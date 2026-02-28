基隆廟口夜市排隊美食！李仔串糖葫蘆 50元草莓糖葫蘆必吃，炭火古法、薄脆不黏牙。

基隆廟口夜市排隊美食「李仔串糖葫蘆」50元草莓糖葫蘆必吃！遵循炭火古法，糖衣薄脆不黏牙，絕對是基隆美食推薦焦點。

提到基隆美食，許多人第一時間想到的就是廟口夜市。位於愛四路一帶的基隆廟口夜市，長年盤踞各大美食排行榜。其中，「李仔串糖葫蘆」以炭火古法熬糖工藝，在眾多基隆夜市美食中脫穎而出，加上超佛心的價錢，「草莓糖葫蘆」、「番茄夾蜜餞糖葫蘆」價格落在30元至50元之間，成為遊客與在地人共同推薦的排隊甜點。



▲基隆廟口夜市「李仔串糖葫蘆」是基隆美食推薦必訪熱點（攝影：蕭芷琳）



▲「李仔串糖葫蘆」為基隆夜市排隊美食代表，晚間人潮不間斷（攝影：蕭芷琳）

基隆排隊美食「李仔串糖葫蘆」來廟口夜市必吃！

走進愛四路，遠遠便能看見紅色招牌與排隊人潮。與多數觀光糖葫蘆不同，「李仔串糖葫蘆」仍使用傳統炭火與銅鍋熬煮糖漿。糖衣如薄冰般包覆果實，入口瞬間清脆碎裂，隨即融化於舌尖，不刮口、不黏牙。「草莓糖葫蘆」為冬季限定人氣王。被網友稱為基隆冬季必吃甜點。「番茄夾蜜餞」則是台灣經典口味代表，是不少老饕來到基隆廟口夜市的指定品項。



▲基隆廟口夜市「李仔串糖葫蘆」堅持炭火銅鍋熬糖，是基隆廟口夜市特色美食（攝影：蕭芷琳）



基隆廟口夜市美食 李仔串糖葫蘆

▲基隆廟口夜市「李仔串糖葫蘆」番茄夾蜜餞糖葫蘆展現台灣經典酸甜鹹風味（攝影：蕭芷琳）在精緻甜點推陳出新的年代，「李仔串糖葫蘆」以簡單食材與古法炭火，守住最純粹的糖葫蘆風味。銅板價格、穩定品質與職人精神，使其成為基隆美食推薦清單中不可忽略的一站。下次造訪基隆廟口夜市，不妨循著人潮走到愛四路，買上一串現做現吃。那一聲清脆碎裂的聲響，或許正是基隆旅程中最令人難忘的味覺記憶。▲基隆廟口夜市必吃美食「李仔串糖葫蘆」高CP值受遊客喜愛（攝影：蕭芷琳）▲現買現吃體驗薄脆口感，「李仔串糖葫蘆」是基隆夜市甜點推薦首選（攝影：蕭芷琳）

地址：基隆市仁愛區愛四路51號前攤位

營業時間：週一至週五16:00-22:00；週六、週日15:00-23:00

