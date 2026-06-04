台中親子放電首選！豐原一日遊餵小羊、騎鐵馬，爆量海鮮粥必收藏。

週末帶孩子走向戶外，安排一趟豐原小旅行！從動物農場到鐵馬道風景，沿途還有懷舊景點與在地美食，吃喝玩樂都有亮點。

週末想與孩子增進感情，來趟簡單的一日遊再適合不過！無論是孩子喜愛的近距離動物互動，或是能放鬆身心的騎鐵馬體驗，豐原這座城鎮都能滿足。不需排隊趕場，而是在廟東小吃、懷舊老街與舊鐵道風景間，尋覓一段好吃、好玩、好好休息的親子時光。



▲從農場餵小羊到鐵馬道吹風騎行，豐原一日遊療癒又好玩。（部落客：兔兔abrabbit、薇樂莉）

▲豐原美食充滿在地特色，從老字號排骨酥麵、天然芋仔冰到澎湃海鮮粥，每一站都讓人吃得超驚艷。（部落客：肉依小姐吃什麼、靜兒貪吃遊玩愛分享、巧莉的世界流浪筆記）

開吃廟東排骨麵，人氣在地老字號

抵達豐原的第一站，當然得先從最具代表性的廟東商圈開始。「廟東清水排骨麵」是當地人氣的老字號，至今已傳承三代。招牌排骨酥麵以醃製後炸香的排骨酥入湯，入口軟嫩、香氣濃郁，搭配熱騰騰的湯頭與麵條，簡單卻記憶點十足，能以百元價格品嚐暖胃又美味的料理，可說是日常難得的小確幸。





廟東清水排骨麵

地址：台灣臺中市豐原區中山里中正路167巷2之10號

電話：04-25233704

更多介紹可見「靜兒貪吃遊玩愛分享」文章：台中豐原廟東夜市傳三代老店！清水排骨麵店 排骨酥麵骨軟肉香，必吃排隊美食。



▲「廟東清水排骨麵」香氣十足，酥炸排骨入湯後軟嫩入味，來到豐原必吃的經典古早味。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享）

走進威爾森農場，近距離互動小羊

填飽肚子後，接續前往孩子們最期待的「威爾森的農場」。園區內飼養小羊、兔子、鴨子等可愛動物，孩子能近距離觀察、餵食互動，此外，還有攀岩區、沙坑等設施可供體驗，雖然園區不大，但門票僅需100元，農場內亦有餐飲服務，可享用簡餐、火鍋與下午茶，定能在此留下療癒又有趣的回憶。





威爾森的農場

地址：台灣臺中市豐原區豐勢路二段535巷122弄23號

更多介紹可見「兔兔abrabbit」文章：台中親子景點-CP值超高的威爾森的農場，100公分以下免費、成人50元，只有六日開放喔！

▲「威爾森的農場」能讓孩子近距離餵食小羊、觀察動物，最療癒的放電景點不容錯過。（部落客：兔兔abrabbit）

▲「威爾森的農場」除了可愛小動物外，也設有遊樂設施與沙坑空間，讓孩子們一路暢玩。（部落客：兔兔abrabbit）

逛進榮町雜貨店，復古童玩超有趣

離開農場，記得順路到訪懷舊氣息濃厚的「榮町雜貨店」。店內外保留許多復古造景，從教室擺設、童玩零食到雜貨店的冰品，都很適合親子慢慢逛。另外，戶外貼心設有兒童沙坑及大富翁遊戲，大小朋友都能玩得不亦樂乎，共度溫馨時光。





榮町雜貨店

地址：台灣臺中市豐原區朴子里朴子街 259巷2號

更多介紹可見「珍妮佛的花草呢喃」文章：【台中-豐原區】榮町雜貨店｜后豐鐵馬道旁



▲「榮町雜貨店」以復古柑仔店造景營造懷舊氛圍，古早味招牌、童玩都相當好拍。（部落客：珍妮佛的花草呢喃）

▲「榮町雜貨店」不只有讓大人回味童年的造景，戶外也設有沙坑、跳格子等童趣空間。（部落客：珍妮佛的花草呢喃）

騎上后豐鐵馬道，穿越隧道去吹風

來到豐原，由舊山線鐵道改建的「后豐鐵馬道」絕對不能錯過。鐵馬道路線平緩、綠意圍繞，騎乘協力車或兒童單車，輕鬆便能感受戶外放電的樂趣。其中最具代表性的亮點，便是橫跨大甲溪的花梁鋼橋，以及帶有歷史氛圍的九號隧道，沿途欣賞鐵道風景，為旅程增添滿滿探險感。





后豐鐵馬道

地址：台灣臺中市豐原區國豐路三段

更多介紹可見「薇樂莉」文章：【台中 Taichung】后豐鐵馬道/東豐自行車綠廊 花樑鋼橋鐵馬半日遊 Bike tour



▲「后豐鐵馬道」沿途平緩好騎，親子協力車、兒童自行車都能安心上路，愜意欣賞綠意風景。（部落客：薇樂莉）

▲「后豐鐵馬道」沿途亮點滿滿，花梁鋼橋、九號隧道都是騎行必經的經典風景。（部落客：薇樂莉）

停靠200 days，玻璃屋享受下午茶

騎完鐵馬，推薦到鄰近后豐鐵馬道的「200 days」稍作休息。純白玻璃屋藏在綠意之間，大片落地窗讓陽光自然灑入，拍照打卡超有氛圍。除咖啡、飲品外，店內也有冰品、甜點可選，吃點小點心補充體力，午後行程療癒又愜意。





200 days

地址：台灣臺中市豐原區朴子里朴子街178巷29號

電話：04-25722550

更多介紹可見「巧莉的世界流浪筆記」文章：200 days || 超美純白玻璃屋・台中后里東豐鐵路綠色走廊1.1km吃草湖芋仔冰



▲「200 days」是騎完單車後的最佳停靠站！純白玻璃屋搭配綠意景色超好拍，適合坐下來喝杯飲品、補充體力。（部落客：巧莉的世界流浪筆記）

▲「200 days」除了輕食、飲品外，還能吃到古早味芋仔冰，堅持使用天然食材與台糖砂糖製作，清爽又安心。（部落客：巧莉的世界流浪筆記）

大啖粥狂海鮮粥，爆量海味別錯過

傍晚回到豐原市區，以人氣美食「粥狂」作為收尾最精彩。店內主打創意海鮮粥品，浮誇用料相當吸睛，鮮蝦、蛤蜊、花枝、鮮蚵等海味鋪滿碗面，熱騰騰的湯頭鮮甜暖胃，剛好替大人小孩補回滿滿元氣。





粥狂（創意海鮮粥品）

地址：台灣臺中市豐原區頂街里向陽路9號

電話：0938-596875

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▲「粥狂」海鮮粥份量實在，滿滿鮮蝦、蛤蜊、小卷與龍蝦，澎湃粥品吸睛又美味。（部落客：肉依小姐吃什麼）

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