全家手標泰奶霜淇淋！五桐號聯名泰奶冰領軍6大新品，白桃甜點加碼開賣。

全家聯名五桐號推出「泰式奶茶霜淇淋」！加碼「梅子芒果酷繽沙」與粉嫩蜜桃季甜點。編輯 鄭雅之表示：巷口全家要變成甜點店了！

全家霜淇淋又出招了！這次找來超人氣手搖飲「五桐號」，將熱銷萬杯的手沖泰奶化身為消暑霜淇淋，並選在立夏節氣正式登場，不僅還原正宗泰式風味，橘紅色的外觀更是吸睛度十足。為了讓霜淇淋控、泰奶控一次滿足，還沒開賣就在社群掀起話題。全家也特別祭出快閃優惠，包含連續3天的隨買跨店取5支188元，以及購買即可以18元加購限量金鏟匙的趣味活動。



▲手搖控必搶五桐號聯名「泰式奶茶霜淇淋」，橘紅色外觀搭配聯名紙套成為社群打卡熱點。

▲高顏值甜點「白桃香緹塔」使用手工蜜桃優格醬，大塊白桃果肉釋放酸甜多層次口感。





全家Ｘ五桐號聯名手標泰奶霜淇淋！

全家Ｘ五桐號聯名「泰式奶茶霜淇淋」，特別指定使用泰國最經典的手標紅茶製成，將茶香的厚度與煉乳奶水的甘甜比例完美拿捏。入口時能感受到滑順的奶味，隨之而來的是泰奶特有的濃郁茶韻。若是想體驗更豐富的層次，不少饕客建議搭配紐西蘭起司粉製成的「起司蛋糕口味」，微鹹的乳酪中和了泰奶的甜感，鹹甜交織的獨特風味讓霜淇淋口感更加細膩，是今年夏季不能錯過的味道。



▲全家霜淇淋聯名五桐號推出「泰式奶茶霜淇淋」，復刻手搖飲正宗手標紅茶風味。





大人系CHOYA梅子芒果酷繽沙

除了手搖聯名款之外，全家再度攜手日本品牌推出的「CHOYA梅子芒果酷繽沙」，也是今年夏季的重頭戲。這款冰沙將酸爽的紀州南高梅汁與濃郁芒果結合，內含驚喜的芒果青果粒，讓每一口都充滿嚼勁與清涼感。對於辛苦工作的上班族來說，最療癒的吃法莫過於將整瓶梅酒倒入冰沙中，享受清爽果香與微醺酒香交織的滋味。目前活動期間更提供合購優惠價，讓大家在忙碌的生活之餘，能用銅板價換來一份專屬的大人系享受。



▲大人系「梅子芒果酷繽沙」加入芒果青果粒，推薦搭配「至極梅酒」享受夏季微醺時光。





夢幻蜜桃甜點全家就能吃

不讓冰品專美於前，全家近期也吹起浪漫的粉紅旋風，推出一系列以白桃為主題的精緻點心。主打款「白桃香緹塔」不僅外型優雅，手工熬煮的蜜桃優格醬與大塊白桃果肉，呈現出宛如法式甜點店的高級質感。若是喜愛輕盈口感，「桃氣奶霜蛋糕」與「紅烏龍滿餡麵包」則是午茶的最佳搭檔。目前搭配指定咖啡更享有甜點半價的常態好康，在辦公室或家附近的轉角，輕鬆實現充滿果香的浪漫下午茶時光。



▲全家蜜桃季甜點粉嫩登場，集結「白桃香緹塔」與「桃氣奶霜蛋糕」打造清爽果香下午茶。





全家Ｘ五桐號 泰奶霜淇淋

售價：49元

優惠：

5/5至5/7期間，全家APP隨買跨店取享Fami!ce霜淇淋5支188元。

店舖購買任一口味霜淇淋，加18元送限量迷你金鏟匙一支。





全家CHOYA酷繽沙聯名新品

售價：65元

優惠：

即日起至5/12，CHOYA梅子芒果酷繽沙嚐鮮價59元。

5/26前，購買指定酷繽沙任一款與「The CHOYA至極梅酒」合購，享組合價119元。





全家甜點蜜桃季甜點新品

品項：



白桃香緹塔：69元

桃氣奶霜蛋糕：49元

蜜桃颶風蛋糕：45元

生白桃紅烏龍滿餡：39元



優惠：

購買minimore甜點系列，搭配Let's Café中杯以上指定咖啡，享甜點全品項半價。

蜜桃系列指定麵包、蛋糕，搭配指定飲品享59元餐促優惠。





甜點控要收下2026新清單！

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