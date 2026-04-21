三峽壽司控要吃！一条通插旗北大特區，0元多一貫壽司、再送現金券。

一条通插旗北大特區！現點現做搭配新幹線直送。限時祭出加量不加價與現金券大放送優惠。編輯 鄭雅之表示：平價壽司60元吃三貫生鮭魚真的好佛！

三峽壽司控快看過來，超人氣的「一条通新幹線壽司」終於正式插旗北大特區！一条通全台第30間門市正式開幕，不僅帶來現點現做的道地日式風味，更延續品牌最吸引人的新幹線送餐服務。為了慶祝新店開幕，品牌更豪氣推出連續一個月的超強優惠，包含大家最愛的加量不加價以及滿額現金券回饋，絕對是近期三峽在地居民與北大學生族群的聚餐首選。



▲一条通獨特的日本新幹線造型列車送餐體驗趣味性十足。

▲飽滿彈牙的鮮蝦搭配濃郁蟹膏的高CP值豪華組合。(攝影：編輯 鄭雅之)





開幕加量不加價優惠

不同於一般的迴轉壽司店，這裡每個桌面都提供平板螢幕點餐，由場內師傅現點現做，再由日本新幹線造型列車直送到面前，用最新鮮且現做的美味擄獲壽司控。現在更有期間限定的「2加1」大餐，從鮮蝦雙拼鮭魚肚到焦糖鮭魚，每一款都誠意加量。這種視覺與味覺的雙重享受，讓民眾不用花大錢就能吃到高品質握壽司，難怪才剛開幕就吸引許多在地居民與學生族群前來排隊朝聖。



▲一条通三峽北大特區新開店，推薦必點鮮甜蝦壽司與生鮭魚系列。





三峽壽司控又多一間必吃

一条通壽司看準三峽北大特區成熟的住宅機能與龐大學生需求，進駐大學路希望成為鄰里間想吃壽司時的第一選擇。除了內用體驗極佳，店內也針對現代人忙碌的生活節奏，強化了外帶與外送的便利性，讓高品質的美味隨時都能抵達。品牌承諾未來會持續在台灣擴張版圖，讓更多人能以親民的價格，享受到這種充滿趣味且品質穩定的日式餐飲服務，讓忙碌的生活中也能擁有一份充滿質感的美味享受。



▲鮮味濃郁的蟹膏軍艦壽司是許多壽司控的必吃推薦。

一条通 三峽北大門市 店家資訊

地址：新北市三峽區大學路147號1樓

營業時間：11:00 - 21:30





一条通 三峽北大門市 開幕優惠

活動日期： 2026年4月15日起

活動內容：

週週增量 2+1 接力賽

北大獨家限定：鮮蝦雙拼鮭魚肚、龍蝦沙拉、炙烤鯖魚、焦糖鮭魚。





北大獨家限定：鮮蝦雙拼鮭魚肚、龍蝦沙拉、炙烤鯖魚、焦糖鮭魚。 4月限定品項：生鮭魚 60元、迷你雞球軍艦 40元、牛五花雙拼赤蝦 60元。





滿額大方送現金券

4月15日起為期一個月，單筆消費滿300元送50元現金券，滿600元送100元，依此類推。





喜歡吃日式料理的也不能錯過！

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一条通 三峽北大門市 更多照片

▲口感豐滿油脂分布均勻的超人氣經典生鮭魚壽司。

▲桌邊平板點餐直送現點現做的多樣化握壽司組合。

▲香氣撲鼻且入口即化的美味炙燒系列比目魚握壽司。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲插旗三峽大學路的一条通新幹線壽司新店外觀。