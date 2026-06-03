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脆上瘋傳的大人系甜點！全家ICC冰淇淋餅乾三明治限時抽抽樂最低0元抱走公仔。

ICC冰淇淋三明治全家椰香斑蘭冰淇淋餅乾黑芝麻冰淇淋三明治全家冰品抽抽樂2026
2026-06-03 18:41文字：編輯 李維唐 圖片提供:The Ice Cream &amp; Cookie Co.
編輯 李維唐

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隨著夏日高溫席捲全台，超商頂級大人系冰品戰火正式開打。資深編輯李維唐表示，現代消費者在追求精緻甜點的同時更注重健康配比，這次全家獨家引進新加坡爆紅減糖冰品，不僅完美平衡了濃郁風味與輕盈無負擔的飲食趨勢，更成功透過創意周邊與極具質感的視覺設計，重新定義了新世代的超商冰品美學。

今年夏天真的熱到讓人浮躁，這時候最需要來點冰涼又有質感的小點心療癒自己。如果你最近有在滑社群，絕對會發現脆上有一款被大家瘋狂洗版的爆紅甜點，那就是來自新加坡的頂級冰淇淋品牌The Ice Cream & Cookie Co.，大家通常都親切地叫它ICC。這個品牌最厲害的地方，就是主打每天新鮮現做的冰淇淋，搭配上現烤的酥脆餅乾，多達200種的自由組合讓甜點控完全沒有抵抗力。現在我們不用特地飛出國，走一趟巷口的全家便利商店，就能直接把這份風靡海外的亞洲系冰品風味旅行帶回家。  

▲新加坡頂級冰淇淋品牌The Ice Cream & Cookie Co.正式進駐全家便利商店，引進讓甜點控瘋狂的亞洲系風味冰品 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理
▲新加坡頂級冰淇淋品牌The Ice Cream & Cookie Co.正式進駐全家便利商店，引進讓甜點控瘋狂的亞洲系風味冰品 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理

減糖30%的輕盈配方讓大人系甜點吃得優雅又沒罪惡感

身為在職場與生活兩頭燒的熟齡族，想吃甜點卻又默默擔心熱量與身體負擔，是每個人心裡最糾結的痛。ICC非常懂現代人既想追求精緻生活、又想維持健康的矛盾心理，於是打破了傳統冰淇淋總是高糖、高脂的刻板印象，貼心打造出兼顧美味與配方平衡的Better for You新日常哲學。研發團隊在維持冰淇淋極致濃郁滑順的口感時，特別在成分裡加入了來自菊苣根的可溶性膳食纖維，並且選用天然的椰子花蜜來取代部分的白糖。經過精密的比例調配，整體糖含量直接比市場上常見的冰淇淋產品足足減少了約30%。這種剛剛好的甜度，讓我們在忙碌的午後時光品嚐甜食時，少了一點罪惡感，多了一份屬於大人的輕盈與生活感。  

▲清爽的「椰香斑蘭」與極致濃郁的「黑芝麻」兩款新口味冰淇淋三明治，讓超商冰品掀起一波美學新趨勢 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理
▲清爽的「椰香斑蘭」與極致濃郁的「黑芝麻」兩款新口味冰淇淋三明治，讓超商冰品掀起一波美學新趨勢 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理

馬來西亞斑蘭葉的南洋度假感交織日本百年黑芝麻的優雅內斂

這次全家引進的兩款限定新品，在口味的堆疊與層次感上都非常精彩。首推這款充滿南洋風情的椰香斑蘭冰淇淋餅乾三明治，品牌非常堅持不添加任何合成香精，純粹選用馬來西亞斑蘭葉的獨家萃取物，並且很大膽地用濃郁椰漿完全取代牛奶。一口咬下去，天然斑蘭葉特有的熱帶芋香與青草清香，伴隨著自然椰奶的醇厚香氣在嘴裡慢慢化開，那種清爽的層次感，真的會讓人產生一秒飛到星馬海島度假的錯覺。

▲選用日本百年黑芝麻醬並透過深度焙炒工藝，將優雅內斂的成熟濃香完美呈現，簡直是芝麻控的天堂 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理
▲選用日本百年黑芝麻醬並透過深度焙炒工藝，將優雅內斂的成熟濃香完美呈現，簡直是芝麻控的天堂 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理

如果你偏愛成熟沉穩的風味，那絕對不能錯過黑芝麻冰淇淋餅乾三明治。這款口味選用了日本百年的黑芝麻醬，透過職人等級的深度焙炒工藝，完美釋放出細緻又濃郁的堅果香氣。當濃香的黑芝麻冰淇淋遇上濕潤綿密、帶點苦甜的巧克力軟餅乾，整體吃起來優雅內斂而且完全不甜膩，是標準的大人系經典風味。建議售價為99元。更讓人驚喜的是，過去在香港和新加坡熱銷到不行的NO.1開心果冰淇淋三明治這次也同步驚喜回歸，濃郁的堅果香氣直接在口中炸開，堅果控絕對要抓緊機會囤貨。  

▲在香港與新加坡榮登熱銷No.1的「開心果冰淇淋三明治」驚喜回歸，一口咬下滿滿的濃郁堅果香氣直接炸開 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理
▲在香港與新加坡榮登熱銷No.1的「開心果冰淇淋三明治」驚喜回歸，一口咬下滿滿的濃郁堅果香氣直接炸開 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理

全家冰品抽抽樂最低0元還有大台北指定店的超萌公仔袋

除了冰品本身實力堅強，品牌這次攜手全家便利商店祭出的限定優惠也很有誠意。即日起到7月7日這段期間，只要在全家便利商店購買新品，任選2件就能直接享有85折優惠。如果你是打算跟家人朋友分享，或者想多買幾個口味放冰箱囤貨，只要買滿3件就可以參加全家便利商店超吸睛的冰品抽抽樂活動，一試手氣就有機會把8折、7折、6折甚至是最低0元的超狂驚喜折扣帶回家。  

另外，在6月10日到6月20日期間，大台北地區14間指定的全家便利商店還舉辦了非常療癒的限量周邊滿件送活動。消費者只要在包含瑞光店、鑫德店、松安店等14間指定門市購買2件冰淇淋餅乾三明治，就能免費拿到一張價值148元的統一時代台北店冰淇淋兌換券。買滿4件可以把限量且神情優雅的黑芝麻小姐造型購物袋帶走；買滿6件更是直接送你超實用的斑蘭先生造型購物袋。這兩款周邊在平常不用的時候，可以掛在包包上當作軟綿綿的可愛玩偶吊飾，只要拉開拉鍊，立刻就會變身成大容量的實用購物袋，實用度與吸睛度直接爆表。  

▲大台北指定門市限量滿額贈送的「斑蘭先生」造型購物袋，平常是超萌的毛絨包包吊飾，拉開拉鍊即變身實用包款 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理
▲大台北指定門市限量滿額贈送的「斑蘭先生」造型購物袋，平常是超萌的毛絨包包吊飾，拉開拉鍊即變身實用包款 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理

中秋送禮換點時髦新花樣！獨家限量的雙層冰淇淋月餅禮盒開搶

伴隨著夏日尾聲，中秋節的腳步也悄悄近了。如果你今年想對親朋好友表達心意，卻又不想再送傳統糕餅，ICC今年首度在台灣推出的限量鍍金海峽的月亮冰淇淋月餅禮盒，絕對是兼具面子與新意的時髦首選。禮盒以月圓好時光、與你分享每一刻美好為設計概念，精緻的外盒包裝極具質感，內含3款口味共6顆手工製作的冰淇淋月餅。  

口味包含了成熟優雅的大人系濃醇巧克力、香氣迷人的人氣王開心果，以及充滿熱帶風情的招牌斑蘭椰香，每種風味各2顆。滑順綿密的冰淇淋內餡搭配上細膩精緻的外層口感，顛覆了傳統月餅的甜膩油感，為團圓夜帶來耳目一新的甜蜜祝福。這款極具美感的頂級禮盒建議售價為888元，從6月20日起只在全家行動購獨家開放預購，數量非常有限，想在節日裡帶給家人驚喜的朋友們記得定好鬧鐘準時開搶。

▲新鮮製作的濃醇冰淇淋內餡，搭配濕潤綿密的厚實餅乾，交織出層次豐富的大人系限定滋味 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理
▲新鮮製作的濃醇冰淇淋內餡，搭配濕潤綿密的厚實餅乾，交織出層次豐富的大人系限定滋味 。 圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供；窩客島編輯李維唐整理


全家便利商店「冰品抽抽樂」與 ICC 限量周邊滿件送

活動時間：即日起至7月7日（限量周邊贈送時間為6月10日至6月20日） 
活動內容：  

  • 於全家便利商店購買 ICC 冰品任2件即可享有85折優惠 。  
  • 購買任3件可參加「冰品抽抽樂」，有機會抽中8折、7折、6折甚至0元的驚喜折扣 。  

6月10日至6月20日期間，於大台北14間指定全家門市消費滿件即贈好禮 ：  

  • 購買2件：贈送價值148元的 ICC 統一時代台北店一球冰淇淋兌換券乙張 。  
  • 購買4件：贈送限量「黑芝麻小姐」造型購物袋乙個 。  
  • 購買6件：贈送限量「斑蘭先生」造型購物袋乙個 。  


ICC「鍍金海峽的月亮」冰淇淋月餅禮盒獨家預購

活動時間：6月20日起開放預購，數量有限售完為止
活動內容：精緻雙層抽屜禮盒建議售價888元，內含濃醇巧克力、開心果、斑蘭椰香3款經典手工冰淇淋月餅各2顆（共6顆） 。  


本活動之冰品與月餅由全家便利商店獨家販售與預購 。大台北14間指定活動全家門市名單與地址如下 ：  

  • 瑞光店：台北市內湖區瑞光路510號1樓   
  • 鑫德店：台北市松山區八德路二段400號   
  • 松安店：台北市信義區忠孝東路五段465號1樓   
  • 林口新創園店：新北市林口區仁愛路二段496號1樓   
  • 永和保順店：新北市永和區仁愛路282巷1號1樓   
  • 萬中店：台北市萬華區漢口街二段22號   
  • 板橋板農店：新北市板橋區府中路29—1號1樓   
  • 新店慶民店：新北市新店區二十張路3號   
  • 蘆竹長家店：桃園市蘆竹區長興路三段227之1號   
  • 桃園國際店：桃園市桃園區國際路二段51號   
  • 八德豐吉店：桃園市八德區瑞豐里豐田一路2號   
  • 中壢環西店：桃園市中壢區環西路二段302號1樓、2樓   
  • 平鎮復興店：桃園市平鎮區復興街52號   
  • 龍潭高原店：桃園市龍潭區中原路三段15號   

官方社群資訊：各店詳細活動日期與即時公告，請至 ICC 台灣官方 Instagram 帳號（@icecreamcookieco.tw）查詢 。

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