五）－2026年6月14日（日）

活動地點：object taipei showroom（台北市中山區中山北路二段62巷25號1樓）

營業時間：12:00－20:00



