午後の紅茶聯名紅帽子！幸福の午茶雙重奏快閃店，免費喝午後紅茶 免費吃紅帽子。

KIRIN午後の紅茶與紅帽子推出「幸福の午茶雙重奏」快閃店活動，編輯張人尹表示，粉絲完成互動關卡就有下午茶體驗、還有機會抽周邊小物。

午後の紅茶聯名紅帽子！為了讓粉絲用紅茶、點心打造最優雅下午茶，這次KIRIN「午後の紅茶」特別攜手「紅帽子」共同打造「幸福の午茶雙重奏」快閃店，透過期間限定空間與體驗活動，免費提供茶飲試飲、還有機會抽中限定版聯名禮盒、聯名小物等，讓粉絲享受喝茶、吃餅乾的氣質下午茶。



▲KIRIN午後の紅茶聯名紅帽子，打造幸福の午茶雙重奏快閃店，讓粉絲用紅茶與點心享受優雅下午茶。（攝影：張人尹）



▲KIRIN午後の紅茶現場提供試飲，並完成問答即可兌換幸福午茶組，免費體驗紅茶與餅乾搭配。（攝影：張人尹）

快閃闖關體驗蒐集限定紀念明信片

▲KIRIN午後の紅茶快閃店規劃四大闖關體驗，讓粉絲認識茶葉與點心搭配，並蒐集套章。（攝影：張人尹）

幸福午茶組與打卡抽獎同步登場

▲KIRIN午後の紅茶設有打卡抽獎活動，粉絲有機會抽中聯名禮盒、杯盤組與幸福御守等周邊。（攝影：張人尹）

發票登錄抽家電再拿品牌限定贈品

▲KIRIN午後の紅茶推出發票登錄活動，購買系列商品即可參加抽獎，拿品牌限定贈品。（攝影：張人尹）



▲KIRIN午後の紅茶發票登錄有機會獲得SMEG家電，與品牌造型積木、迷你燈箱等療癒小物。（攝影：張人尹）

KIRIN「午後の紅茶X紅帽子」「幸福の午茶雙重奏」活動資訊

「幸福の午茶雙重奏」快閃店設於新順益紅帽子喜餅台北門市，活動期間為2025/5/8-2025/6/7每週五六日11:00-18:00。現場規劃四大闖關體驗，除了認識午後の紅茶的茶葉、還能了解茶與點心的搭配，粉絲可依動線逐站完成任務並蒐集套章，最終拼出聯名明信片作為紀念。活動現場由KIRIN「午後の紅茶」試飲開場，完成互動問答後即可兌換「幸福午茶組」，免費品嚐到紅茶與紅帽子餅乾的搭配。除了體驗內容，現場也設有拍照打卡機制，粉絲完成拍照即可參與抽獎，有機會帶回「午後の紅茶 紅帽子聯名禮盒」、杯盤組、幸福御守以及小徽章等周邊。讓粉絲們不只拍照打卡，也能把好禮帶回家。除了聯名快閃店之外，KIRIN「午後の紅茶」同步推出發票登錄活動，在5/1-6/30期間內購買午後紅茶系列商品並完成登錄，即可參加抽獎，有機會獲得SMEG時尚小家電，或兌換超可愛「午後の紅茶品牌限定造型積木」、「迷你三角燈箱」等療癒小物，讓粉絲們通通要收藏。

活動期間：2025/5/8-6/7（每週五、六、日11:00-18:00）

活動地點：新順益紅帽子喜餅台北門市（臺北市大安區仁愛路三段118 巷16號1樓）

活動內容：

闖關體驗四大關卡，完成挑戰可兌換聯名午茶組

現場拍照打卡即可參加抽獎活動





KIRIN「午後の紅茶」發票登錄活動資訊

活動期間：2025/5/1-6/30

活動方式：

活動期間購買「台灣麒麟啤酒股份有限公司」進口之「午後紅茶」系列商品，登錄發票即可抽 SMEG 時尚小家電、或兌換午後紅茶品牌限定造型積木或迷你三角燈箱等療癒贈品。





看更多午後の紅茶X紅帽子 活動周邊小物

▲KIRIN午後の紅茶攜手紅帽子推出期間限定體驗，粉絲有機會抽中聯名禮盒。（攝影：張人尹）



▲KIRIN午後の紅茶聯名紅帽子，打造幸福の午茶雙重奏快閃店，讓粉絲用紅茶與點心享受優雅下午茶。（攝影：張人尹）



▲KIRIN午後の紅茶攜手紅帽子推出期間限定體驗，粉絲打卡有機會抽中聯名針織袋。（攝影：張人尹）

