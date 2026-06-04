台中親子放電首選！豐原一日遊餵小羊、騎鐵馬，爆量海鮮粥必收藏。

週末帶孩子走向戶外，安排一趟豐原小旅行！從動物農場到鐵馬道風景，沿途還有懷舊景點與在地美食，吃喝玩樂都有亮點。
週末想與孩子增進感情，來趟簡單的一日遊再適合不過！無論是孩子喜愛的近距離動物互動，或是能放鬆身心的騎鐵馬體驗，豐原這座城鎮都能滿足。不需排隊趕場，而是在廟東小吃、懷舊老街與舊鐵道風景間，尋覓一段好吃、好玩、好好休息的親子時光。
開吃廟東排骨麵，人氣在地老字號
抵達豐原的第一站，當然得先從最具代表性的廟東商圈開始。「廟東清水排骨麵」是當地人氣的老字號，至今已傳承三代。招牌排骨酥麵以醃製後炸香的排骨酥入湯，入口軟嫩、香氣濃郁，搭配熱騰騰的湯頭與麵條，簡單卻記憶點十足，能以百元價格品嚐暖胃又美味的料理，可說是日常難得的小確幸。
廟東清水排骨麵
地址：台灣臺中市豐原區中山里中正路167巷2之10號
電話：04-25233704
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走進威爾森農場，近距離互動小羊
填飽肚子後，接續前往孩子們最期待的「威爾森的農場」。園區內飼養小羊、兔子、鴨子等可愛動物，孩子能近距離觀察、餵食互動，此外，還有攀岩區、沙坑等設施可供體驗，雖然園區不大，但門票僅需100元，農場內亦有餐飲服務，可享用簡餐、火鍋與下午茶，定能在此留下療癒又有趣的回憶。
威爾森的農場
地址：台灣臺中市豐原區豐勢路二段535巷122弄23號
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逛進榮町雜貨店，復古童玩超有趣
離開農場，記得順路到訪懷舊氣息濃厚的「榮町雜貨店」。店內外保留許多復古造景，從教室擺設、童玩零食到雜貨店的冰品，都很適合親子慢慢逛。另外，戶外貼心設有兒童沙坑及大富翁遊戲，大小朋友都能玩得不亦樂乎，共度溫馨時光。
榮町雜貨店
地址：台灣臺中市豐原區朴子里朴子街 259巷2號
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騎上后豐鐵馬道，穿越隧道去吹風
來到豐原，由舊山線鐵道改建的「后豐鐵馬道」絕對不能錯過。鐵馬道路線平緩、綠意圍繞，騎乘協力車或兒童單車，輕鬆便能感受戶外放電的樂趣。其中最具代表性的亮點，便是橫跨大甲溪的花梁鋼橋，以及帶有歷史氛圍的九號隧道，沿途欣賞鐵道風景，為旅程增添滿滿探險感。
后豐鐵馬道
地址：台灣臺中市豐原區國豐路三段
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停靠200 days，玻璃屋享受下午茶
騎完鐵馬，推薦到鄰近后豐鐵馬道的「200 days」稍作休息。純白玻璃屋藏在綠意之間，大片落地窗讓陽光自然灑入，拍照打卡超有氛圍。除咖啡、飲品外，店內也有冰品、甜點可選，吃點小點心補充體力，午後行程療癒又愜意。
200 days
地址：台灣臺中市豐原區朴子里朴子街178巷29號
電話：04-25722550
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大啖粥狂海鮮粥，爆量海味別錯過
傍晚回到豐原市區，以人氣美食「粥狂」作為收尾最精彩。店內主打創意海鮮粥品，浮誇用料相當吸睛，鮮蝦、蛤蜊、花枝、鮮蚵等海味鋪滿碗面，熱騰騰的湯頭鮮甜暖胃，剛好替大人小孩補回滿滿元氣。
粥狂（創意海鮮粥品）
地址：台灣臺中市豐原區頂街里向陽路9號
電話：0938-596875
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