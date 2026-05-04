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CoCo買一送一！CoCo 5月優惠奶茶三兄弟40元開喝，加碼茉香凍奶綠買一送一。

CoCo買一送一奶茶三兄弟飲料
2026-05-04 10:19文字：編輯 張人尹 圖片提供:CoCo
編輯 張人尹

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CoCo都可5月優惠包含2杯80與好友日買一送一，編輯張人尹表示這波優惠鎖定人氣品項「奶茶三兄弟、葡萄柚果粒茶」，不論平日假日都能幫飲料控省一波。

CoCo買一送一開喝！這次CoCo都可讓飲料控整個5月都有優惠，從平日上班續命、假日逛揪約喝都能用得到，這次CoCo 5月優惠券主打指定飲品2杯80元，不論是咀嚼系奶茶、清爽果茶、還是超人氣「奶茶三兄弟」，通通都優惠。同時CoCoy再加碼5/6好友日「茉香凍奶綠」買一送一，讓飲料控小確幸開喝。

▲CoCo都可推出2杯80元優惠，包含超人氣布丁三兄弟，適合粉絲整月分次使用。
▲CoCo都可推出2杯80元優惠，包含超人氣布丁三兄弟，適合粉絲整月分次使用。

2杯80元指定飲品整月都能用券喝

CoCo都可在2026/5/1-2026/5/31推出「2杯80元」優惠，粉絲只要透過官方LINE領券，就能在線上平台點購指定品項，包含奶茶三兄弟 、葡萄柚果粒茶、手作仙草凍乳，任選2杯80元。每人可領6張券，相當於最多可購買12杯，整個月都能使用，無論是自己慢慢喝或揪同事一起分，都相當方便。採用線上點單、門市取餐的方式，讓飲料控不用大熱天在現場排隊。
▲CoCo都可推出5月整月飲品優惠，主打線上領券與門市取餐，粉絲可輕鬆安排日常飲料補給，提升生活小確幸。
▲CoCo都可推出5月整月飲品優惠，主打線上領券與門市取餐，粉絲可輕鬆安排日常飲料補給，提升生活小確幸。


好友日限定茉香凍奶綠買一送一

這次CoCo更在2026/5/6好友日，加碼推出「茉香凍奶綠(L)買一送一」快閃優惠，粉絲只要透過官方LINE領券，即可享2杯60元優惠，每人可領2張券，最多可購買4杯。這款「茉香凍奶綠」以茉莉花窨製綠茶為基底，再加入手作茉香茶凍，呈現清爽帶香氣的口感，適合想喝奶茶又不想太厚重的粉絲，夏天消暑喝剛剛好。
▲CoCo都可好友日推出茉香凍奶綠買一送一優惠，粉絲可用2杯60元價格入手清爽系奶綠。
▲CoCo都可好友日推出茉香凍奶綠買一送一優惠，粉絲可用2杯60元價格入手清爽系奶綠。


CoCo 5月優惠2杯80元

活動日期：5/1-5/31於都可訂線上領券，天天都能點

活動平台：請於都可訂線上領券享優惠

活動品項：
奶茶三兄弟、葡萄柚果粒茶、手作仙草凍乳，任選2杯只要80元。


CoCo 5/6好友日優惠

活動期間：2026/5/6

活動平台：透過CoCo官方LINE線上點購

活動內容：茉香凍奶綠(L)第二杯0元，2杯60元。每人可領2張券(=4杯飲料)

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