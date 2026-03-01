高鐵站步行10分鐘！田中窯2萬株蜀葵花海，漫步百米許願藤廊道。

彰化高鐵站周邊的田中窯創藝園區，以 2 萬多株蜀葵花海與百米許願藤廊道聞名。結合豐富的陶藝體驗與古早味桶仔雞。

座落於彰化縣田中鎮的「田中窯創藝園區」，是由在地知名陶藝家葉志誠先生所創立，並獲選為台灣工藝之家。園區距離彰化高鐵站僅需步行約 10 至 15 分鐘，交通機能十分便利。每逢二至四月的春季時分，園區內高達 2 萬多株的蜀葵花便會接力綻放，形成萬紫千紅的壯麗花海。今年更全新規劃了 500 多坪的寬廣綠色草坪與長達百米的許願藤廊道，搭配豐富多元的 DIY 手作體驗與需提前預約的古早味桶仔雞饗宴，讓各年齡層的旅客皆能在此度過充實且愜意的春日假期。

高鐵車站步行達，兩萬蜀葵浪漫開

田中窯創藝園區的地理位置極具優勢，對於搭乘大眾運輸的旅客而言，從高鐵彰化站出發僅需短暫步行即可抵達，自行驅車者亦可輕鬆直達目的地。每年春季限定的蜀葵花藝術季是園區的年度盛事，展期將一路延續至 4 月底。被稱為「一丈紅」的蜀葵花植株高聳挺拔，以各種優雅的姿態陸續綻放，漫步於花海迷宮中，隨處可見蝴蝶與蜜蜂穿梭飛舞。只需支付 100 元的入園費，即可盡情欣賞這片奼紫嫣紅的夢幻景致，且門票還可折抵園內 50 元的餐飲消費。

百米許願藤長廊，廣闊綠地伴群貓

除了壯觀的蜀葵花田，園區今年全新打造的百米許願藤廊道更是不可錯過的攝影亮點。當藤蔓植物全面盛開時，走在微風輕拂的長廊下，不僅能感受大自然的靜謐，更能拍出充滿仙氣的唯美照片。此外，高達 500 多坪的綠色大草坪提供了極佳的戶外休憩空間，非常適合親子家庭在此野餐或讓孩童盡情奔跑滾球。園區內同時也是一處友善的貓咪樂園，隨處可見貓咪們慵懶地享受日光浴，旅客能在不餵食的前提下與其溫和互動，增添了許多療癒的自然野趣。

多元手作樂無窮，陶藝泥染展創意

作為專業的工藝基地，田中窯提供了極其豐富的 DIY 體驗課程，將寓教於樂的理念發揮得淋漓盡致。旅客可在此體驗傳統的手拉胚捏陶，在專業老師的示範與指導下，即便是初學者也能親手塑造出完美的陶藝作品。此外，結合大自然的植物敲拓染與礦物泥染，能將樹葉的紋路與色彩印製於提袋上，留下獨一無二的專屬印記。針對孩童或喜愛繪畫的旅客，亦有瓷盤彩繪與動物撲滿彩繪等多元選項，完成後的彩繪作品當日即可帶回，為旅程留下充滿溫度的藝術紀念。

預約招牌桶仔雞，酥脆口感芋頭粥

在餐飲規劃方面，強烈建議旅客提前預訂園區內極具人氣的「古早味桶仔雞套餐」。這份適合 4 至 6 人共享的豐盛饗宴，主角是香氣四溢的現烤桶仔雞。其外層的雞皮烤至金黃酥脆，剝開時甚至能聽見清脆的聲響，內部肉質則維持著極佳的鮮甜多汁。套餐內更附上以菜脯與油蔥酥提香的綿密芋頭雞汁粥，以及清爽的炒時蔬與解膩飲品。若喜愛具備嚼勁的輕食，亦可選擇極具特色的手工窯烤麵包，搭配一杯溫潤的拿鐵咖啡，在綠意環繞中享受悠閒的午後時光。

田中窯創藝園區

園址：彰化縣田中鎮斗中路二段230巷248號。（近彰化田中高鐵站）

電話：0985-572610或0953-752159

延伸閱讀

藏在彰化市區的南洋秘境！「熱浪小島」銷魂排燒飯，免出國也能吃異國料理。

彰化人從小吃到大！「車路口素食麵」清爽乾麵加料多，綜合湯超滿足。

2026彰化員林燈會黃阿瑪駕到，元宵點燈活動交通美食全攻略。

彰化溪湖美食屏東肉圓！市場隱藏版40元蒸肉圓老店，獨特Q彈口感開吃。

彰化金記牛肉麵超高CP值！牛肉麵70元還免費加麵，銅板價吃超飽。



