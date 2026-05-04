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台北沈浸式球形展覽！免費看C-LAB穹頂劇場實驗展演計畫，2大展覽免搶票免費逛。

臺灣當代文化實驗場C-LABFUTURE VISION LAB 2026台北展覽
2026-05-04 18:40文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:C-LAB
編輯 鄭亦庭

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台北沈浸式球形展覽空間必拍！C-LAB穹頂劇場實驗展演計畫「FUTURE VISION LAB 2026」至6/7每週末登場，編輯鄭亦庭表示：C-LAB展演免費索票、2大免費展覽排隊直接入場。

台北沈浸式球形展覽帶你看！C-LAB 穹頂劇場實驗展演計畫「FUTURE VISION LAB 2026」，即日起至6月7日倒數5個週末，於臺灣當代文化實驗場東草坪登場，本次活動匯聚來自台、法、西、日、韓、美等地的16檔節目、19件作品，現場演出、沉浸式展覽、播映作品等多種形式的沈浸式體驗，展覽地點鄰近捷運忠孝新生站，步行僅需10分鐘，超震撼沉浸式展覽亮點，以及還能入場的展覽節目帶你看。

▲臺灣當代文化實驗場C-LAB 穹頂劇場實驗展演計畫「FUTURE VISION LAB 2026」索票免費入場，即日起至6月7日倒數5個週末。
▲臺灣當代文化實驗場C-LAB 穹頂劇場實驗展演計畫「FUTURE VISION LAB 2026」索票免費入場，即日起至6月7日倒數5個週末。
▲FUTURE VISION LAB 2026開場影像《萬象之初》，從微觀原子到浩瀚宇宙，展現生命與創世的循環。
▲FUTURE VISION LAB 2026開場影像《萬象之初》，從微觀原子到浩瀚宇宙，展現生命與創世的循環。

FUTURE VISION LAB 2026現場展演

臺灣當代文化實驗場「C-LAB穹頂劇場」為全臺唯一巨型移動式戶外沉浸體驗空間，今年「FUTURE VISION LAB 2026」帶來5檔現場演出、2檔展覽與13件播映作品，在穹頂空間中展演超好拍，其中現場展演最具臨場魅力，《眾聲場：環形運動》運用田野錄音建構循環流動的聲音場域，C-LAB自製節目《未來視覺派對#3》邀請藝術家們即興演出，呈現影像與聲音的自由交融。

▲臺灣當代文化實驗場C-LAB 穹頂劇場實驗展演計畫「FUTURE VISION LAB 2026」索票免費入場，即日起至6月7日倒數5個週末。
▲臺灣當代文化實驗場「FUTURE VISION LAB 2026」於C-LAB穹頂劇場登場，為全臺唯一巨型移動式戶外沉浸體驗空間。

臺灣作品國際首映後回歸

本次展演也有多部在國際首映後回歸，像是《時間層理》利用穹頂場域重新詮釋時間的物質性，打破線性敘事大家可以在音像與感知間重新校準時間的體驗；《新摩登時代》，由初未來與超維度、江戶未來世、排灣族歌手Kivi、電音DJ賴皮與林強等跨界藝術家合作，以臺灣文化元素結合 AI 世代的數位奇想，呈現幽默詼諧的視覺風格。

▲FUTURE VISION LAB 2026臺灣作品《時間層理》、《新摩登時代》國際首映後回歸。
▲FUTURE VISION LAB 2026臺灣作品《時間層理》、《新摩登時代》國際首映後回歸。

FUTURE VISION LAB 2026 穹頂短片形式展演首度登場

本次首度邀請國內外藝術家以「短片」形式挑戰穹頂影像創作，呈現4件不同風格的作品，日本藝術家barbe_generative_diary以《描繪寂靜》將環境聲音轉譯為精密幾何軌跡；韓國藝術家李根耀則透過光的流動捕捉公共空間中人群互動的《共享沉浸：一條街的記錄》；韓國女性藝術家兪志美的《非體 1》將穹頂想像為乳房的延伸，透過整形諮詢對話探討身體經驗與自我認同；台灣藝術家謝鎮璘《光所到之處》光的運行與能量流動為核心，將時間、空間與感知交織成多變的視覺場。

▲FUTURE VISION LAB 2026穹頂影像創作《描繪寂靜》將環境聲音轉譯為精密幾何軌跡。
▲FUTURE VISION LAB 2026穹頂影像創作《描繪寂靜》將環境聲音轉譯為精密幾何軌跡。
▲FUTURE VISION LAB 2026穹頂影像創作《共享沉浸：一條街的記錄》、《光所到之處》。
▲FUTURE VISION LAB 2026穹頂影像創作《共享沉浸：一條街的記錄》、《光所到之處》。

臺灣當代文化實驗場C-LAB 2大展覽排隊入場

今年展映作品主題橫跨自然、生態、時間與數位文明等，開場作品《萬象之初》從微觀原子到浩瀚宇宙，展現生命與創世的循環；《循鹿》回溯400年前的西拉雅族狩獵場景；《深層根木》以植物與地震為媒介，探索AI與人類、自然共生的可能性；黏土逐格動畫《山之夜曲》呈現科羅拉多山區夜晚的自然節律，其中2檔展覽現場排隊就能入場觀賞，《誤差追獵》藉由聲音與影像在不同方位述說各自的「真實」，引發觀眾思考知識、歷史與認知；而《虛迷山》則在穹頂空間展開當代社會與神話的奇幻對話，各種展演讓觀眾在C-LAB的穹頂空間下享受最震撼的台北沈浸式展演。

▲現場排隊免費入場！臺灣當代文化實驗場C-LAB展覽《虛迷山》展開神話與當代社會的交錯想像。
▲現場排隊免費入場！臺灣當代文化實驗場C-LAB展覽《虛迷山》展開神話與當代社會的交錯想像。
▲現場排隊免費入場！C-LAB展覽《誤差追獵》藉由聲音與影像在不同方位述說各自的「真實」，重新思考知識、歷史與認知的多元可能性。
▲現場排隊免費入場！C-LAB展覽《誤差追獵》藉由聲音與影像在不同方位述說各自的「真實」，重新思考知識、歷史與認知的多元可能性。

臺灣當代文化實驗場C-LAB FUTURE VISION LAB 2026 

展覽時間：即日起至6/7(日)
展覽地點：C-LAB 穹頂劇場東草坪(臺北市大安區仁愛路三段55號)

注意事項：
1、演出內容有部分包含強烈閃光，敬請斟酌入場。
2、因活動場地為鏡面地板，建議請穿著「褲裝」進場觀賞。
3、因場內空間有限，禁止鋪設野餐墊、椅子；若有其他需求，請洽詢現場工作人員協助。
4、播映過程可拍照、即時動態拍攝，但禁止使用閃光燈及腳架。
主辦單位保有調整與變更活動之權利。

臺灣當代文化實驗場C-LAB FUTURE VISION LAB 2026  播映及現場演出資訊

1、每場次皆需事先索票，一人一票憑票入場。
2、每場播映/現場演出於開演前10分鐘開放入場，並不開放遲到觀眾入場。
3、每週一將開放〔隔週末展映場次〕索票，請密切追蹤「C-LAB 未來視覺實驗室」臉書或「臺灣當代文化實驗場C-LAB」ACCUPASS。

臺灣當代文化實驗場C-LAB FUTURE VISION LAB 2026 展覽資訊

魏廷宇《誤差追獵》

展出時間：5/22-5/24
入場事項：
1、每12分鐘為一梯次，每梯次開放30人進場體驗。
2、進場方式採現場排隊依序入場，直到該梯次人數額滿為止。
3、若想要再次體驗作品，需於前一梯次結束後先離場並重新排隊依序等候入場。
4、開放入場時若排隊人員不在現場即視同放棄，需重新排隊依序等候入場。

姚瑞中 X 郭一 X Meuko! Meuko《虛迷山》

展出時間：5/28-5/31
入場事項：
1、採現場排隊依序入場，場內人數額滿為止。
2、場內人數上限為100人，若額滿請等候場內觀眾離場後，依現場人數管制進場。
3、開放入場時若排隊人員不在現場即視同放棄，需重新排隊依序等候入場。

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