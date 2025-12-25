5間基隆暖暖人氣美食！手工窯烤麵包、招牌碳烤燒餅必吃，這間想吃請提早到。

5間基隆暖暖人氣美食！從咖哩炒麵、手工窯烤麵包，到賣完就沒的碳烤燒餅，每一間都是老饕口袋名單，這間想吃請提早到。

基隆暖暖不只有火車站，還藏著一條條讓在地人天天報到的美食地圖。本篇精選5間暖暖人氣美食，從排隊名店阿華咖哩炒麵、以柴燒窯烤征服麵包控的舞麥窯，到傳承數十年的水煎包與老字號餅舖通通收錄。其中這間碳烤燒餅更是賣完就收，想吃請務必提早到。無論是在地居民還是外地旅人，照著這份名單吃準沒錯。



▲基隆暖暖人氣美食推薦！一次吃遍咖哩炒麵、手工麵包與碳烤燒餅（攝影：蕭芷琳）

▲暖暖美食地圖公開，在地人與旅客私藏口袋名單必吃（攝影：蕭芷琳）

基隆暖暖人氣美食：阿華炒麵 招牌咖哩炒麵必點

「阿華炒麵」這四個字，在基隆美食界猶如一張無人不知的金字招牌，是無數在地人與外地觀光客心中，最能代表基隆風味的小吃之一。然而，隨著名氣水漲船高，位於基隆廟口夜市附近本店的排隊人潮也日益可觀，讓不少饕客望之卻步。尖峰時段，大家如果不想要久候，推薦可以來這邊「阿華炒麵暖暖店」，不僅承襲了本店的經典美味，更提供了絕佳的用餐環境，現在就一起來看看吧。



完整文章：基隆廟口美食推薦！阿華炒麵 這邊不用排隊，招牌咖哩炒麵必吃。

▲「阿華炒麵」是基隆暖暖必吃人氣小吃，招牌咖哩炒麵香氣濃郁（攝影：蕭芷琳）

▲「阿華炒麵」暖暖店避免排隊人潮，經典美味與舒適用餐環境兼具（攝影：蕭芷琳）

基隆暖暖人氣美食：舞麥窯 手工窯烤麵包必吃

在講究效率的時代，有一家麵包坊選擇以「慢」對抗時間。位於基隆暖暖的 舞麥窯，以手工、自養天然酵母與傳統柴燒窯烤為核心，堅持從土地出發，重現最純粹的穀物風味。這裡不僅是一家麵包店，更像是一場「從麥穗到烤爐」的味覺旅程，也成為許多前往基隆暖暖旅遊時的私房美食推薦。



完整文章：基隆麵包店推薦！舞麥窯 手工窯烤麵包必吃、天然酵母製作，基隆暖暖美食推薦。

▲基隆暖暖人氣麵包店「舞麥窯」麵包控旅人必訪的私房美食（攝影：蕭芷琳）



▲基隆暖暖人氣麵包店「舞麥窯」天然酵母與柴燒烤焙味道濃郁（攝影：蕭芷琳）

基隆暖暖人氣美食：諸城水煎包 在地80年老店

基隆暖暖清晨的人氣早餐名單裡，總少不了這間傳承80年的老字號「諸城水煎包」。從基隆信義區起家，目前總店位在暖暖。這邊一顆20元的銅板價，就能享受皮薄餡多、現煎香氣四溢的水煎包，搭配店家提供的大蒜、辣椒，成為在地人從小吃到大的日常滋味。



完整文章：基隆暖暖必吃早餐！諸城水煎包 20元開吃，在地80年老店、大蒜辣椒任你加。

▲「諸城水煎包」傳承80年老味道，皮薄餡多、早餐就來吃這間。（攝影：蕭芷琳）

▲基隆暖暖早餐名單「諸城水煎包」銅板價享受傳統水煎包美味（攝影：蕭芷琳）

基隆暖暖人氣美食：萬金缸爐碳烤燒餅 想吃請提早到

來到基隆暖暖車站，可不能錯過基隆必吃三大燒餅名店之一的「萬金缸爐碳烤燒餅」這邊！招牌「五香餅」包入滿滿蔥花超誘人，搭配紮實的麵體，難怪有不少老饕們指定要吃。不過要注意，他們家的燒餅屬於每天現做，賣完就沒有了，想吃務必要提早到。



完整文章：基隆暖暖必吃「萬金缸爐碳烤燒餅」滿滿蔥花超誘人！招牌「五香餅」想吃請提早到。



▲基隆暖暖人氣美食「萬金缸爐碳烤燒餅」每日現做賣完就沒，想吃暖暖車站人氣燒餅請提早到（攝影：蕭芷琳）

▲基隆暖暖人氣美食「萬金缸爐碳烤燒餅」招牌五香餅滿滿蔥花（攝影：蕭芷琳）

基隆暖暖人氣美食：珍味香餅舖 基隆老字號餅店

基隆老字號餅店這邊吃！擁有超過60年歷史的餅店「珍味香餅舖」不僅是基隆在地居民的心頭好，更是旅客來到基隆暖暖購買伴手禮的必訪之地。無論是手工沙其馬、還是屢次獲獎的帝王酥，可都不能錯過。特別是即將到來的中秋節，想買在地特色禮盒，來這邊就對了。



完整文章：基隆老字號餅店這邊吃！在地營業超過60年，暖暖伴手禮推薦「珍味香餅舖」麥芽沙其馬、帝王酥通通必吃。



▲暖暖伴手禮推薦「珍味香餅舖」基隆老字號餅店，手工沙其馬、帝王酥都人氣高（攝影：蕭芷琳）

▲暖暖伴手禮推薦「珍味香餅舖」購買在地特色禮盒首選（攝影：蕭芷琳）

更多基隆暖暖必吃美食推薦一次看

推薦閱讀：基隆暖暖必吃早餐！諸城水煎包 20元開吃，在地80年老店、大蒜辣椒任你加。

推薦閱讀：基隆暖暖必吃「萬金缸爐碳烤燒餅」滿滿蔥花超誘人！招牌「五香餅」想吃請提早到。

推薦閱讀：基隆老字號餅店這邊吃！在地營業超過60年，暖暖伴手禮推薦「珍味香餅舖」麥芽沙其馬、帝王酥通通必吃。