下班吃什麼！YAYOI彌生軒鐵板燒台灣首發，爆量炒肉尬炸蝦限時78折、這盤白飯殺手太狠了。

台灣外食族對於日式定食接受度極高，每當節慶聚餐，精緻現做的日式料理總是熱門首選。資深編輯李維唐表示，現代消費者不僅追求高CP值的精緻澎湃感，更看重飲食的營養均衡。彌生軒這次將台灣選為全球鐵板祭的首發站，正是看準台灣人對道地日本風味的熱愛，預計將掀起一波夏季鐵板燒肉的打卡熱潮。

下班後的晚餐時間，忙了一整天總想找點重口味的料理來好好犒賞自己。如果你也是日式定食的忠實粉絲，絕對不能錯過這個讓人流口水的好消息。日本超人氣定食品牌YAYOI彌生軒宣布，從2026年6月9日開始，全台直營門市要同步舉辦一年一度的重頭戲「YAYOI鐵板祭」。這場活動橫跨了日本、美國、澳洲、新加坡和馬來西亞，最讓人興奮的是，台灣這次居然被選為全球首發的第一站。這代表我們不用花大錢買機票飛東京，下班搭個捷運，就能在第一時間吃到滋滋作響、香氣撲鼻的正統日式鐵板燒肉。

▲YAYOI彌生軒年度盛事鐵板祭開跑，超划算雙人套餐最低下殺78折，一次集結爆量燒肉定食與人氣消暑甜點。圖／YAYOI彌生軒提供；窩客島編輯李維唐整理



台北日式定食推薦，日本直送祕製醬汁成白飯殺手

這次全新登場的夏季鐵板燒肉系列，完全是為了大口吃肉的痛快感而設計。主廚特別引進日本直送的祕製燒肉醬，在熱騰騰的鐵板上高溫快炒，醬汁一碰到鐵板瞬間激發出讓人無法抗拒的焦糖鹹香。其中「鐵板牛燒肉定食」選用了油脂超完美的雪花牛，肉質軟嫩多汁，裹滿醬汁後簡直是名副其實的白飯殺手。



如果你喜歡比較有嚼勁的口感，那一定要試試「鐵板豚燒肉定食」，厚切的豬肉在鐵板上煎到恰到好處，咬下去扎實又彈牙，特別過癮。生活過得精緻的熟齡上班族，享受美食的同時也想顧到解膩和層次感。店家在餐點旁貼心附上了橙醋蘿蔔泥和生山葵兩款經典日式佐料。夾起一塊燒肉沾點清爽的橙醋蘿蔔泥，或是抹上一點微辣的生山葵，不僅能中和肉類的油膩，還能讓整道料理多了一股成熟又優雅的風味，吃再多也不覺得膩。

▲本格派鐵板牛燒肉定食嚴選油脂分布均勻的雪花牛，日本直送祕製燒肉醬完美包裹肉片，香氣四溢極度下飯。圖／YAYOI彌生軒提供；窩客島編輯李維唐整理

▲肉食控必點的雙蝦鐵板豚燒肉定食，厚切豬肉扎實彈牙，搭配兩尾金黃炸蝦，打造最澎湃的夏日定食饗宴。圖／YAYOI彌生軒提供；窩客島編輯李維唐整理

彌生軒鐵板祭菜單，雙蝦海陸雙享定食澎湃上市

如果你覺得光吃燒肉還不夠過癮，這次的菜單裡還藏了更澎湃的驚喜。品牌同步推出了「雙蝦鐵板牛燒肉定食」和「雙蝦鐵板豚燒肉定食」。這兩款海陸雙享組合除了原本爆量的鐵板炒肉，竟然還豪氣地補上兩尾炸得金黃酥脆的黃金炸蝦。咬下去的那一刻，卡滋卡滋的酥脆外皮與鐵板炒肉的炙熱香氣在嘴裡交織，畫面感十足，光是用看的就覺得療癒感滿分。



彌生軒這次在配菜上也很有心思，秉持著日本定食營養均衡的細緻堅持。擺盤裡特別加入了現在很受歡迎的玉米肋條，還有翠綠的高麗菜、花椰菜、酸甜的小番茄和新鮮生菜。豐富的多色蔬菜不僅讓整份定食看起來色彩繽紛，更能幫時常外食的現代人補充纖維質，讓你大口吃肉、大口吃蝦的同時，也能吃得清爽又沒有罪惡感。

▲雙蝦鐵板牛燒肉定食份量誠意爆表，高溫快炒的祕製雪花牛與黃金酥脆炸蝦海陸雙享，滿足老饕挑剔的胃。圖／YAYOI彌生軒提供；窩客島編輯李維唐整理

夏日聚餐餐廳首選，期間限定雙人套餐下殺78折

隨著夏天到了，週末或節日想找個地方跟另一半約會，或是和家人、好朋友聚聚，彌生軒在6月9日到8月31日期間，順勢推出了兩款「夏の鐵板」期間限定雙人套餐，價格分別是1,000元和1,200元。套餐內容非常大方，除了能吃到最新的鐵板燒肉新品，還可以搭配店內最熱銷的人氣定食，甚至還包辦了精選單品、甜點和飲料自由選。



算一算這樣的超值組合直接打到將近78折，最多能幫皮夾現省200元。在現在物價飛漲的時代，這種既能吃得飽、看起來又有面子的精緻定食，絕對是小資男女聚餐的口袋名單。坐在乾淨舒適的店裡，一邊吹著冷氣一邊享受熱騰騰的鐵板美食，這才是對抗炎炎夏日最正確的方式。

▲鎖定上班族與家庭聚餐商機，期間限定豪華雙人套餐澎湃登場，高CP值組合成為夏日約會首選餐廳。圖／YAYOI彌生軒提供；窩客島編輯李維唐整理



彌生軒必吃甜點，熱銷萬杯芒果優格冰淇淋限時回歸

吃完鹹香濃郁的鐵板炒肉，最後一定要用甜點來收尾才算完美。去年夏天在台灣締造熱銷破萬杯驚人紀錄的「芒果優格冰淇淋」這回也宣布限時回歸了。每杯售價160元，用的是當季最香甜的芒果丁，配上帶有一點微酸清爽的優格，還有濃郁的香草冰淇淋。一入口那種酸酸甜甜的冰涼感，瞬間帶走夏日的煩躁與燥熱，跟熱氣騰騰的鐵板燒肉一熱一冷完美搭配，絕對是今年夏天最幸福的味覺饗宴。

▲人氣熱銷芒果優格冰淇淋限時回歸，香甜當季芒果與微酸優格完美融合，一入口瞬間撫平夏日高溫燥熱。圖／YAYOI彌生軒提供；窩客島編輯李維唐整理





YAYOI彌生軒鐵板祭

活動時間：2026年6月9日至2026年8月31日

活動內容：

鐵板牛燒肉定食480元，嚴選雪花牛搭配日本直送燒肉醬。

鐵板豚燒肉定食430元，嚴選厚切豬搭配日本直送燒肉醬。

雙蝦鐵板牛燒肉定食540元，鐵板牛燒肉定食搭配2尾炸蝦。

雙蝦鐵板豚燒肉定食490元，鐵板豚燒肉定食搭配2尾炸蝦。

夏の鐵板滿足雙人套餐1000元，含期間限定鐵板與人氣定食，附單品2份、甜點1份、飲料，享78折優惠。

夏の鐵板豪華雙人套餐1200元，含期間限定鐵板與豪華定食，附單品2份、甜點2份、飲料，享78折優惠。

芒果優格冰淇淋160元，當季芒果丁搭配優格與香草冰淇淋限時回歸。

官方網站：https://www.yayoi.com.tw/

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

享受完海陸雙享的澎湃定食，不妨安排一下週末行程，看看這幾家同樣引發網路熱烈討論的日式人氣餐廳

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