脆上瘋傳的大人系甜點！全家ICC冰淇淋餅乾三明治限時抽抽樂最低0元抱走公仔。

隨著夏日高溫席捲全台，超商頂級大人系冰品戰火正式開打。資深編輯李維唐表示，現代消費者在追求精緻甜點的同時更注重健康配比，這次全家獨家引進新加坡爆紅減糖冰品，不僅完美平衡了濃郁風味與輕盈無負擔的飲食趨勢，更成功透過創意周邊與極具質感的視覺設計，重新定義了新世代的超商冰品美學。

今年夏天真的熱到讓人浮躁，這時候最需要來點冰涼又有質感的小點心療癒自己。如果你最近有在滑社群，絕對會發現脆上有一款被大家瘋狂洗版的爆紅甜點，那就是來自新加坡的頂級冰淇淋品牌The Ice Cream & Cookie Co.，大家通常都親切地叫它ICC。這個品牌最厲害的地方，就是主打每天新鮮現做的冰淇淋，搭配上現烤的酥脆餅乾，多達200種的自由組合讓甜點控完全沒有抵抗力。現在我們不用特地飛出國，走一趟巷口的全家便利商店，就能直接把這份風靡海外的亞洲系冰品風味旅行帶回家。

▲新加坡頂級冰淇淋品牌The Ice Cream & Cookie Co.正式進駐全家便利商店，引進讓甜點控瘋狂的亞洲系風味冰品 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理



減糖30%的輕盈配方讓大人系甜點吃得優雅又沒罪惡感

身為在職場與生活兩頭燒的熟齡族，想吃甜點卻又默默擔心熱量與身體負擔，是每個人心裡最糾結的痛。ICC非常懂現代人既想追求精緻生活、又想維持健康的矛盾心理，於是打破了傳統冰淇淋總是高糖、高脂的刻板印象，貼心打造出兼顧美味與配方平衡的Better for You新日常哲學。研發團隊在維持冰淇淋極致濃郁滑順的口感時，特別在成分裡加入了來自菊苣根的可溶性膳食纖維，並且選用天然的椰子花蜜來取代部分的白糖。經過精密的比例調配，整體糖含量直接比市場上常見的冰淇淋產品足足減少了約30%。這種剛剛好的甜度，讓我們在忙碌的午後時光品嚐甜食時，少了一點罪惡感，多了一份屬於大人的輕盈與生活感。

▲清爽的「椰香斑蘭」與極致濃郁的「黑芝麻」兩款新口味冰淇淋三明治，讓超商冰品掀起一波美學新趨勢 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理

馬來西亞斑蘭葉的南洋度假感交織日本百年黑芝麻的優雅內斂

這次全家引進的兩款限定新品，在口味的堆疊與層次感上都非常精彩。首推這款充滿南洋風情的椰香斑蘭冰淇淋餅乾三明治，品牌非常堅持不添加任何合成香精，純粹選用馬來西亞斑蘭葉的獨家萃取物，並且很大膽地用濃郁椰漿完全取代牛奶。一口咬下去，天然斑蘭葉特有的熱帶芋香與青草清香，伴隨著自然椰奶的醇厚香氣在嘴裡慢慢化開，那種清爽的層次感，真的會讓人產生一秒飛到星馬海島度假的錯覺。

▲選用日本百年黑芝麻醬並透過深度焙炒工藝，將優雅內斂的成熟濃香完美呈現，簡直是芝麻控的天堂 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理

如果你偏愛成熟沉穩的風味，那絕對不能錯過黑芝麻冰淇淋餅乾三明治。這款口味選用了日本百年的黑芝麻醬，透過職人等級的深度焙炒工藝，完美釋放出細緻又濃郁的堅果香氣。當濃香的黑芝麻冰淇淋遇上濕潤綿密、帶點苦甜的巧克力軟餅乾，整體吃起來優雅內斂而且完全不甜膩，是標準的大人系經典風味。建議售價為99元。更讓人驚喜的是，過去在香港和新加坡熱銷到不行的NO.1開心果冰淇淋三明治這次也同步驚喜回歸，濃郁的堅果香氣直接在口中炸開，堅果控絕對要抓緊機會囤貨。

▲在香港與新加坡榮登熱銷No.1的「開心果冰淇淋三明治」驚喜回歸，一口咬下滿滿的濃郁堅果香氣直接炸開 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理

全家冰品抽抽樂最低0元還有大台北指定店的超萌公仔袋

除了冰品本身實力堅強，品牌這次攜手全家便利商店祭出的限定優惠也很有誠意。即日起到7月7日這段期間，只要在全家便利商店購買新品，任選2件就能直接享有85折優惠。如果你是打算跟家人朋友分享，或者想多買幾個口味放冰箱囤貨，只要買滿3件就可以參加全家便利商店超吸睛的冰品抽抽樂活動，一試手氣就有機會把8折、7折、6折甚至是最低0元的超狂驚喜折扣帶回家。



另外，在6月10日到6月20日期間，大台北地區14間指定的全家便利商店還舉辦了非常療癒的限量周邊滿件送活動。消費者只要在包含瑞光店、鑫德店、松安店等14間指定門市購買2件冰淇淋餅乾三明治，就能免費拿到一張價值148元的統一時代台北店冰淇淋兌換券。買滿4件可以把限量且神情優雅的黑芝麻小姐造型購物袋帶走；買滿6件更是直接送你超實用的斑蘭先生造型購物袋。這兩款周邊在平常不用的時候，可以掛在包包上當作軟綿綿的可愛玩偶吊飾，只要拉開拉鍊，立刻就會變身成大容量的實用購物袋，實用度與吸睛度直接爆表。

▲大台北指定門市限量滿額贈送的「斑蘭先生」造型購物袋，平常是超萌的毛絨包包吊飾，拉開拉鍊即變身實用包款 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理



中秋送禮換點時髦新花樣！獨家限量的雙層冰淇淋月餅禮盒開搶

伴隨著夏日尾聲，中秋節的腳步也悄悄近了。如果你今年想對親朋好友表達心意，卻又不想再送傳統糕餅，ICC今年首度在台灣推出的限量鍍金海峽的月亮冰淇淋月餅禮盒，絕對是兼具面子與新意的時髦首選。禮盒以月圓好時光、與你分享每一刻美好為設計概念，精緻的外盒包裝極具質感，內含3款口味共6顆手工製作的冰淇淋月餅。



口味包含了成熟優雅的大人系濃醇巧克力、香氣迷人的人氣王開心果，以及充滿熱帶風情的招牌斑蘭椰香，每種風味各2顆。滑順綿密的冰淇淋內餡搭配上細膩精緻的外層口感，顛覆了傳統月餅的甜膩油感，為團圓夜帶來耳目一新的甜蜜祝福。這款極具美感的頂級禮盒建議售價為888元，從6月20日起只在全家行動購獨家開放預購，數量非常有限，想在節日裡帶給家人驚喜的朋友們記得定好鬧鐘準時開搶。

▲新鮮製作的濃醇冰淇淋內餡，搭配濕潤綿密的厚實餅乾，交織出層次豐富的大人系限定滋味 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理

全家便利商店「冰品抽抽樂」與 ICC 限量周邊滿件送

活動時間：即日起至7月7日（限量周邊贈送時間為6月10日至6月20日）

活動內容：

於全家便利商店購買 ICC 冰品任2件即可享有85折優惠 。

購買任3件可參加「冰品抽抽樂」，有機會抽中8折、7折、6折甚至0元的驚喜折扣 。

6月10日至6月20日期間，於大台北14間指定全家門市消費滿件即贈好禮 ：

購買2件：贈送價值148元的 ICC 統一時代台北店一球冰淇淋兌換券乙張 。

購買4件：贈送限量「黑芝麻小姐」造型購物袋乙個 。

購買6件：贈送限量「斑蘭先生」造型購物袋乙個 。





ICC「鍍金海峽的月亮」冰淇淋月餅禮盒獨家預購

活動時間：6月20日起開放預購，數量有限售完為止

活動內容：精緻雙層抽屜禮盒建議售價888元，內含濃醇巧克力、開心果、斑蘭椰香3款經典手工冰淇淋月餅各2顆（共6顆） 。





本活動之冰品與月餅由全家便利商店獨家販售與預購 。大台北14間指定活動全家門市名單與地址如下 ：

瑞光店：台北市內湖區瑞光路510號1樓

鑫德店：台北市松山區八德路二段400號

松安店：台北市信義區忠孝東路五段465號1樓

林口新創園店：新北市林口區仁愛路二段496號1樓

永和保順店：新北市永和區仁愛路282巷1號1樓

萬中店：台北市萬華區漢口街二段22號

板橋板農店：新北市板橋區府中路29—1號1樓

新店慶民店：新北市新店區二十張路3號

蘆竹長家店：桃園市蘆竹區長興路三段227之1號

桃園國際店：桃園市桃園區國際路二段51號

八德豐吉店：桃園市八德區瑞豐里豐田一路2號

中壢環西店：桃園市中壢區環西路二段302號1樓、2樓

平鎮復興店：桃園市平鎮區復興街52號

龍潭高原店：桃園市龍潭區中原路三段15號

官方社群資訊：各店詳細活動日期與即時公告，請至 ICC 台灣官方 Instagram 帳號（@icecreamcookieco.tw）查詢 。