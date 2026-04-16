全台特色公園7選！天空遊戲場、馬卡龍公園超吸睛，親子放電景點必收藏。

從山坡滑梯一路玩到親水樂園！全台特色公園玩法超多元，輕鬆安排一整日的戶外行程。

週末想帶小孩出門放電，不跑遊樂園也超好玩！近年全台各地的特色公園越來越吸睛，從結合山坡地形的天空遊戲場、清涼消暑的親水公園，到繽紛可愛的主題式遊戲空間，小孩嗨玩一整天都不是問題。這篇精選7大人氣特色公園，親子出遊、輕鬆漫步都合適。

▲近年全台公園設計越來越多元，兼具美感與在地特色，成為親子出遊與打卡的新熱點。（部落客：珍妮佛的花草呢喃、Karen）

▲近年越來越多公園採用共融設計，不僅讓孩子盡情放電，也讓長輩能輕鬆漫步、自在休憩，成為全年齡都能共享的生活空間。（部落客：Kiwi、Tin）

山林高空溜滑梯：文山森林公園、八卦山天空遊戲場

走進城市裡，很難想像這兩座公園，竟能將遊戲場、地景高度完美結合，打造出不同於傳統公園的休憩體驗。彰化「八卦山天空遊戲場」依山而建，大型溜滑梯、攀爬設施皆配合地勢，結合高空視野、地形起伏，讓孩子在遊玩時，能俯瞰城市的開闊景致；而台北「文山森林公園」則以森林地貌為主軸，以木棧道、滑索與自然素材打造遊戲空間，沈浸式體驗在都市森林穿梭探險的樂趣。





文山森林公園

地址：臺北市文山區福興路95巷

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八卦山天空遊戲場

地址：彰化縣彰化市中山路二段644巷16弄10-6號

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▲文山森林公園「趣探險之丘」的超長溜滑梯、彰化八卦山天空遊戲場皆依山勢地形打造，滑行過程刺激有趣，還能一邊欣賞周圍綠意地景，視野開闊又好拍。（部落客：Kiwi）

埤塘生態親水池：華興池生態埤塘公園、知卡宣綠森林親水公園

若想在週末戲水、親近自然，宛若戶外教室的親水公園，將是出遊的最佳首選。桃園「華興池生態埤塘公園」保留埤塘地景，結合濕地生態與環湖步道，讓遊客可以在漫步的同時，邊觀察水鳥、植被，深度認識埤塘環境；花蓮「知卡宣綠森林親水公園」則以戲水設施聞名，夏季開放的水樂園，以及周圍的大片草地、林蔭空間，消暑之外更能悠閒野餐，是東部人氣極高的親水公園。





華興池生態埤塘公園

地址：台灣桃園市大園區華興路205號

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知卡宣綠森林親水公園

地址：台灣花蓮縣吉安鄉中正路二段299號

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▲「華興池生態埤塘公園」結合濕地生態與環湖步道，沿著湖畔漫步，整體氛圍愜意又療癒。（部落客：阿發的簡單幸福）

▲「知卡宣綠森林親水公園」以多樣戲水設施聞名，水柱、滑水道與戲水池一應俱全，夏季超受歡迎的消暑景點。（部落客： 大海愛上藍天）

繽紛童趣遊戲場：膨鼠森林公園、琉球共融公園、馬卡龍公園

對孩子們來說，有繽紛色彩的遊戲場絕對最具吸引力，因此這三處結合在地特色、具有獨特視覺風格的公園，同樣不容錯過。雲林「膨鼠森林公園」以松鼠、橡果為設計核心，彩色溜滑梯配上大面積草坪，絕對是市區的一大亮點；而屏東「琉球共融公園」則加入小琉球的海洋元素，遊戲設施像礁石般層層堆疊，吸睛又有趣，一旁放置的海龜垃圾桶，也提醒著所有遊客環保、永續的重要性；台中「馬卡龍公園」則以鮮豔配色為主，這裡以全台最高的11公尺溜滑梯聞名，多樣的攀爬設施、吸睛造景，使其成為全台最具人氣的打卡聖地。





膨鼠森林公園

地址：台灣雲林縣斗六市公明路

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琉球共融公園

地址：台灣屏東縣琉球鄉本漁路81號巷5號

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馬卡龍公園

地址：台灣臺中市太平區環中東路四段19號

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▲「雲林膨鼠森林公園」以松鼠、橡果為設計核心，造景可愛又療癒，親子來訪必打卡。（部落客：Karen）

▲「琉球共融公園」以海洋元素為靈感打造遊戲空間，設施豐富又具共融設計；而色彩繽紛的馬卡龍公園則以亮眼外觀吸睛，搭配長達11公尺的溜滑梯，刺激又好玩。（部落客：Tin、珍妮佛的花草呢喃）

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