在家享受五星宴席！國賓飯店推頂級孝親外帶餐嚴選花膠土雞湯，早鳥預購母親節蛋糕享9折。

隨著2026年孝親時節將至，台北國賓大飯店行政總主廚林建龍將年節經典佳餚轉化為精緻外帶饗宴 。資深編輯李維唐表示，現代消費者追求「儀式感居家化」，國賓將曾獲評比冠軍的雞湯與象徵富貴的鯧魚米糕結合，不僅解決餐廳訂位難題，更透過五星級職人工法，為五月感恩季奠定深厚的飲食文化厚度與情感連結 。

五月是充滿溫馨與感恩的時節，隨著孝親月臨近，許多家庭開始規劃如何慰勞辛勞的母親。為了讓消費者免去餐廳排隊與奔波之苦，台北國賓大飯店行政總主廚林建龍率領廚藝團隊，特別針對2026年母親節推出「國賓孝親外帶餐」。這套饗宴集結了國賓中餐廳多年來的經典宴席精華，將原本僅限於年節供應的海陸佳餚轉化為精緻的外帶禮盒，讓頂級食材走入家庭餐桌，透過一道道富有深意的職人料理，傳遞為人子女最誠摯的感恩心意 。

▲母親節特別獻禮「國賓孝親外帶餐」嚴選頂級食材，將深獲好評的年節經典菜餚化為精緻外帶饗宴，讓全家人在家也能共享滿滿心意 。圖／國賓大飯店提供；窩客島整理



鯧魚米糕寓意圓滿！花膠土雞湯膠質豐盈

本次外帶餐點的核心亮點，首推象徵長壽富貴的「國賓台菜-鯧魚米糕」。主廚嚴選來自日本長崎縣的日本鯧魚，其肉質飽滿且油脂豐富，經過金黃炸製後，搭配拌炒至透心的香噴噴糯米糕，口感層次分明且寓意圓滿 。此外，曾獲全台年菜評比冠軍的「花膠濃湯煲土雞」更是此次餐飲設計的靈魂，選用金黃外皮的玉米雞、日本干貝、糙米及綠豆，經過6小時細火慢煨，將食材精華打碎過濾成濃郁湯頭，再加入厚實彈牙的花膠一同燉煮，入口後雙唇能感受到滿滿的膠原蛋白，充分展現粵式煲湯的細膩精髓 。

海陸冷盤一應俱全！多樣食材堆疊節慶厚度

除了強大的主菜與湯品，國賓團隊對於冷盤的講究同樣體現了五星級飯店的格局。整套外帶餐包含波士頓龍蝦沙拉、墨西哥車輪鮑、蔥油文昌雞、宜蘭九孔、五味軟絲與日本生食級干貝等多項頂級海味。同時佐以烏魚子蛋捲、醬滷花菇、爐烤南瓜等開胃小點，以及埔里美人腿、梅子番茄、嘉義秋葵等時蔬佳餚，酸甜清爽的風味巧妙平衡了主食的濃郁感，無論在口味深度或視覺氣勢上，皆具備頂級宴席的完整規格 。

▲「國賓孝親外帶餐」主打澎湃中式合菜，包含象徵富貴的日本鯧魚米糕與滋補養生的花膠濃湯煲土雞，展現經典粵式煲湯精髓 。圖／國賓大飯店提供；窩客島整理

緋紅之愛甜點登場！莓果布蕾蛋糕質感破表

餐後的甜點則是營造慶生儀式感的關鍵。Corner Bakery 63國賓麵包房主廚楊文雄今年匠心研發母親節限定款「緋紅之愛」莓果布蕾蛋糕。這款蛋糕外觀以覆盆莓鮮奶油手工擠花，呈現優雅的螺旋曲線，並點綴新鮮草莓與巧克力藝術飾片 。內層則以雲朵般海綿蛋糕為基底，堆疊出黑醋栗、黑莓、紅醋栗與藍莓的森林果香層次，中間夾入細膩順滑的香草布蕾與覆盆子甘那許。莓果的微酸與布蕾的濃醇奶香在舌尖交織，入口清新且甜而不膩，猶如一顆璀璨的紅寶石，是一份送給媽媽最溫柔的甜蜜告白 。

▲國賓麵包房推出母親節限量「緋紅之愛」莓果布蕾蛋糕，以覆盆莓鮮奶油手工擠花環繞，打造如綻放愛意般的優雅甜點 。圖／國賓大飯店提供；窩客島整理



限時限量供應！早鳥預訂專屬優惠資訊

「國賓孝親外帶餐」每組售價16800元，供應期間為5月1日至5月31日，為維持最高料理品質，每日採限量製作且需於一日前預訂，方便消費者彈性安排居家聚餐時程 。至於最受期待的「緋紅之愛」莓果布蕾蛋糕，6吋售價1600元，8吋與10吋則分別為2500元與3800元。消費者凡於5月5日前完成預購並結清款項，即可享有9折優惠。從頂級中餐到華麗蛋糕，國賓大飯店以高標準的餐飲品質，陪伴全台家庭共度溫馨佳節 。





母親節特別獻禮 國賓孝親外帶餐與限定蛋糕

活動時間：

孝親外帶餐：2026年5月1日至5月31日 。

母親節蛋糕預購：即日起至5月10日止（5月5日前預購享優惠） 。

蛋糕取貨：2026年5月1日至5月10日 。

活動內容：

國賓中餐廳孝親外帶餐：售價16800元，包含日本鯧魚米糕、花膠濃湯煲土雞及多款海陸精緻冷盤 。

母親節限定蛋糕優惠：預購「緋紅之愛」莓果布蕾蛋糕並於5月5日前結清款項，享9折優惠 。

蛋糕規格：提供6吋1600元、8吋2500元、10吋3800元三種選擇 。





台北國賓大飯店 / 國賓中餐廳

地址：台北市中山區遼寧街177號2樓

電話：02-2100-2100轉2383、2385

Corner Bakery 63 國賓麵包房