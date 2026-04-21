2026暑假必逛台北展覽！波特羅特展首度來台，超過百件圓滾滾畫作預售票開賣。

波特羅特展首度來台！6/19起於中正紀念堂展出超療癒圓滾滾人物、食物，編輯鄭亦庭表示：台北波特羅特展預售票4/22開賣。

超療癒圓滾滾畫作來台！哥倫比亞藝術大師費爾南多·波特羅，以獨特的「膨脹美學」聞名創作出圓滾骨的人物、食物畫作，今年首度在台展出《圓潤的魔法 波特羅特展》，集結高達118 件最具「份量」 圓滾滾的代表性作品，展覽自6月19日起在中正紀念堂展出，預售票將於4/22中午在udn售票網、KKday 搶先開賣，今年度最療癒展覽跟親友、小孩來逛都很適合。



▲中正紀念堂展覽療癒係必拍！哥倫比亞藝術大師波特羅特展首度登台，展示118件圓滾滾代表作品。





波特羅圓滾滾風格必拍

哥倫比亞大師波特羅的「圓滾滾風格」來自藝術家年輕時，將曼陀林琴琴身中央的圓孔縮小，,使樂器看起來彷彿向外膨脹，進而重新思考比例與體積間的關係，波特羅的「圓滾滾」膨脹美學此誕生，這種「圓滾滾」主義貫穿所有作品，從靜物、人物肖像、宗教題材都能看到圓滾滾的模樣，讓大家一看就有印象、都能輕鬆欣賞。



▲台北波特羅特展！波特羅「圓滾滾」主義貫穿所有作品，圓滾滾靜物、人物肖像、宗教題材一次看。





台北波特羅特展首度來台

本次台北波特羅展覽展出超過百件畫作、立體雕塑，以獨特的圓潤視角與細膩觀察，在馬戲團系列熱鬧氛圍中小人的憂鬱情感，以及誇張造型的修女與神父，將對神職人員的諷刺藏在圓潤龐大的身軀裡，另外也有向藝術大師致敬的系列作品，展現波特羅不同時期的創作脈絡與風格作品，將是有史以來最大規模的波特羅作品完整展出，絕對是今年夏天必逛的台北展覽。



▲波特羅特展首度來台！馬戲團系列、宗教題材等超過百件畫作、立體雕塑首度來台。





中正紀念堂波特羅特展預售票開賣

中正紀念堂《圓潤的魔法 波特羅特展》預售票將於4月22日開搶，預售單人票400 元、預售雙人票 780 元，更有謝哲青講座套票 999 元、限量600 組圓滾滾好友套票 490 元，都搶先在udn售票網、KKday開賣，台北中正紀念堂波特羅特展快趁預售期間先搶票。



▲中正紀念堂波特羅特展預售攻略！預售單人票400元、預售雙人票780元，4月22日搶先在udn售票網、KKday開賣。





圓潤的魔法 波特羅特展 展覽資訊

展覽日期：2026.6.19-10.11

展覽地點：國立中正紀念堂 1 展廳





圓潤的魔法 波特羅特展 票價資訊

1、預售票

預售期間：4/22中午12:00~6/18

預售單人票400元

預售雙人票780元

圓滾滾好友套票490元(兩人同行，限量共600組，賣完為止)

6/27謝哲青講座套票999元 (座位有限，售完為止)

語音導覽套票540元

導覽手冊套票730元

展覽圖錄套票1680元





2、展覽期間票

販售期間：6/19～10/11

展期單人票490元

展期雙人票920元

展期三人票1370元

優待票470元

愛心票245元

未滿3歲兒童免門票



販售期間：6/19～9/30

導覽手冊套票840元

展覽圖錄套票1840元



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