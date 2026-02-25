彰化人從小吃到大！「車路口素食麵」清爽乾麵加料多，綜合湯超滿足。

彰化市民生市場轉角的「車路口素食麵」，是在地知名的高人氣老字號。主打清爽開胃的素食乾麵與料多實在的綜合湯。

位於彰化市中正路一段的「車路口素食麵」，隱身於熱鬧的民生市場入口轉角處，外圍緊鄰著採買人潮眾多的三民市場。這間在地經營多年的老字號麵攤，憑藉著口味清爽且價格平實的特色素食料理，成為許多彰化居民從小吃到大的家鄉味記憶。每天清晨六點準時開賣，店內便會迅速湧入絡繹不絕的用餐人潮，無論是特地返鄉尋味的遊子，或是早起準備上工的在地居民，都習慣在此享用一碗熱騰騰的素食早餐。由於每日備料固定且生意極其熱絡，往往在中午前便會全數售罄，強烈建議計畫朝聖的旅客務必提早前往。

隱密市場轉角處，在地人氣早午餐

車路口素食麵的地理位置極具在地生活氣息，座落於民生市場與三民市場的交界地帶。對於外地旅客而言，這裡不僅是一處品嚐傳統美食的絕佳站點，用餐完畢後更能順道漫步於傳統市場內，感受彰化市區早晨的熱鬧與活力。儘管店面外觀沒有華麗的裝潢，僅有樸實的料理台與幾張簡單的桌椅，但每逢營業時段總是座無虛席，外帶的人潮更是從未間斷。這間低調的街角麵攤，以最純粹的平民小吃形式，完美詮釋了彰化人日常的飲食文化，是一處能深刻體驗在地風情的必訪美食地標。

特製香醇素肉燥，清爽開胃素乾麵

店內最具代表性的招牌餐點，絕對是這碗看似平凡卻底蘊深厚的「素食乾麵」。店家選用口感滑順的細麵條作為基底，起鍋後淋上獨家特製的香醇素肉燥，整體風味鹹香適中且毫不油膩。這碗乾麵最大的靈魂在於那一抹隱約透出的淡淡醋香，微酸的滋味不僅巧妙地達到了提味的效果，更讓整體口感變得極其清爽開胃，完全不會搶走素肉燥的風采。搭配上清脆爽口的新鮮豆芽菜，這碗純粹的素食乾麵在咀嚼間散發著令人安心的親切感，是撫平早晨空腹感的最完美選擇。

獨門破布子辣椒，層次豐富好滋味

在品嚐原味乾麵之餘，店內的特製調味料更是饕客們不可錯過的隱藏版精華。桌面上備有店家精心熬製的「破布子辣椒」，這款獨門醬料融合了破布子的獨特甘甜與辣椒的鮮明辛香。只需在乾麵中拌入些許，便能瞬間將整碗麵的味覺層次大幅提升，微辣回甘的滋味與素肉燥的香氣完美交織，帶來極具深度的味蕾享受。對於喜愛重口味或追求豐富口感變化的旅客來說，這款破布子辣椒絕對是畫龍點睛的靈魂配角，展現了傳統素食料理在調味上的無限可能與細緻工法。

清甜暖胃綜合湯，料多實在滿滿餡

除了招牌的素食乾麵，搭配一碗熱騰騰的「綜合湯」是當地人最標準的點餐組合。這碗綜合湯猶如一個裝滿驚喜的禮物盒，清澈透亮的湯底喝起來極其溫潤甘甜，能迅速暖和早晨微涼的脾胃。湯品內的配料更是給得相當大方實在，涵蓋了吸飽湯汁精華的豆包、口感紮實的豆雞，以及店家最具特色的招牌炸香菇。每一口都能品嚐到不同食材的豐富口感與天然鮮甜，與清爽的乾麵形成絕佳的互補。這份簡單卻飽含心意的傳統素食套餐，不僅填飽了旅人的胃，更傳遞了滿滿的在地溫情。

車路口素食麵

地址：彰化縣彰化市中正路一段 316 號

營業時間：每日 06:00 – 12:00（賣完為止，建議提早前往）

延伸閱讀

彰化溪湖美食屏東肉圓！市場隱藏版40元蒸肉圓老店，獨特Q彈口感開吃。

彰化金記牛肉麵超高CP值！牛肉麵70元還免費加麵，銅板價吃超飽。

彰化火車站周邊美食！彰化黑猴麵肉燥蛤仔湯超值美味推薦。

彰化埔鹽！姥姥不老茶文創園區、古禮迎親、親子景點、重現傳統美好

彰化員林無名藥膳素食麵！員林人激推必吃藥膳麵，湯頭清甜實在好滋味