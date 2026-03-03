彰化八卦山天空遊戲場！夢幻蒂芬妮藍雲朵滑梯，登眺望台賞無敵夕陽。

大佛風景區內的彰化市八卦山天空遊戲場，其標誌性的蒂芬妮藍色調溜滑梯與二樓景觀眺望台，是親子同樂與觀賞夕陽市景的絕佳勝地。

座落於彰化市八卦山大佛風景區綠意環繞之中的「天空遊戲場」，是近期極受矚目的全新親子休憩地標。這座以雲朵為設計主題的夢幻公園，打破了傳統遊具的框架，巧妙地將自然色彩與美學藝術完美結合於自然景觀之中。園區內不僅規劃了無障礙場域與多元尺度的特色遊具，更以溫柔清新的蒂芬妮藍色調，在山頭上點綴出一片宛如晴空般的視覺焦點。這裡不僅是孩童盡情放電的遊樂天堂，更是一處能讓全家人慢下腳步，共同感受質感設計與悠閒氛圍的溫馨共融空間。

夢幻絕美雲朵樂園，全齡共融好空間

八卦山天空遊戲場最為人稱道的設計理念，在於其徹底落實了「全齡共融」的友善休閒空間。園區內平緩舒適的無障礙步道與青銀共融廣場，讓長輩能在此悠閒散步或安心休憩；而孩童則能在專屬的沙坑與鞦韆區域中盡情玩耍放電。整座遊戲場的色彩計畫極具巧思，大面積採用了清新脫俗的蒂芬妮藍色調，搭配周遭翠綠的自然林木，不僅在視覺上帶來極大的療癒感，更讓這座免費開放的親子景點，散發著宛如網美打卡勝地般的高級質感與脫俗氣息。

流線造型溜滑梯，飄浮繩網大冒險

園區內最吸睛的核心遊具，莫過於那座造型極具流線美感的「雲之溜滑梯」。順著圓滑的曲線一路滑下，彷彿穿梭於柔軟的雲端之中，帶來極佳的遊樂體驗。緊鄰一旁的「飄浮繩網」則是專為喜愛挑戰的孩童所設計的離地冒險區域。堅固且具備彈性的編織網繩，提供了紮實的支撐力，讓孩童能如蜘蛛般靈活地在半空中攀爬穿梭。坐在充滿彈性的繩網上輕輕擺盪，整座山頭的綠意便會隨著視角晃入眼簾，帶來安全且充滿刺激感的離地飛行樂趣。

二樓高空眺望台，廣闊視野賞市景

除了豐富的遊樂設施，天空遊戲場的建築結構亦蘊藏著觀景的驚喜。順著充滿設計感的旋轉樓梯拾級而上，便能抵達位於遊戲場二樓的專屬眺望台。站在這座位處綠意與藍天之間的景觀平台上，整體的視覺高度瞬間獲得提升，眼前的視野也隨之變得無比遼闊。從此處向下俯瞰，不僅能將無邊無際的彰化市區全景盡收眼底，甚至能清晰遠眺地平線的起伏輪廓。看著市區街道上如火柴盒般渺小的穿梭車流，城市的脈動在此刻顯得格外寧靜迷人。

絕美金燦夕陽景，便利大型停車場

若時間允許，強烈建議旅客於傍晚時分造訪這座天空遊戲場。當夕陽的餘暉均勻灑落在眺望台的流線造型與藍色遊具上時，整個園區會被染上一層耀眼的金燦光影，交織出令人屏息的絕美景致。不論是觀賞日出或夕陽，這裡皆是彰化市區極具質感的觀景平台。在交通配套方面，位於民族新村內的遊戲場周邊即設有腹地廣大的大型停車場，大幅提升了自行驅車前往的便利性。完善的設施與絕佳的美景，絕對是全家大小創造美好回憶的必訪首選。

彰化市八卦山天空遊戲場

地址：彰化市中山路二段644巷16弄10-6號

延伸閱讀

高鐵站步行10分鐘！田中窯2萬株蜀葵花海，漫步百米許願藤廊道。

2026彰化員林燈會黃阿瑪駕到，元宵點燈活動交通美食全攻略。

彰化埔鹽！姥姥不老茶文創園區、古禮迎親、親子景點、重現傳統美好

彰化縣田中鎮彰化景點田中九重葛花牆｜田中景點梅州街草日金道，彰化限定景點！

彰化縣二水鄉彰化景點二水花旗木｜二水限定版景點！春日花旗木大賞～台灣好行跑水求財線可直接抵達二水景點！源泉車站附