巨型博美免費拍！屏東看海美術館狗狗雕塑展搶先看， 柴犬 貴賓狗狗雕塑超療癒。

屏東看海美術館雕塑展《日常偏移》展出各種狗狗、水豚等雕塑超可愛，編輯鄭亦庭表示：屏東看海美術館戶外巨型博美犬打卡點必拍。

屏東看海美術館狗狗雕塑展超可愛！屏東看海美術館這次推出台日藝術家聯展《日常偏移》，邀請台灣藝術家蔡潔莘與日本雕塑家佐野美里共同策劃，展出32件雕塑作品，各種生動的狗狗、水豚、獨角獸雕塑等超療癒，同時戶外更會有巨型博美犬充氣裝置，讓大家展內展外一次拍個夠，展覽將在4/18展出，假日約會、帶小孩來看超可愛屏東狗狗雕塑展。

▲屏東看海美術館《日常偏移》特展於4月18日登場，展出32件狗狗、水豚、獨角獸等雕塑。



▲屏東看海美術館《日常偏移》台日藝術家共同展出，看海美術館呈現療癒系日常風景。





屏東看海美術館巨型博美犬打卡點

屏東看海美術館《日常偏移》請台日藝術家共展出32件作品，包含3件由佐野美里專為屏東創作的全新力作，並同步公開珍貴的創作手稿，除了室內展覽的療癒動物雕塑作品，更在戶外打造大型博美犬充氣裝置，超萌的巨型博美犬造型一定要拍，展覽自4月18日展至 7月19日，快安排時間到屏東拍一波。



▲屏東看海美術館戶外巨型博美犬充氣裝置造型必拍，打造屏東最夯打卡景點。





屏東看海美術館狗狗雕塑超療癒

本次屏東看海美術館《日常偏移》展覽透過兩位藝術家的創作視角，帶大家在平凡之中看見深刻的情感變化，其中日本雕塑家佐野美里以「狗」作為自我的投射，可以看見柴犬、貴賓犬、巴哥犬等多種造型的狗狗雕塑，透過不同姿態呈現內心情緒，每件作品就像被凝結的心理場景，呈現依附、警覺與脆弱等多重情緒。



▲屏東看海美術館狗狗雕塑展！日本藝術家佐野美里以柴犬、貴賓過等狗狗雕塑作品呈現內心的情緒場景。





屏東看海美術館必拍超療癒水豚雕塑

本次展覽也同步展出台灣藝術家蔡潔莘的紙漿雕塑作品，現場展出水豚、袋鼠、變色龍與獨角獸等作品，生動呈現人、動物與自然生命之間緊密的情感連結，在創作過程中，也特別融入環保理念，以低耗能、減少廢棄物的方式進行，賦予紙漿全新的藝術生命力，這些帶有幽默感的動物雕塑，讓大家在繁忙的生活節奏中慢下腳步，重新感受到日常陪伴與依戀的溫度。



▲台灣藝術家蔡潔莘運用紙漿雕塑打造療癒水豚，展現人與動物間的情感依附。



▲屏東看海美術館蔡潔莘紙漿雕塑作品以環保媒材創作，超療癒袋鼠、變龍雕塑必拍。





日常偏移雕塑展 展覽資訊

展覽地點：看海美術館(屏東縣車城鄉海口路1-12號)

展覽期間：4/18－7/19

展覽時間：10:00－18:00（每週二休館）

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▲屏東看海美術館《日常偏移》特展於4月18日登場，展出32件狗狗、水豚、獨角獸等雕塑。

