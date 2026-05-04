午後の紅茶聯名紅帽子！幸福の午茶雙重奏快閃店，免費喝午後紅茶 免費吃紅帽子。

KIRIN午後の紅茶與紅帽子推出「幸福の午茶雙重奏」快閃店活動，編輯張人尹表示，粉絲完成互動關卡就有下午茶體驗、還有機會抽周邊小物。
午後の紅茶聯名紅帽子！為了讓粉絲用紅茶、點心打造最優雅下午茶，這次KIRIN「午後の紅茶」特別攜手「紅帽子」共同打造「幸福の午茶雙重奏」快閃店，透過期間限定空間與體驗活動，免費提供茶飲試飲、還有機會抽中限定版聯名禮盒、聯名小物等，讓粉絲享受喝茶、吃餅乾的氣質下午茶。
快閃闖關體驗蒐集限定紀念明信片「幸福の午茶雙重奏」快閃店設於新順益紅帽子喜餅台北門市，活動期間為2025/5/8-2025/6/7每週五六日11:00-18:00。現場規劃四大闖關體驗，除了認識午後の紅茶的茶葉、還能了解茶與點心的搭配，粉絲可依動線逐站完成任務並蒐集套章，最終拼出聯名明信片作為紀念。
幸福午茶組與打卡抽獎同步登場活動現場由KIRIN「午後の紅茶」試飲開場，完成互動問答後即可兌換「幸福午茶組」，免費品嚐到紅茶與紅帽子餅乾的搭配。除了體驗內容，現場也設有拍照打卡機制，粉絲完成拍照即可參與抽獎，有機會帶回「午後の紅茶 紅帽子聯名禮盒」、杯盤組、幸福御守以及小徽章等周邊。讓粉絲們不只拍照打卡，也能把好禮帶回家。
發票登錄抽家電再拿品牌限定贈品除了聯名快閃店之外，KIRIN「午後の紅茶」同步推出發票登錄活動，在5/1-6/30期間內購買午後紅茶系列商品並完成登錄，即可參加抽獎，有機會獲得SMEG時尚小家電，或兌換超可愛「午後の紅茶品牌限定造型積木」、「迷你三角燈箱」等療癒小物，讓粉絲們通通要收藏。
KIRIN「午後の紅茶X紅帽子」「幸福の午茶雙重奏」活動資訊
活動期間：2025/5/8-6/7（每週五、六、日11:00-18:00）
活動地點：新順益紅帽子喜餅台北門市（臺北市大安區仁愛路三段118 巷16號1樓）
活動內容：
闖關體驗四大關卡，完成挑戰可兌換聯名午茶組
現場拍照打卡即可參加抽獎活動
KIRIN「午後の紅茶」發票登錄活動資訊
活動期間：2025/5/1-6/30
活動方式：
活動期間購買「台灣麒麟啤酒股份有限公司」進口之「午後紅茶」系列商品，登錄發票即可抽 SMEG 時尚小家電、或兌換午後紅茶品牌限定造型積木或迷你三角燈箱等療癒贈品。