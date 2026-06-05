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【屏東公路旅行】把時間留給山海與神祕火光：探訪屏東私房旅遊路線、遇見「千萬驚喜」。

屏東縣政府私房路線旅遊購GO節
2026-06-05 10:51文字：Walker新發現 圖片提供:屏東縣政府
Walker新發現

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即日起至 10/31來屏東住一晚，享受一趟身心放鬆之旅，還有機會把 Honda CR-V 百萬豪車開回家！立刻啟程吧~ 

揮別南國只有艷陽與大海的刻板印象，現在的屏東正以一種慢活節奏，重新定義「深度旅遊」。從橫跨天際的雲端吊橋 ，到溫潤療癒的百年名湯，每一處轉角都散發著迷人的探索氣息，讓旅行不再只是路過，而是用心感受這片土地的風景與故事。如果你也嚮往一場放鬆身心的小旅行，就跟著這篇精選的「感官地景指南」出發吧！ 

山川琉璃吊橋｜俯瞰山谷的雲端美學  

這趟旅程從橫跨隘寮溪谷的天空之橋開始！最迷人的莫過於橋身鑲嵌了訴說古老傳說的精緻琉璃珠，兩側則由排灣族與魯凱族的巨幅「百步蛇」意象守護山林。當山谷微風吹過，俯瞰腳下溪流與景致，漫步其間，就像踩在一條漂浮於雲霧間的文化織帶上，隨手一拍都能定格出充滿原始生命力的遼闊大片。

▲漫步天際！在琉璃吊橋俯瞰壯麗山谷，親身體驗腳下懸空的震撼視角
▲漫步天際！在琉璃吊橋俯瞰壯麗山谷，親身體驗腳下懸空的震撼視角

四重溪溫泉公園｜日式風情的療癒湯旅 

漫步在充滿濃厚日式氛圍的四重溪溫泉公園，這裡自日治時期便享有盛名，為台灣四大名泉之首，更是著名的美人湯盛地，水質清澈、滑順。園區內隨處可見俏皮的吉祥物與充滿禪意的燈飾地景，不僅適合拍照，更能在公共足湯區體驗暖入心扉的泉水，也讓山林間的微風帶走疲憊，是旅程中完美的放鬆停點。

▲倒映著燈光的夢幻水池！四重溪限定的夜間風景 ，親身體驗名湯的浪漫夜晚
▲倒映著燈光的夢幻水池！四重溪限定的夜間風景 ，親身體驗名湯的浪漫夜晚

恆春出火地質公園｜跨越地表的奇幻神火 

踏入恆春近郊，尋訪全台最神祕的地質景觀。2026 年優化後的恆春出火地質公園變得更有質感，看著永不熄滅的地底神火在夜色中跳動，宛如在大地之母的心臟地帶進行一場超現實的沉浸體驗。除了近距離欣賞這片特殊地景，園區也結合夜間氛圍與星空體驗，讓旅人在欣賞地火奇景之餘，也能抬頭仰望恆春夜空。這場與地心火光的光影之約，讓旅人在星空下感受自然律動的生命力，為整趟旅程畫下最驚豔的奇幻句點。

▲地底冒出的奇幻神火！黑夜與火光交織的獨特畫面，是恆春最迷人的夜間限定
▲地底冒出的奇幻神火！黑夜與火光交織的獨特畫面，是恆春最迷人的夜間限定

想像一下，你才剛在恆春吹完愜意的海風，這份旅行的愉悅還能延續成份量感十足的大獎，這種行程能不排嗎？只要在屏東找間合作旅宿住一晚，憑住宿發票或憑證就能輕鬆換取抽獎序號。趁著假期，預約你的屏東地景人文之旅，把心靈的富足與住宿加碼的好運一次打包帶走吧！

2026 屏東旅遊購GO節｜來屏東住一晚 抽千萬好禮

活動期間： 2026/05/01－2026/10/31
活動網站： ptgo.tw

  • 入住屏東旅遊購GO節合作旅宿

  • 單筆消費滿1,000元，即可獲得一組抽獎序號（依此類推）

  • 住越多、中獎機會越高

  • 月月抽，未中獎可持續累積

  • 千萬好禮等你帶回家

    ▲入住屏東旅遊購GO節合作旅宿，千萬好禮等你帶回家
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