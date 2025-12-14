▲基隆廟口美食推薦！阿華炒麵 這邊不用排隊，招牌咖哩炒麵必吃。

想吃基隆廟口人氣美食怕排隊？ 「阿華炒麵暖暖店」是基隆在地人隱藏版首選！ 環境舒適有冷氣，招牌咖哩炒麵必吃，雙醬口味更是一絕。
「阿華炒麵」這四個字，在基隆美食界猶如一張無人不知的金字招牌，是無數在地人與外地觀光客心中，最能代表基隆風味的小吃之一。然而，隨著名氣水漲船高，位於基隆廟口夜市附近本店的排隊人潮也日益可觀，讓不少饕客望之卻步。尖峰時段，大家如果不想要久候，推薦可以來這邊「阿華炒麵暖暖店」，不僅承襲了本店的經典美味，更提供了絕佳的用餐環境，現在就一起來看看吧。
基隆廟口美食推薦「阿華炒麵」暖暖分店不用排隊！
「阿華炒麵 暖暖店」該店位於暖暖街上，交通相對便利，是基隆在地人避開觀光熱點、享受平價美食的隱藏版天堂。相較於本店位於擁擠的市區，用餐環境相對簡樸，這邊則全然不同。店內提供寬敞明亮的室內雅座，並配備了冷氣空調，大幅優化了用餐的舒適度。對於追求美食之餘也重視環境品質的消費者來說，暖暖店無疑是更理想的選擇。
基隆廟口美食推薦「阿華炒麵」推計菜單：沙茶什錦炒麵、咖哩牛肉炒麵
「阿華炒麵」的靈魂，在於其獨步全台的基隆在地風味醬汁。暖暖店的口味與廟口本店如出一轍，同樣以「現點現炒」的鑊氣，鎖住醬汁的精華。基隆味的經典代表「咖哩牛肉炒麵」這是所有食客公認的招牌必點。阿華炒麵的咖哩並非日式咖哩的甜膩，亦非南洋咖哩的強烈辛辣，而是一種深具在地古早味的醇厚風格。醬汁呈現金黃色澤，質地濃稠適中，醇厚的香氣中帶著一股溫和的微辣感。
基隆廟口美食推薦 基隆暖暖餐廳 阿華炒麵暖暖店
地址： 基隆市暖暖區暖暖街202號
電話： 02-2458-3589
營業時間： 11:00–14:00, 16:30–20:00 (每週一、週六公休)
支付方式： 僅收現金
